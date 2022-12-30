Новогоднее авто party в праздничной Москве

Новогоднее авто party в праздничной Москве
Новогоднее авто party в праздничной Москве
Новогоднее авто party в праздничной Москве
Новогоднее авто party в праздничной Москве
Новогоднее авто party в праздничной Москве
Новогоднее авто party в праздничной Москве
Ближайшие даты:
7
янв
14
янв

Что вас ожидает 🤩

  • Воробьёвы горы
  • Поклонная Гора
  • Храм Христа Спасителя
  • Патриарший мост
  • Гостиница "Украина"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ночная автобусная экскурсия по новогодней Москве - прекрасная возможность весело и дружно встретить Новый 2022 год на улицах праздничного города!
Мы проедем по центральным улицам города, любуясь ярким новогодним убранством. Наш ведущий расскажет нам о главных достопримечательностях столицы и связанных с ними новогодних курьёзах, и мы обязательно отметим каждую историю весёлым новогодним тостом!
Новогодняя автобусная экскурсия даст вам возможность побывать на всех основных городских площадках.

22.30

Праздник начнется, как только Вы сядете в наш комфортабельный автобус. Вместе с Вами мы прокатимся по самым красивым улицам, бульварам и площадям Москвы, периодически делая паузы, чтобы ощутить атмосферу новогоднего праздничного настроения.

Первая наша остановка:

  • на Воробьевых горах, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой блистающего новогоднего мегаполиса; здесь для нашей группы выступит ансамбль «Тень-Потетень».
  • Ансамбль «Тень-потетень» исполняет народные песни в современном стиле, красочные народный колорит, задор и энергия отличает динамичные выступления коллектива. Вас ждет интерактивная программа и забавы на свежем воздухе.
  • После зажигательного выступления ансамбля и хороводов, мы пройдем на смотровую площадку, где и будем встречать Новый год под фейерверк, с шампанским, бенгальскими огнями и мандаринами.
  • Мы сделаем остановку на Поклонной Горе, откуда открывается прекрасный вид на Москву, особенно когда город украшен разноцветными огнями.
  • Мы остановимся у величественного Храма Христа Спасителя; поднимемся на Патриарший мост, откуда полюбуемся красавицей Москвой.
  • Остановка у гостиницы Украина на Кутузовском проспекте. Мы пройдемся по аллее из светодиодных конструкций, прогуляемся под арками с тысячами гирлянд-фонариков, и, конечно же, заведем зажигательный хоровод, будем танцевать под зажигательные новогодние мелодии.
  • Мы постараемся проехать недалеко от сияющей иллюминацией Красной площади (подъедем максимально близко, в зависимости от перекрытия дорожного движения).
  • Вы увидите красавицу Москву, украшенное иллюминацией Садовое кольцо и набережные Москвы реки.
  • Приятным дополнением к нашему поющему автобусу будет необременительный рассказ нашего ведущего о Москве и истории появления Новогоднего праздника, викторины и розыгрыш призов. Среди призов - экскурсии по столице, скидки на поездки по России и милые сувениры.
Атмосферу, которой наполняется Москва в Новогоднюю ночь, не передать словами. Радующиеся, как дети, взрослые, бенгальские огни, украшения - все это стоит увидеть своими глазами. И даже, если у Вас нет компании, здесь не придется скучать. Одному остаться не получится!
Мандарины, шампанское и бенгальские огни – прилагаются! Наш новогодний экспресс будет бережно вести Дед Мороз, а Снегурочка будет в эту ночь исполнять Ваши пожелания!
А как же вера в чудеса? Мы, конечно же, будем загадывать желания в эту волшебную ночь, и они непременно исполнятся! Вы почувствуете атмосферу сказки, радостного предвкушения новогодних приключений. Все, как в детстве, когда с замиранием сердца загадываешь желание в волшебную ночь.

