Эта экскурсия — проводник по истории дореволюционного, советского и современного искусства. Новая Третьяковка идеально подходят для знакомства с этим периодом: вы рассмотрите полотна Кандинского, Малевича, Ларионова и других авангардистов. Мы обратим ваше внимание на любопытные детали и расскажем о творчестве и эпохе.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Отправимся в здание Новой Третьяковки, или бывший ЦДХ — Центральный дом художника. Здесь вы:

Познакомитесь с художественными и скульптурными работами 20 века

Узнаете, почему авангард стал революцией в искусстве. Как создавалась гармония между линией и цветом. Как связаны картины и космос

Казимир Малевич, Василий Кандинский, Марк Шагал, Сергей Коненков и другие творцы будут ждать вас в стенах Новой Третьяковки

Организационные детали

После предоплаты на сайте и минимум за 24 часа до начала экскурсии нужно перевести гиду 50% от остатка её стоимости на карту гиду. На эти деньги гид оплатит экскурсионную путёвку в Новую Третьяковку — без неё не может состояться экскурсия. В случае отмены экскурсии с вашей стороны менее, чем за сутки до начала, предоплата не возвращается.