Ночная автобусная экскурсия по новогодней Москве - прекрасная возможность весело и дружно встретить Новый 2022 год на улицах праздничного города!

Мы проедем по центральным улицам города, любуясь ярким новогодним убранством. Наш ведущий расскажет нам о главных достопримечательностях столицы и связанных с ними новогодних курьёзах, и мы обязательно отметим каждую историю весёлым новогодним тостом!

Новогодняя автобусная экскурсия даст вам возможность побывать на всех основных городских площадках.

22.30

Праздник начнется, как только Вы сядете в наш комфортабельный автобус. Вместе с Вами мы прокатимся по самым красивым улицам, бульварам и площадям Москвы, периодически делая паузы, чтобы ощутить атмосферу новогоднего праздничного настроения.

Первая наша остановка:

на Воробьевых горах, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой блистающего новогоднего мегаполиса; здесь для нашей группы выступит ансамбль «Тень-Потетень».

Ансамбль «Тень-потетень» исполняет народные песни в современном стиле, красочные народный колорит, задор и энергия отличает динамичные выступления коллектива. Вас ждет интерактивная программа и забавы на свежем воздухе.

После зажигательного выступления ансамбля и хороводов, мы пройдем на смотровую площадку, где и будем встречать Новый год под фейерверк, с шампанским, бенгальскими огнями и мандаринами.

Мы сделаем остановку на Поклонной Горе, откуда открывается прекрасный вид на Москву, особенно когда город украшен разноцветными огнями.

Мы остановимся у величественного Храма Христа Спасителя; поднимемся на Патриарший мост, откуда полюбуемся красавицей Москвой.

Остановка у гостиницы Украина на Кутузовском проспекте. Мы пройдемся по аллее из светодиодных конструкций, прогуляемся под арками с тысячами гирлянд-фонариков, и, конечно же, заведем зажигательный хоровод, будем танцевать под зажигательные новогодние мелодии.

Мы постараемся проехать недалеко от сияющей иллюминацией Красной площади (подъедем максимально близко, в зависимости от перекрытия дорожного движения).

Вы увидите красавицу Москву, украшенное иллюминацией Садовое кольцо и набережные Москвы реки.

Приятным дополнением к нашему поющему автобусу будет необременительный рассказ нашего ведущего о Москве и истории появления Новогоднего праздника, викторины и розыгрыш призов. Среди призов - экскурсии по столице, скидки на поездки по России и милые сувениры.

Атмосферу, которой наполняется Москва в Новогоднюю ночь, не передать словами. Радующиеся, как дети, взрослые, бенгальские огни, украшения - все это стоит увидеть своими глазами. И даже, если у Вас нет компании, здесь не придется скучать. Одному остаться не получится!

Мандарины, шампанское и бенгальские огни – прилагаются! Наш новогодний экспресс будет бережно вести Дед Мороз, а Снегурочка будет в эту ночь исполнять Ваши пожелания!

А как же вера в чудеса? Мы, конечно же, будем загадывать желания в эту волшебную ночь, и они непременно исполнятся! Вы почувствуете атмосферу сказки, радостного предвкушения новогодних приключений. Все, как в детстве, когда с замиранием сердца загадываешь желание в волшебную ночь.

В 2.30 окончание программы у м. Парк Культуры