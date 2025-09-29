Это обзорная экскурсия по одному из самых необычных кладбищ Москвы — Новому Донскому некрополю, где были построены первый крематорий и колумбарий в столице.
Вы увидите захоронения известных людей и могилы «невостребованных прахов», рассмотрите барельеф «Вечный круговорот» и мемориал защитников Кремля. Узнаете, как раньше прощались с партийными вождями и какая работа велась в крематории по ночам.
Ближайшие даты:30
ноя
Время начала: 11:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- церковь, переоборудованную в крематорий
- один из первых колумбариев страны
- общие могилы «невостребованных прахов» — захоронения жертв репрессий
- мемориал защитников Кремля
- барельеф «Вечный круговорот» скульптора Эрнста Неизвестного
- захоронения известных людей — актрисы Фаины Раневской, режиссёров Юрия Любимова и Татьяны Лиозновой, разведчика Павла Судоплатова, скульптора Александра Родченко и многих других
И узнаете:
- как проходила кремация известных людей
- почему урна с прахом поэта Владимира Маяковского была предана земле только через 22 года — и на другом кладбище
- как церковь может выполнять функции колумбария
- кто похоронен в общих могилах репрессированных и почему
- как прощались с партийными вождями
- кто из похороненных считается прототипом героев романа «Мастер и Маргарита»
А также об истории первого крематория Москвы, его официальной дневной и тайной ночной работе.
Организационные детали
- Программа 18+
- В стоимость всё включено
- Пожалуйста, не путайте Новое Донское кладбище со старым Донским некрополем (дворянским) на территории монастыря. Это два разных объекта. Экскурсия проводится по Новому Донскому кладбищу
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1620 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Шаболовская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 793 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Настя. Я глубоко изучаю и нежно люблю русскую культуру. Очень хочу делиться этими знаниями и любовью со всем миром. Я предпочитаю вести экскурсии динамично, расставляю нужные акценты и выделяю всё самое интересное. Со мной не бывает скучно;)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
29 сен 2025
Уже была на этом кладбище в мае, но бегло. Да, это отдельная тема от Донского монастыря с некрополем. Очень интересно. До сих пор под впечатлением. Рекомендую Анастасию, как великолепного гида, который увлечен своим делом. Была с ней уже на Ваганьковском и на Новодевичьем кладбище.
М
Марина
26 сен 2025
Экскурсия была насыщенной. Экскурсовод построила хороший маршрут, которым можно было захватить основные объекты. Также удалось задать интересующие вопросы и получить ответы на них
Наталья
28 июл 2025
Потрясающая экскурсия! Организация, маршрут и содержание - всё на высшем уровне. 2 часа на одном дыхании. Решили в дальнейшем посетить все экскурсии Анастасии.
О
Оксана
12 июл 2025
От экскурсии получила именно то, что хотела. В одиночку на кладбище не получишь столько сведений, сколько дает экскурсовод. Спасибо Анастасии за интересный рассказ, полезную информацию, было видно, что это увлеченный человек.
С организацией и записью на экскурсию не было не каких проблем. Организаторы и Анастасия быстро выходят на связь. Благодарю за интересно проведенное время.
С
Софья
2 мая 2025
Восторг
Евгения
30 мар 2025
Спасибо большое, интересуюсь углубленно историей, но многое было в новинку! Рекомендую и экскурсовода и маршрут!
А
Анна
24 фев 2025
Очень необычное место! Рекомендую всем его посетить: такого вы нигде не увидите, поразила церковь с колумбарием … Анастасии огромное спасибо! Прекрасный рассказчик, экскурсия на одном дыхании!
