Марина Уже была на этом кладбище в мае, но бегло. Да, это отдельная тема от Донского монастыря с некрополем. Очень интересно. До сих пор под впечатлением. Рекомендую Анастасию, как великолепного гида, который увлечен своим делом. Была с ней уже на Ваганьковском и на Новодевичьем кладбище.

М Марина Экскурсия была насыщенной. Экскурсовод построила хороший маршрут, которым можно было захватить основные объекты. Также удалось задать интересующие вопросы и получить ответы на них

Наталья Потрясающая экскурсия! Организация, маршрут и содержание - всё на высшем уровне. 2 часа на одном дыхании. Решили в дальнейшем посетить все экскурсии Анастасии.

О Оксана От экскурсии получила именно то, что хотела. В одиночку на кладбище не получишь столько сведений, сколько дает экскурсовод. Спасибо Анастасии за интересный рассказ, полезную информацию, было видно, что это увлеченный человек.

С организацией и записью на экскурсию не было не каких проблем. Организаторы и Анастасия быстро выходят на связь. Благодарю за интересно проведенное время.

С Софья Восторг

Евгения Спасибо большое, интересуюсь углубленно историей, но многое было в новинку! Рекомендую и экскурсовода и маршрут!