В 2.30 окончание программы у м. Парк Культуры

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Стоимость авто party включает поездки на комфортабельном автобусе с 22.00 до 02.30
  • Услуги ведущего-сопровождающего
  • 30 минутное выступление фольклорной группы «Тень -Потетень»
  • Веселые игры и забавы на свежем воздухе
  • Бокал шампанского и мандарины
Что не входит
  • Дополнительные напитки и закуски. Их гости могут взять с собой
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Лесная, 61
Завершение: метро Парк Культуры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Стоимость авто party включает поездки на комфортабельном автобусе с 22.00 до 02.30, услуги ведущего-сопровождающего, 30 минутное выступление фольклорной группы «Тень -Потетень», веселые игры и забавы на свежем воздухе, бокал шампанского и мандарины.
  • Дети до 12 лет - бесплатно!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые🚌На автобусе⚙️Необычные🌃Ночные🥰Романтические🎄Новогодние 2023Нескучные экскурсииНочные развлечения☃️Зимние

Похожие туры в Москве

Новогодний тур в Москву на 3 дня
3 дня
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Комбинированный трехдневный тур по Москве. Новогодняя Москва - самое красивое место в стране, чтобы отметить Новый год
Россия, Москва
30 дек
31 дек
1 янв
2 янв
от 10 900 за 1 человека
Новогодний тур в Москву на 5 дней
5 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 5 дней
Пятидневный тур по новогодней Москве
Россия, Москва
30 дек
31 дек
1 янв
2 янв
от 15 100 за 1 человека
Новогодний тур в Москву на 4 дня
4 дня
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур по главным достопримечательностям Москвы за 4 дня
Россия, Москва
30 дек
31 дек
1 янв
2 янв
от 12 300 за 1 человека
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
7 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Это самый насыщенный экскурсионный тур по новогодней Москве
Россия, Москва
30 дек
31 дек
1 янв
2 янв
от 27 000 за 1 человека
Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 200 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
4.4
482 отзыва
Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)
Обзорная экскурсия по новогодней Москве на современном комфортном автобусе
СТ.М. Маяковская
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
800 за 1 человека
Новогодняя Москва: автобусная экскурсия
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Новогодняя Москва: автобусная экскурсия
Познакомиться с достопримечательностями столицы и зарядиться праздничным настроением
в районе метро Площадь Революции
24 дек
25 дек
26 дек
27 дек
990 за 1 человека
Мистическая Москва с Дедом Морозом
3.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Огни
Огни
4.8
5 отзывов
Мистическая Москва с Дедом Морозом
Новогоднее мистическое путешествие по праздничной Москве с Дедом Морозом или Снегурочкой
м. Красные Ворота выход №2 у памятника Лермонтову
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
1 200 за 1 человека
Новогодние встречи в Москве на 4 дня
4 дня
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 4 дня
За четыре дня мы сможем прогуляться по территории парка «Зарядье»
Россия, Москва
30 дек
31 дек
1 янв
2 янв
от 16 800 за 1 человека
Новогодние встречи в Москве на 6 дней
6 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 6 дней
За шесть дней мы сможем посетить Кремль и главные достопримечательности столицы
Россия, Москва
30 дек
31 дек
1 янв
2 янв
от 23 700 за 1 человека
Новогодние встречи в Москве на 5 дней
5 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 5 дней
За пять дней мы сможем посетить самую грандиозную выставку ХХ века ВДНХ
Россия, Москва
30 дек
31 дек
1 янв
2 янв
от 20 300 за 1 человека
Новогодний поющий автобус
3 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Огни
Огни
4.2
33 отзыва
Очень популярно сейчас
Новогодний поющий автобус
Это не просто автобусная экскурсия, а настоящий новогодний концерт в самом сердце Москвы
СТ.М. Красные Ворота
30 дек
31 дек
1 янв
2 янв
1 400 за 1 человека
Москва новогодняя - как начинался любимый праздник
4.5 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 47 чел.
Организатор экскурсии Лера
Лера
5
1 отзыв
Москва новогодняя - как начинался любимый праздник
Как и почему начали праздновать Новый год
Новорязанская улица
от 18 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