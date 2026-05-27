Наш маршрут построен в обратной хронологии — и сначала вы окажетесь в знакомом технологичном мире. Путешествуя во времени, мы поговорим об этапах развития шифрования и доберёмся до его истоков. Вы познакомитесь с ключевыми предметами экспозиции и выясните, почему криптография важна и для современного человека.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Экспозиция включает четыре раздела: от цифровой эпохи и компьютеров мы отправимся к эпохе индустриальной, когда были созданы радио, телефон, телевидение и телеграф. Затем — к эпохе домашинной криптографии и письмам. И, наконец, к протокриптографии — к зарождению идеи письменной коммуникации между людьми. Отдельный, пятый раздел, посвящён истории нашего здания и людям, чьи судьбы были с ним связаны.

Вы разберётесь, как устроен музей, и узнаете:

о развитии криптографии и шифровального дела в разные эпохи

«чёрных кабинетах» в разных странах

самых известных шифрах и шифровальных устройствах в истории

учёных, работа которых положила начало научной криптографии

как изменилась роль криптографии с появлением интернета

Организационные детали

Дополнительные расходы: каждому участнику нужно приобрести входной билет на экспозицию в кассе музея и отсканировать у администраторов на цокольном этаже.

— Стоимость взрослого входного билета — 1000 ₽

— Стоимость льготного входного билета (школьники, студенты, владельцы карт ISIC, многодетные семьи, пенсионеры, сотрудники музеев) — 500 ₽

— Бесплатный входной билет: школьники с картой «Москвёнок» (карту необходимо отсканировать у администраторов музея), посетители до 7 лет, посетители с инвалидностью, один сопровождающий посетителей первой или второй группы инвалидности или ребёнка с инвалидностью, ветераны (в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 5-ФЗ «О ветеранах»), члены ИКОМ