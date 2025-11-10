читать дальше

и не очень была понятна последовательность. Больше экскурсия была про художников, чем про образ Москвы. Балл за экскурсию снижаю за соотношение цены и качества. Считаю, что 7000, которые мы заплатили на трипстере, слишком высокая цена за эту экскурсию. На следующий день были на другой экскурсии трипстера за такие же деньги, и очень хорошо почувствовали разницу.

При этом, про экскурсовода ничего плохого сказать не могу, обаятельная, приятная, общаться было комфортно.