Патриарший мост – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Патриарший мост» в Москве, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
«Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
На автобусе
3752 отзыва
3 часа
Групповая
В тренде
Вечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Сегодня в 19:25
Завтра в 17:50
от 1 200 за человека
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
На теплоходе
79 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от 690 за человека
Остров Балчуг: прошлое, настоящее, будущее
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Остров Балчуг: прошлое, настоящее, будущее
Начало: Метро Кропоткинская, на улице, выход №2
Расписание: Любой день недели с 10.00 до 20.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Патриарший мост»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
  2. Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
  3. Остров Балчуг: прошлое, настоящее, будущее
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Воробьевы Горы
  7. Никольская улица
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Зарядье
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Патриарший мост" можно забронировать 3 экскурсии от 690 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 3832 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Патриарший мост», 3832 ⭐ отзыва, цены от 690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам