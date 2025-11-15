Экскурсия для тех, кто хочет увидеть средневековую Москву, погрузиться в монашеский быт и узнать об удивительных историях, свидетелями которых стали стены Новодевичьего монастыря.
Описание экскурсии
Вы узнаете об удивительных женских историях царских насельниц Новодевичьего монастыря:
- о Соломонии Сабуровой и первом разводе в Московском царстве;
- о трагической судьбе первой дочери Ивана Грозного;
- о Елене Шереметевой и неродившемся царском наследнике;
- как у Ирины Годуновой получилось стать царицей;
- о мужестве и страданиях царевны Софьи;
- о тайной любви Евдокии Лопухиной. А также вы узнаете:• о монашеском быте;
- о строениях и устройстве обители;
- о мифах и легендах монастыря;
- о монашеских обетах;
- об исторических событиях у стен монастыря;
- что делали в женском монастыре стрельцы;
• что можно было купить в старину на копейку. Важная информация:
Согласно расписанию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смоленский собор, в котором патриарх Московский благословил Бориса Годунова на царство
- Амвросиевскую церковь, а в ней - Иверскую икону Божией Матери, небесную покровительницу Москвы
- Палаты царевны Софьи, из окна которых Софью заставляли смотреть на казни стрельцов
- Лопухинские палаты - свидетели последних лет жизни Евдокии Лопухиной, первой жены Петра Великого
- Успенский храм, яркий образец московского барокко времён царевны Софьи
- Мариинские палаты, похожие на древние московские терема
- Ирининские палаты, в которые удалилась Ирина Годунова после отказа царствовать
- Монастырскую колокольню, выше которой в момент её постройки была только колокольня Ивана Великого в Кремле
- Казначейские палаты, которые помнят подвиг казначеи Сарры, спасшей в 1812 году Смоленский собор от взрыва и многое другое
Что включено
- Услуги гида
- Радиогид с наушником каждому (для усиления звука)
- Показ дополнительных материалов с планшета
Что не входит в цену
- Входной билет в музей монастыря: 500 руб. /взр., 300 руб. /студенты, дети до 14 лет, пенсионеры, инвалиды, ветераны и многодетные
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Спортивная
Завершение: Москва, на территории Новодевичьего монастыря (в музее монастыря)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
15 ноя 2025
Это самая интересная экскурсия на которой я была. Легкий маршрут, интересный рассказ гида Сергея, спасибо большое!
А
Анастасия
15 ноя 2025
Супер экскурсия, рекомендую!
Е
Елена
14 ноя 2025
Очень приятный гид и много интересных фактов о Новодевичьем монастыре! Спасибо 🙏
С
Сергей
14 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, было много интересной информации, узнал много нового. Сергей замечательный экскурсовод, всем советую!!!
