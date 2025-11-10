115 произведений живописи и скульптуры совершили путешествие из Петербурга в Москву, объединив культурное пространство двух столиц. Шедевры представлены в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ.
На картинах известных художников вы увидите Москву как изысканную даму, которая гармонично сочетает строгость традиций и яркость современности.
Описание экскурсии
Четыре раздела экспозиции поэтапно раскрывают летопись Москвы — от духовного центра Руси до современного мегаполиса. Удивительные истории из жизни Москвы и её творцов расскажут шедевры великих мастеров — среди них:
- Андрей Рублёв
- Аполлинарий Васнецов
- Василий Суриков
- Наталья Нестерова
- Василий Верещагин
- и другие
Одно из самых монументальных полотен на выставке — «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» Ильи Репина.
Организационные детали
- Входной билет на выставку включён в стоимость
- Выставка продлится до 1 февраля 2026 года
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата — 1200 ₽ за чел.
- Я выдаю радиогиды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 595 туристов
Я аттестованный гид города Москвы, член ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Филолог, преподаватель, человек, превративший хобби в профессию. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, заметить скрытые сокровища прошлого, московские артефакты, яркую архитектуру разных эпох и, главное, удивительные судьбы её знаменитых жителей.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Вероника
10 ноя 2025
С удовольствием посетили выставку, ее смысл и сюжеты раскрываются в экскурсии.
Лилия, спасибо вам большое, действительно, замечаешь детали, скрытые темы, когда на них указывают, да еще и так интересно, доступно и с юмором.
Удобно, что с радиогидами.
Рекомендуем!
Евгения
6 ноя 2025
Были на экскурсии с Лилией. Лилия нам понравилась как человек, достаточно интересно было слушать. Открыли для себя нового художника. Однако, не осталось ощущения целостности. Были охвачены далеко не все экспонаты
Д
Давыдова
24 окт 2025
Благодарим Лилию за чудесную экскурсию, очень проникновенно и с большой любовью, о задумке автора и вложенных смыслах, художественные нюансы и история создания шедевров. Рекомендуем, с экскурсией абсолютно другое восприятие выставки!
Входит в следующие категории Москвы
