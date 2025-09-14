-
Тайны доходных домов Москвы: парадные, дворы и архитектура
Исследуйте уникальные доходные дома Москвы, их парадные и дворы, насладитесь архитектурным великолепием и историческими рассказами
Начало: Возле станции метро «Китай-город»
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
5600 ₽
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
ВДНХ и тайны цветочной планеты: весёлый квест для взрослых и детей
Погулять по одному из самых грандиозных парков Москвы и узнать его историю
Начало: У входа на ВДНХ
Сегодня в 15:00
15 сен в 10:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия по Москве
Увлекательный квест по Москве, где каждый участник сможет почувствовать себя искателем приключений, исследуя историю Ивана Грозного и находя сокровища
Начало: В районе м. Китай-город
Сегодня в 15:00
15 сен в 10:30
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История брендов в Москве: от Apple до Starbucks
Исследуйте историю знаменитых брендов Москвы и их влияние на нашу жизнь в уникальной экскурсии по стильному центру
Начало: У метро Тверская
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
От Гоголя до Горького: переулками Поварской
Пройдитесь по историческим переулкам Москвы, где жили великие писатели. Узнайте их истории и посетите дома-музеи, погрузитесь в атмосферу литературы
Начало: В районе станции метро «Арбатская»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 5600 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Галереи Эволюция
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6800 ₽
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия по Царицыно
Приглашаем на экскурсию по Царицыно, где раскроются его тайны и история. Увидите дворцы, мосты и парк, который очарует в любое время года
Начало: У станции метро Царицыно, выход 2
Расписание: в четверг в 13:30, в воскресенье в 14:00
14 сен в 14:00
18 сен в 13:30
1134 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Литературная прогулка по Никитскому
Исследуйте Никитский бульвар, где жили и творили великие писатели. Откройте для себя их истории и секреты, которые оставили след в истории
Начало: На улице Новый Арбат
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
6700 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
Увлекательные истории домов и людей для ребят от 7 лет
Начало: В районе метро Маяковская
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
8000 ₽ за всё до 40 чел.
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Красная площадь: было - стало
Погрузитесь в историю Красной площади, узнавая о её прошлом и настоящем, и откройте для себя тайны, скрытые в её архитектуре и событиях
Начало: У метро Охотный ряд
Расписание: в четверг в 14:00
18 сен в 14:00
24 сен в 14:00
950 ₽
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по Божедомке
Увлекательная экскурсия по Божедомке откроет перед вами тайны московских улиц и домов, связанных с великими писателями и поэтами
Начало: В районе станции метро «Достоевская»
Расписание: в среду в 18:00, в воскресенье в 16:00
14 сен в 16:00
17 сен в 18:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборИз Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России
Путешествие в мир истории и духовности. Узнайте о победах предков и символах храма, посетив уникальные памятные места
Начало: У метро «Парк Победы»
Сегодня в 17:00
3 окт в 17:00
16 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 17 чел.
«Мастер и Маргарита»: живая история Москвы 20-30-х годов
Встречайте Москву Булгакова: от МАССОЛИТа до Большой Садовой. Экскурсия, где каждый шаг - это страница из «Мастера и Маргариты»
Начало: На Триумфальной площади, 2
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
19 900 ₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
ГУМ - от рядов до пассажа: погружение в историю в мини-группе
Познайте историю ГУМа на Красной площади, от деревянных лавок до великолепного пассажа, в увлекательной экскурсии для мини-групп
Начало: На Никольской улице
14 сен в 11:00
15 сен в 10:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Прогулка по Старому Арбату
Узнайте, где жили знаменитости и какие тайны скрывает Арбат. Прогулка по старинной улице с рассказами о её истории и известных личностях
Начало: Возле СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 13:00
27 сен в 13:00
900 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к «чёрту на кулички» - на Варварку и в Зарядье
Путешествие по старинной Варварке и современному Зарядью подарит вам уникальные впечатления и знания о Москве. Не упустите шанс открыть для себя город
Начало: На Славянской площади
14 сен в 14:00
17 сен в 14:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Посвящение в москвичи: экскурсия по Красной площади для детей от 7 до 14 лет
Увлекательное и познавательное мини-путешествие вокруг стен древней Москвы
Начало: У станции метро «Театральная»
15 сен в 10:30
17 сен в 13:00
7600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Интерактивная экскурсия для детей от 7 до 12 лет
Начало: У дворца Алексея Михайловича
17 сен в 13:30
19 сен в 11:30
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Любопытное путешествие по Китай-городу
Прогулка по старинным улицам Варварке, Ильинке и Никольской. Узнайте о жизни горожан на фоне символов столицы и вспомните выдающиеся имена
15 сен в 10:30
16 сен в 11:30
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По следам басен Крылова: литературное приключение в сердце Москвы
Погрузитесь в мир литературных загадок и встреч с героями басен Крылова на Патриарших прудах. Идеально для любознательных детей и их родителей
Начало: у Патриарших прудов
17 сен в 13:00
23 сен в 13:00
