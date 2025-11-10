Мои заказы

Образ Москвы в искусстве - коллекция Русского музея на ВДНХ

Про столицу в картинах и скульптурах (до 1 февраля 2026)
115 произведений живописи и скульптуры совершили путешествие из Петербурга в Москву, объединив культурное пространство двух столиц. Шедевры представлены в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ.

На картинах известных художников вы увидите Москву как изысканную даму, которая гармонично сочетает строгость традиций и яркость современности.
4.7
3 отзыва
Образ Москвы в искусстве - коллекция Русского музея на ВДНХ© Лилия
Образ Москвы в искусстве - коллекция Русского музея на ВДНХ© Лилия
Образ Москвы в искусстве - коллекция Русского музея на ВДНХ© Лилия

Описание экскурсии

Четыре раздела экспозиции поэтапно раскрывают летопись Москвы — от духовного центра Руси до современного мегаполиса. Удивительные истории из жизни Москвы и её творцов расскажут шедевры великих мастеров — среди них:

  • Андрей Рублёв
  • Аполлинарий Васнецов
  • Василий Суриков
  • Наталья Нестерова
  • Василий Верещагин
  • и другие

Одно из самых монументальных полотен на выставке — «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» Ильи Репина.

Организационные детали

  • Входной билет на выставку включён в стоимость
  • Выставка продлится до 1 февраля 2026 года
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата — 1200 ₽ за чел.
  • Я выдаю радиогиды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия
Лилия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 595 туристов
Я аттестованный гид города Москвы, член ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Филолог, преподаватель, человек, превративший хобби в профессию. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, заметить скрытые сокровища прошлого, московские артефакты, яркую архитектуру разных эпох и, главное, удивительные судьбы её знаменитых жителей.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Вероника
Вероника
10 ноя 2025
С удовольствием посетили выставку, ее смысл и сюжеты раскрываются в экскурсии.
Лилия, спасибо вам большое, действительно, замечаешь детали, скрытые темы, когда на них указывают, да еще и так интересно, доступно и с юмором.
Удобно, что с радиогидами.
Рекомендуем!
С удовольствием посетили выставку, ее смысл и сюжеты раскрываются в экскурсии.С удовольствием посетили выставку, ее смысл и сюжеты раскрываются в экскурсии.С удовольствием посетили выставку, ее смысл и сюжеты раскрываются в экскурсии.С удовольствием посетили выставку, ее смысл и сюжеты раскрываются в экскурсии.С удовольствием посетили выставку, ее смысл и сюжеты раскрываются в экскурсии.С удовольствием посетили выставку, ее смысл и сюжеты раскрываются в экскурсии.С удовольствием посетили выставку, ее смысл и сюжеты раскрываются в экскурсии.С удовольствием посетили выставку, ее смысл и сюжеты раскрываются в экскурсии.
Евгения
Евгения
6 ноя 2025
Были на экскурсии с Лилией. Лилия нам понравилась как человек, достаточно интересно было слушать. Открыли для себя нового художника. Однако, не осталось ощущения целостности. Были охвачены далеко не все экспонаты
читать дальше

и не очень была понятна последовательность. Больше экскурсия была про художников, чем про образ Москвы. Балл за экскурсию снижаю за соотношение цены и качества. Считаю, что 7000, которые мы заплатили на трипстере, слишком высокая цена за эту экскурсию. На следующий день были на другой экскурсии трипстера за такие же деньги, и очень хорошо почувствовали разницу.
При этом, про экскурсовода ничего плохого сказать не могу, обаятельная, приятная, общаться было комфортно.

Д
Давыдова
24 окт 2025
Благодарим Лилию за чудесную экскурсию, очень проникновенно и с большой любовью, о задумке автора и вложенных смыслах, художественные нюансы и история создания шедевров. Рекомендуем, с экскурсией абсолютно другое восприятие выставки!
Благодарим Лилию за чудесную экскурсию, очень проникновенно и с большой любовью, о задумке автора и вложенныхБлагодарим Лилию за чудесную экскурсию, очень проникновенно и с большой любовью, о задумке автора и вложенныхБлагодарим Лилию за чудесную экскурсию, очень проникновенно и с большой любовью, о задумке автора и вложенныхБлагодарим Лилию за чудесную экскурсию, очень проникновенно и с большой любовью, о задумке автора и вложенныхБлагодарим Лилию за чудесную экскурсию, очень проникновенно и с большой любовью, о задумке автора и вложенныхБлагодарим Лилию за чудесную экскурсию, очень проникновенно и с большой любовью, о задумке автора и вложенныхБлагодарим Лилию за чудесную экскурсию, очень проникновенно и с большой любовью, о задумке автора и вложенныхБлагодарим Лилию за чудесную экскурсию, очень проникновенно и с большой любовью, о задумке автора и вложенныхБлагодарим Лилию за чудесную экскурсию, очень проникновенно и с большой любовью, о задумке автора и вложенныхБлагодарим Лилию за чудесную экскурсию, очень проникновенно и с большой любовью, о задумке автора и вложенных

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Москва хлебосольная: забытая и популярная русская кухня
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Москва хлебосольная: русская кухня
Исследуйте уникальные рестораны Москвы, где русская кухня оживает в новом свете. Откройте для себя гастрономическую историю столицы
Начало: Встречаемся на Театральной площади у фонтана напро...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 450 ₽ за всё до 2 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в воскресенье в 17:00
23 ноя в 17:00
24 ноя в 18:00
1500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве