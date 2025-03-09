Эта экскурсия — проводник по истории дореволюционного, советского и современного искусства.
Новая Третьяковка идеально подходят для знакомства с этим периодом: вы рассмотрите полотна Кандинского, Малевича, Ларионова и других авангардистов. Мы обратим ваше внимание на любопытные детали и расскажем о творчестве и эпохе.
Новая Третьяковка идеально подходят для знакомства с этим периодом: вы рассмотрите полотна Кандинского, Малевича, Ларионова и других авангардистов. Мы обратим ваше внимание на любопытные детали и расскажем о творчестве и эпохе.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Отправимся в здание Новой Третьяковки, или бывший ЦДХ — Центральный дом художника. Здесь вы:
- Познакомитесь с художественными и скульптурными работами 20 века
- Узнаете, почему авангард стал революцией в искусстве. Как создавалась гармония между линией и цветом. Как связаны картины и космос
- Казимир Малевич, Василий Кандинский, Марк Шагал, Сергей Коненков и другие творцы будут ждать вас в стенах Новой Третьяковки
Организационные детали
После предоплаты на сайте и минимум за 24 часа до начала экскурсии нужно перевести гиду 50% от остатка её стоимости на карту гиду. На эти деньги гид оплатит экскурсионную путёвку в Новую Третьяковку — без неё не может состояться экскурсия. В случае отмены экскурсии с вашей стороны менее, чем за сутки до начала, предоплата не возвращается.
- Билеты оплачиваются дополнительно и заранее — 600 ₽/взрослый, 300 ₽/детский и пенсионный
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Возможно проведение экскурсии на иностранном языке за дополнительную плату, подробности уточняйте у гида
- По запросу проведём экскурсию для больших организованных групп, стоимость уточняйте у гида
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1769 туристов
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Москве на русском, сербском, хорватском и китайском языках. РаботаюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
9 мар 2025
Хотелось поблагодарить гида за прекрасную экскурсию" Погружение в искусство 20 века" в новой Третьяковской Галерее. Экскурсия длилась больше 3-х часов, которые пролетели незаметно, т. к. гид очень профессионально и интересно рассказывала о художниках и картинах. Причём это был не только монолог, но и диалог с нами, в котором мы обменивались информацией, своими ощущениями от увиденного. Очень рекомендую!
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