7600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Романовы: Рок и мистика венценосной семьи - эксклюзивная авто-прогулка
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Москвы, связанным с династией Романовых. Измените своё представление о царственной семье
Сегодня в 15:00
15 сен в 08:00
9100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Храмы Замоскворечья: архитектура и история
Исследуйте архитектурные шедевры Замоскворечья, узнайте о вкладе великих мастеров и прикоснитесь к истории через храмы Москвы
Начало: М. Третьяковская
23 сен в 15:00
25 сен в 15:00
7000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Таганки: эксклюзивный маршрут по историческому району Москвы
Откройте для себя скрытые сокровища Таганки и погрузитесь в уникальную атмосферу одного из самых загадочных районов Москвы
Начало: У метро «Таганская»
15 сен в 10:30
17 сен в 13:00
7600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив знаковые места обороны Москвы. Узнайте больше о подвигах героев и ощутите атмосферу тех лет
Начало: М. Строгино
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Приготовьтесь встретиться с легендарными московскими злодеями и аферистами - в самом центре города! Узнайте о Салтычихе, Соньке Золотой ручке и других
Начало: На Красной площади
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
4990 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
ВДНХ - зеркало истории СССР: уникальная индивидуальная экскурсия
Прогулка по ВДНХ позволит вам окунуться в историю СССР, узнать интересные факты о павильонах и скульптурах, а также почувствовать атмосферу знакового комплекса
Начало: У станции метро ВДНХ
Сегодня в 15:30
15 сен в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путь к сердцу Москвы
Лёгкая прогулка по Красной площади и Никольской улице раскроет историю Москвы и её главных достопримечательностей. Узнайте секреты города
Начало: У памятника Жукову
14 сен в 16:00
15 сен в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в царскую эпоху
Увлекательное путешествие в мир русских царей и вельмож в Коломенском дворце. Интересно и познавательно для детей и взрослых
Начало: СТ.М. Каширская
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Бородинскому полю
Путешествие по Бородинскому полю с посещением ключевых мест сражения и исторических памятников. В компании солдата 1812 года
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
22 сен в 10:00
23 сен в 10:00
16 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и храм Вооружённых сил
Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев
7 окт в 11:00
8 окт в 11:00
14 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Москва пикантная: увлекательное путешествие по злачной истории
Погрузитесь в атмосферу пикантной Москвы конца 19 века. Злачные места, тайны и скандалы ждут вас
Начало: У метро Трубная
15 сен в 10:00
16 сен в 15:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Москвы в Серпухов на автомобиле
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Москвы в Серпухов. Узнайте, как город отказался от трона, и насладитесь видами с Соборной горы
Начало: У метро Аннино
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
9600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в Жостово и Федоскино
Погрузитесь в мир искусства и народного творчества. Увлекательная поездка в Жостово и Федоскино с мастер-классом по росписи подносов и шкатулок
7 окт в 10:30
8 окт в 10:30
12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, исследуя Хитровку и Хохловку. Откройте для себя удивительные места, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Китай-город
14 сен в 13:00
15 сен в 13:00
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
Узнайте, как итальянцы повлияли на архитектуру Москвы. Откройте для себя тайны, скрытые в зданиях и улицах столицы, за 2,5 часа
Начало: Рядом с метро Кузнецкий Мост
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве
Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы
Начало: В районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие из Москвы в Истру
Погрузитесь в атмосферу Подмосковья, исследуя исторические места Истра. Узнайте больше о культуре и истории региона в комфортной обстановке
7 окт в 09:00
8 окт в 09:00
15 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
Сегодня в 15:00
15 сен в 17:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия и экскурсия в центре Москвы
Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом
Начало: В районе метро Баррикадная
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по Некрополю Донского монастыря в Москве
Погрузитесь в атмосферу древнего монастыря, узнайте о судьбах великих людей и насладитесь уникальными росписями и иконостасами
Начало: У м. Ленинский проспект
15 сен в 11:00
16 сен в 11:00
3000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
Погрузитесь в театрализованную прогулку по Москве, где улицы оживают, а героини рассказывают истории. Удивительное путешествие по бульварам столицы
Начало: Центральный рынок м Трубная
Завтра в 16:00
20 сен в 16:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Погрузитесь в историю Москвы на индивидуальной экскурсии: уникальные факты о Кремле, Александровском саде и Красной площади
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
14 сен в 09:30
15 сен в 14:00
7550 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Игровая экскурсия «Узнаем Москву»: Тверской и Никитский бульвары
Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами
Начало: У метро Арбатская
14 сен в 16:00
15 сен в 08:00
6900 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки»
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, разгадывая тайны вместе с легендарным сыщиком. Найдите клад Соньки Золотой Ручки, проходя испытания и открывая секреты
Начало: В районе метро Китай-Город
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
