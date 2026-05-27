Обзорная экскурсия по Музею криптографии в Москве

Пройти от современности до древности - и увидеть более 5000 шифровальных машин и артефактов
Наш маршрут построен в обратной хронологии — и сначала вы окажетесь в знакомом технологичном мире. Путешествуя во времени, мы поговорим об этапах развития шифрования и доберёмся до его истоков.

Вы познакомитесь с ключевыми предметами экспозиции и выясните, почему криптография важна и для современного человека.
Описание экскурсии

Для участия в экскурсии нужно дополнительно приобрести в кассе музея входной билет на экспозицию.

Что вас ожидает

Экспозиция включает четыре раздела: от цифровой эпохи и компьютеров мы отправимся к эпохе индустриальной, когда были созданы радио, телефон, телевидение и телеграф. Затем — к эпохе домашинной криптографии и письмам. И, наконец, к протокриптографии — к зарождению идеи письменной коммуникации между людьми. Отдельный, пятый раздел, посвящён истории нашего здания и людям, чьи судьбы были с ним связаны.

Вы разберётесь, как устроен музей, и узнаете:

  • о развитии криптографии и шифровального дела в разные эпохи
  • «чёрных кабинетах» в разных странах
  • самых известных шифрах и шифровальных устройствах в истории
  • учёных, работа которых положила начало научной криптографии
  • как изменилась роль криптографии с появлением интернета

Организационные детали

Дополнительные расходы: каждому участнику нужно приобрести входной билет на экспозицию в кассе музея и отсканировать у администраторов на цокольном этаже.

— Стоимость взрослого входного билета — 1000 ₽
— Стоимость льготного входного билета (школьники, студенты, владельцы карт ISIC, многодетные семьи, пенсионеры, сотрудники музеев) — 500 ₽
— Бесплатный входной билет: школьники с картой «Москвёнок» (карту необходимо отсканировать у администраторов музея), посетители до 7 лет, посетители с инвалидностью, один сопровождающий посетителей первой или второй группы инвалидности или ребёнка с инвалидностью, ветераны (в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 5-ФЗ «О ветеранах»), члены ИКОМ

  • Экскурсия проводится с радиогидами (мы выдадим вам наушники)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Музее криптографии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей
Музей — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Музей криптографии — первый и единственный в России научно-технологический музей, посвященный криптографии. Экспозиция рассказывает о прошлом, настоящем и будущем криптографии, о людях и изобретениях, изменивших мир. У нас вы увидите
уникальную коллекцию шифровальной техники, средств передачи информации и архивных документов, большинство из которых составляло государственную тайну и было рассекречено специально для демонстрации в музее. Приходите в наш музей, чтобы узнать, что такое тайное послание, шифр, код, ключ, стеганография. Наши гиды увлекательно рассказывают о сложных темах, удивительных судьбах, легендарных шифровальных машинах.

