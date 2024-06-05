1 чел.
По популярности
скидка
30%
Групповая
2 часа
Женские истории Новодевичьего монастыря
Истории придворной обители о силе и непредсказуемости женского характера - на групповой экскурсии
Начало: В районе станции метро «Спортивная»
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
1000700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями
Начало: У входа на Новодевичье кладбище
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990₽ за всё до 15 чел.
Групповая
1.5 часа
История и легенды Новодевичьего монастыря в Москве
Погрузитесь в атмосферу древней Москвы, исследуя историю и архитектуру Новодевичьего монастыря с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: в пятницу в 12:00, в воскресенье в 16:00
9 июня в 16:00
14 июня в 12:00
1 100₽ за человека
Групповая
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Начало: Москва, м. Спортивная
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 000₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Новодевичье кладбище - место упокоения великих
Начало: Ст. метро Спортивная, ул. 10 летия Октября
Расписание: Четверг, воскресенье
12 июня в 12:15
13 июня в 12:15
950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Прогуляться по территории монастыря и некрополя и услышать непростые истории о жизни и смерти
14 июня в 10:30
24 июня в 14:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Обласканное царями, оплаканное царевнами… о чем молчат древние стены московской святыни?
Начало: У метро Спортивная
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Все грани Хамовников
От Новодевичьего монастыря до авангарда и современных кварталов - путешествие по эпохам района
Начало: У метро Спортивная
9 июня в 15:00
10 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Экскурсия по Новодевичьему монастырю в мини-группе
Изучить средневековую архитектуру обители и узнать о её многовековом прошлом
Начало: У станции метро Спортивная
Расписание: в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
1 340₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
По Царской дороге: Пречистенка и Новодевичий монастырь
Узнать об истории красивейшего района Москвы и «обители девичьих слёз» на групповой прогулке
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
14 июня в 10:00
25 июня в 10:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
О людях, любви, семье и выборе на прогулке по одному из самых красивых мест Москвы
19 июня в 15:00
20 июня в 13:00
65006 175₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Экскурсия «Огни вечерней Москвы»: путешествие по ночной столице
Откройте для себя волшебство вечерней Москвы, погрузитесь в атмосферу света и красоты с эксклюзивной экскурсией
Начало: У парка Зарядье
15991 520₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Красавица-столица на автомобильной экскурсии
Изучить Москву от Кремля до современных небоскрёбов Сити за 3 часа
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
- ААнастасия5 июня 2024Невероятно насыщенная познавательная экскурсия. Сергей - профессионал с большой буквы. Рассказывает динамично, живо, интересно. Надеюсь попасть на его экскурсию в Переделкино!
- ЕЕкатерина4 июня 2024Очень понравился экскурсовод
- ЛЛариса3 июня 2024С удовольствием сходила на экскурсию именно по монастырю без посещения кладбища. Гид оочень много знающий на все вопросы ответы интересно было
- ЛЛариса3 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
- ЕЕлена2 июня 2024Мы были на экскурсии с детьми 10 и 13 лет, нам очень понравилось, интересно, профессионально! Большое спасибо, Сергею!
- ППавел2 июня 2024Мне с подругой посчастливилось попасть 1 июня 2024 года на экскурсию по Новодевичьему монастырю, экскурсоводом был Сергей Крюков! Я хотела
- ИИрина1 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, были первый раз в Москве, получили полное представление об основных достопримечательности, спасибо
- ГГалина31 мая 2024Благодарность Ирине. За прекрасную экскурсию
- ССветлана31 мая 2024Спасибо большое Ирине. Прекрасный рассказчик, очень интересно и информативно. Сделали для себя не мало открытий на улице Пречистенка, хотя много раз пробегали мимо.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новодевичий Монастырь»
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