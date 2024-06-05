Экскурсии в Новодевичий монастырь

Найдено 14 экскурсий в категории «Новодевичий Монастырь» в Москве, цены от 700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Женские истории Новодевичьего монастыря
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
2 часа
52 отзыва
Женские истории Новодевичьего монастыря
Истории придворной обители о силе и непредсказуемости женского характера - на групповой экскурсии
Начало: В районе станции метро «Спортивная»
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
1000700 за человека
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
213 отзывов
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями
Начало: У входа на Новодевичье кладбище
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990 за всё до 15 чел.
Новодевичий монастырь: история и легенды
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
68 отзывов
История и легенды Новодевичьего монастыря в Москве
Погрузитесь в атмосферу древней Москвы, исследуя историю и архитектуру Новодевичьего монастыря с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: в пятницу в 12:00, в воскресенье в 16:00
9 июня в 16:00
14 июня в 12:00
1 100 за человека
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1020 отзывов
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100 за человека
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
733 отзыва
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Начало: Москва, м. Спортивная
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 000 за человека
Новодевичье кладбище - место упокоения великих
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
455 отзывов
Новодевичье кладбище - место упокоения великих
Начало: Ст. метро Спортивная, ул. 10 летия Октября
Расписание: Четверг, воскресенье
12 июня в 12:15
13 июня в 12:15
950 за человека
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Прогуляться по территории монастыря и некрополя и услышать непростые истории о жизни и смерти
14 июня в 10:30
24 июня в 14:30
7 500 за всё до 5 чел.
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Обласканное царями, оплаканное царевнами… о чем молчат древние стены московской святыни?
Начало: У метро Спортивная
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
7 000 за всё до 5 чел.
Все грани Хамовников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Все грани Хамовников
От Новодевичьего монастыря до авангарда и современных кварталов - путешествие по эпохам района
Начало: У метро Спортивная
9 июня в 15:00
10 июня в 10:00
5 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Новодевичьему монастырю в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
8 отзывов
Экскурсия по Новодевичьему монастырю в мини-группе
Изучить средневековую архитектуру обители и узнать о её многовековом прошлом
Начало: У станции метро Спортивная
Расписание: в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
1 340 за человека
По Царской дороге: Пречистенка и Новодевичий монастырь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
По Царской дороге: Пречистенка и Новодевичий монастырь
Узнать об истории красивейшего района Москвы и «обители девичьих слёз» на групповой прогулке
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
14 июня в 10:00
25 июня в 10:00
6 900 за всё до 6 чел.
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
О людях, любви, семье и выборе на прогулке по одному из самых красивых мест Москвы
19 июня в 15:00
20 июня в 13:00
65006 175 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Огни вечерней Москвы»
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
23 отзыва
Экскурсия «Огни вечерней Москвы»: путешествие по ночной столице
Откройте для себя волшебство вечерней Москвы, погрузитесь в атмосферу света и красоты с эксклюзивной экскурсией
Начало: У парка Зарядье
15991 520 за человека
Красавица-столица на автомобильной экскурсии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
Красавица-столица на автомобильной экскурсии
Изучить Москву от Кремля до современных небоскрёбов Сити за 3 часа
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
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    и заботливый… в автобусе был кондиционер и было чисто. туристы в автобусе были все доброжелательные, никто не задерживался… рекомендуем эту экскурсию и организаторов всем желающим!!!

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Женские истории Новодевичьего монастыря
    Невероятно насыщенная познавательная экскурсия. Сергей - профессионал с большой буквы. Рассказывает динамично, живо, интересно. Надеюсь попасть на его экскурсию в Переделкино!
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Новодевичий монастырь: история и легенды
    Очень понравился экскурсовод
  • Л
    Лариса
    3 июня 2024
    Новодевичий монастырь: история и легенды
    С удовольствием сходила на экскурсию именно по монастырю без посещения кладбища. Гид оочень много знающий на все вопросы ответы интересно было
  • Л
    Лариса
    3 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Женские истории Новодевичьего монастыря
    Мы были на экскурсии с детьми 10 и 13 лет, нам очень понравилось, интересно, профессионально! Большое спасибо, Сергею!
    Мы были на экскурсии с детьми 10 и 13 лет, нам очень понравилось, интересно, профессионально! Большое спасибо, Сергею!Мы были на экскурсии с детьми 10 и 13 лет, нам очень понравилось, интересно, профессионально! Большое спасибо, Сергею!
  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Женские истории Новодевичьего монастыря
    Мне с подругой посчастливилось попасть 1 июня 2024 года на экскурсию по Новодевичьему монастырю, экскурсоводом был Сергей Крюков! Я хотела
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    бы выразить благодарность нашему доброму экскурсоводу за эту экскурсию: сама организация мероприятия,пунктуальность гида, великолепное повествование расска́зчика с иллюстрациями, глубокое знание темы, полный ответ на дополнительные вопросы, и конечно прекрасный юмор Сергея, все это сделало наш день незабываемым, а экскурсию запоминающейся!) Спасибо огромное, Сергей!!!

    Мне с подругой посчастливилось попасть 1 июня 2024 года на экскурсию по Новодевичьему монастырю, экскурсоводом былМне с подругой посчастливилось попасть 1 июня 2024 года на экскурсию по Новодевичьему монастырю, экскурсоводом былМне с подругой посчастливилось попасть 1 июня 2024 года на экскурсию по Новодевичьему монастырю, экскурсоводом былМне с подругой посчастливилось попасть 1 июня 2024 года на экскурсию по Новодевичьему монастырю, экскурсоводом был
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    Очень интересная и познавательная экскурсия, были первый раз в Москве, получили полное представление об основных достопримечательности, спасибо
  • Г
    Галина
    31 мая 2024
    По Царской дороге: Пречистенка и Новодевичий монастырь
    Благодарность Ирине. За прекрасную экскурсию
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    По Царской дороге: Пречистенка и Новодевичий монастырь
    Спасибо большое Ирине. Прекрасный рассказчик, очень интересно и информативно. Сделали для себя не мало открытий на улице Пречистенка, хотя много раз пробегали мимо.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новодевичий Монастырь»

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  1. Женские истории Новодевичьего монастыря
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  3. Новодевичий монастырь: история и легенды
  4. Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
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  2. Красная площадь
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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