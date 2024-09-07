3 часа
Групповая
В трендеВечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Сегодня в 19:25
Завтра в 17:50
от 1 200₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от 690₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Остров Балчуг: прошлое, настоящее, будущее
Начало: Метро Кропоткинская, на улице, выход №2
Расписание: Любой день недели с 10.00 до 20.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 сентября 2024Отличная экскурсия! Екатерина рассказала много интересных фактов о знакомом городе, не дала заскучать, время пролетело легко! Места знаковые и стоящие, горячо рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Патриарший мост»
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