152 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Замечательная прогулка случилась у нас с Андреем, за что выражаем ему огромную благодарность! Не смотря на то, что погода вовсе не располагала к променаду, было промозгло и ветренно, впечатления от прогулки остались исключительно теплыми и приятными! Андрей - прекрасный рассказчик, интереснейший собеседник, глубочайший знаток истории нашего государства, истории города, истории архитектуры и искусства. Насытил нас множеством интересных фактов, событий, имен с легкостью и завидной долей юмора! Было очень интересно, увлекательно, познавательно. Одним словом - здорово! Иван и Инна.