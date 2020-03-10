152 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Коренной москвич. Мой принцип – «пестрая история с прелестью в деталях». Журналист, историк, автор документальных телефильмов. О том, кем и когда что-то построено и кто где жил, можно прочесть и в путеводителях, а вот об изящных деталях из интернета Вы не узнаете.
Очень интересная экскурсия, которая открывает тот самый "цимус", который сложно найти в общепринятых книгах о столице, те самые детали, которые откладываются в голове и запоминаются прямо живыми историческими картинами. Очень рекомендую, Андрей великолепный рассказчик, который может увлечь совершенно разные поколения, ответить на все вопросы и заинтриговать :)
Спасибо!
Анна
9 марта 2020
Добрый день,
Экскурсия познавательная. Охватывает много фактов и побитий.
Андрей может рассказать о любом здании))) профессионал
Советую
Инна
25 февраля 2020
Замечательная прогулка случилась у нас с Андреем, за что выражаем ему огромную благодарность! Не смотря на то, что погода вовсе не располагала к променаду, было промозгло и ветренно, впечатления от прогулки остались исключительно теплыми и приятными! Андрей - прекрасный рассказчик, интереснейший собеседник, глубочайший знаток истории нашего государства, истории города, истории архитектуры и искусства. Насытил нас множеством интересных фактов, событий, имен с легкостью и завидной долей юмора! Было очень интересно, увлекательно, познавательно. Одним словом - здорово! Иван и Инна.
Евгений
22 февраля 2020
Экскурсовод крайне эрудирован отлично знает город и историю Москвы и России вообще. Узнал очень много нового обязательно запишусь на его другую экскурсию и уже рекомендовал друзьям и знакомым.
Илья
26 января 2020
Отличная экскурсия! Интересно и познавательно. Спасибо Андрею за прогулку по Москве!
Илья
12 января 2020
Моя огромная благодарность Андрею! Он великолепный историк и необыкновенный рассказчик. Получил огромное удовольствие от данной экскурсии, расширил свой кругозор, а также приобрёл новые познания об истории стольного града. Советую всем!
Дмитрий
8 января 2020
Интересная экскурсия с необычной подачей. Интересный человек, который преподносит интересный материал
Елена
6 января 2020
Сегодня мы побывали на совершенно потрясающей экскурсии с Андреем. Наша компания- это двое взрослых и двое детей 14 и 9 лет. Все в восторге от Андрея. Супер подача материала, профессионал, который заинтересовал всех. Очень рекомендую, и гостям столицы, и москвичам, как мы. Получили огромное удовольствие от прекрасной прогулки и полученной информации . С Благодарностью, взрослые и дети.
Людмила
5 января 2020
Андрей великолепный рассказчик, интереснейший собеседник. Интересно, познавательно провел экскурсию. Понравилось и взрослым и ребенку. Спасибо огромное. Незаметно пролетело время.
Катарина
4 января 2020
Потрясающе интересная экскурсия! Казалось бы, что можно услышать нового про Москву? Ее историю в общих чертах знают все. Однако Андрею удалось безраздельно завладеть нашим вниманием на целых три часа. Не перегружая слушателей сухими фактами, экскурсовод рассказывал об истории Москвы очень живым языком, с юмором и,конечно, со знанием дела. Даже дети, которых обычно не просто заинтересовать, слушали с огромным вниманием. Благодарим Андрея за великолепную экскурсию!!!
Многие десятилетия Лубянку старались обходить стороной. Но кроме ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ у этой улицы и примыкающей к ней площади есть еще и многовековая история. Я расскажу обо всех главных вехах этого места, начиная с периода монголо-татарского ига и заканчивая недавними событиями.
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!
Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года
Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время. На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.
Вы увидите исторические объекты во дворах и переулках, которые находятся в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей. Я расскажу вам о старинных сохранившихся домах и связанных с ними известных личностях. В результате вы исследуете новый уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города.
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Что отражается в стеклянных башнях Сити? Какие смыслы и даже мифологическое значение люди разных эпох вкладывали в стеклянную архитектуру? На моей прогулке по современному московскому району параллельно с историей его создания вы взглянете на него с небанального ракурса и углубитесь в тему стекла сквозь века.
Исследовать архитектурные шедевры одного из старейших районов Москвы
Насыщенный достопримечательностями Китай-город часто находится «в тени» Кремля и Красной площади. Я расскажу о нем малоизвестные исторические факты и легенды, помогу раскрыть душу и характер этого удивительного квартала и отыскать в нем следы Старой Москвы.