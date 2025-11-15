Мои заказы

«О женских судьбах в Новодевичьем монастыре» - зимняя пешеходная экскурсия

Экскурсия для тех, кто хочет увидеть средневековую Москву, погрузиться в монашеский быт и узнать об удивительных историях, свидетелями которых стали стены Новодевичьего монастыря.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
5
4 отзыва
«О женских судьбах в Новодевичьем монастыре» - зимняя пешеходная экскурсия
«О женских судьбах в Новодевичьем монастыре» - зимняя пешеходная экскурсия
«О женских судьбах в Новодевичьем монастыре» - зимняя пешеходная экскурсия

Описание экскурсии

Вы узнаете об удивительных женских историях царских насельниц Новодевичьего монастыря:

  • о Соломонии Сабуровой и первом разводе в Московском царстве;
  • о трагической судьбе первой дочери Ивана Грозного;
  • о Елене Шереметевой и неродившемся царском наследнике;
  • как у Ирины Годуновой получилось стать царицей;
  • о мужестве и страданиях царевны Софьи;
  • о тайной любви Евдокии Лопухиной. А также вы узнаете:• о монашеском быте;
  • о строениях и устройстве обители;
  • о мифах и легендах монастыря;
  • о монашеских обетах;
  • об исторических событиях у стен монастыря;
  • что делали в женском монастыре стрельцы;

• что можно было купить в старину на копейку. Важная информация:

  • Отдельно оплачивается входной билет в музей монастыря: 500 руб. /взрослый, 300 руб. /студенты, дети до 14 лет, пенсионеры, инвалиды, ветераны и многодетные семьи.
  • Пожалуйста, соблюдайте православный дресс-код.
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде.
  • В холодное или дождливое время группа дополнительно заходит в стрелецкую караульню (монастырская лавка), а также увеличивается время нахождения в храме и в палатах царевны Софьи.

Согласно расписанию.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смоленский собор, в котором патриарх Московский благословил Бориса Годунова на царство
  • Амвросиевскую церковь, а в ней - Иверскую икону Божией Матери, небесную покровительницу Москвы
  • Палаты царевны Софьи, из окна которых Софью заставляли смотреть на казни стрельцов
  • Лопухинские палаты - свидетели последних лет жизни Евдокии Лопухиной, первой жены Петра Великого
  • Успенский храм, яркий образец московского барокко времён царевны Софьи
  • Мариинские палаты, похожие на древние московские терема
  • Ирининские палаты, в которые удалилась Ирина Годунова после отказа царствовать
  • Монастырскую колокольню, выше которой в момент её постройки была только колокольня Ивана Великого в Кремле
  • Казначейские палаты, которые помнят подвиг казначеи Сарры, спасшей в 1812 году Смоленский собор от взрыва и многое другое
Что включено
  • Услуги гида
  • Радиогид с наушником каждому (для усиления звука)
  • Показ дополнительных материалов с планшета
Что не входит в цену
  • Входной билет в музей монастыря: 500 руб. /взр., 300 руб. /студенты, дети до 14 лет, пенсионеры, инвалиды, ветераны и многодетные
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Спортивная
Завершение: Москва, на территории Новодевичьего монастыря (в музее монастыря)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Отдельно оплачивается входной билет в музей монастыря: 500 руб. /взрослый, 300 руб. /студенты, дети до 14 лет, пенсионеры, инвалиды, ветераны и многодетные семьи
  • Пожалуйста, соблюдайте православный дресс-код
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде
  • В холодное или дождливое время группа дополнительно заходит в стрелецкую караульню (монастырская лавка), а также увеличивается время нахождения в храме и в палатах царевны Софьи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
С
Светлана
15 ноя 2025
Это самая интересная экскурсия на которой я была. Легкий маршрут, интересный рассказ гида Сергея, спасибо большое!
А
Анастасия
15 ноя 2025
Супер экскурсия, рекомендую!
Е
Елена
14 ноя 2025
Очень приятный гид и много интересных фактов о Новодевичьем монастыре! Спасибо 🙏
С
Сергей
14 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, было много интересной информации, узнал много нового. Сергей замечательный экскурсовод, всем советую!!!

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Новодевичий монастырь: исповедь женского сердца
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новодевичий монастырь: исповедь женского сердца
Услышать о людях, любви, семье и выборе на прогулке по одному из самых красивых мест Москвы
9 дек в 13:00
10 дек в 10:00
7100 ₽ за всё до 4 чел.
Женские истории Москвы
Пешая
1.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
Женские истории Москвы
Увлекательная прогулка от Кузнецкого Моста до Петровки, раскрывающая романтические и исторические тайны Москвы
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
5 дек в 18:00
12 дек в 18:00
от 4000 ₽ за человека
К небоскрёбам Москвы-Сити по зимней реке + кофе на уровне облаков
Пешая
2 часа
9 отзывов
Водная прогулка
К небоскрёбам Москвы-Сити по зимней реке + кофе на уровне облаков
Начало: Киевский вокзал, у выхода 4 со станции метро «Киев...
Расписание: См. расписание
Завтра в 10:00
1 дек в 10:00
950 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве