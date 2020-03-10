152 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Как менялся город и кто влиял на эти изменения

Андрей
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Андрей – ваш гид
Я коренной москвич и я историк.

Мне интересно наблюдать за меняющейся на глазах Москвой, нравится искать и находить в современном городе черты прошлого.

Эта прогулка посвящена истории Москвы: казни и свадьбы, бунты и восстания, коронации и похороны.

Начиная с далекого XII века и заканчивая сумасшедшим двадцатым.

Вот об этом и пойдет речь.
От 5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии152 отзыва
4.94
Историческая прогулка по Москве от древности до наших дней
Историческая прогулка по Москве от древности до наших дней

Маршрут

В Москве предостаточно мест, где можно проследить всю историю города. Прогулявшись по самому центру, вы узнаете:

  • как появился город;
  • как он рос и разрастался;
  • что такое посад и городские слободы
  • из каких уголков России переселялись в Москву чуть ли не целыми городами;
  • где случались самые известные городские бунты;
  • почему восставали стрельцы и где казнили смутьянов;
  • как и чем жили дворяне и купцы;
  • как Москва превратилась в советскую столицу и сколько невинной крови было пролито ради “светлого социалистического будущего”.
Историческая прогулка по Москве от древности до наших дней
Историческая прогулка по Москве от древности до наших дней
Историческая прогулка по Москве от древности до наших дней
Историческая прогулка по Москве от древности до наших дней
Историческая прогулка по Москве от древности до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Коренной москвич. Мой принцип – «пестрая история с прелестью в деталях». Журналист, историк, автор документальных телефильмов. О том, кем и когда что-то построено и кто где жил, можно прочесть и в путеводителях, а вот об изящных деталях из интернета Вы не узнаете.
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152 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Очень интересная экскурсия, которая открывает тот самый "цимус", который сложно найти в общепринятых книгах о столице, те самые детали, которые откладываются в голове и запоминаются прямо живыми историческими картинами. Очень рекомендую, Андрей великолепный рассказчик, который может увлечь совершенно разные поколения, ответить на все вопросы и заинтриговать :)
Спасибо!
9 марта 2020
Добрый день,
Экскурсия познавательная. Охватывает много фактов и побитий.
Андрей может рассказать о любом здании))) профессионал
Советую
25 февраля 2020
Замечательная прогулка случилась у нас с Андреем, за что выражаем ему огромную благодарность! Не смотря на то, что погода вовсе не располагала к променаду, было промозгло и ветренно, впечатления от прогулки остались исключительно теплыми и приятными! Андрей - прекрасный рассказчик, интереснейший собеседник, глубочайший знаток истории нашего государства, истории города, истории архитектуры и искусства. Насытил нас множеством интересных фактов, событий, имен с легкостью и завидной долей юмора! Было очень интересно, увлекательно, познавательно. Одним словом - здорово! Иван и Инна.
22 февраля 2020
Экскурсовод крайне эрудирован отлично знает город и историю Москвы и России вообще. Узнал очень много нового обязательно запишусь на его другую экскурсию и уже рекомендовал друзьям и знакомым.
Илья
26 января 2020
Отличная экскурсия! Интересно и познавательно. Спасибо Андрею за прогулку по Москве!
12 января 2020
Моя огромная благодарность Андрею! Он великолепный историк и необыкновенный рассказчик. Получил огромное удовольствие от данной экскурсии, расширил свой кругозор, а также приобрёл новые познания об истории стольного града. Советую всем!
8 января 2020
Интересная экскурсия с необычной подачей. Интересный человек, который преподносит интересный материал
6 января 2020
Сегодня мы побывали на совершенно потрясающей экскурсии с Андреем. Наша компания- это двое взрослых и двое детей 14 и 9 лет. Все в восторге от Андрея. Супер подача материала, профессионал, который заинтересовал всех. Очень рекомендую, и гостям столицы, и москвичам, как мы. Получили огромное удовольствие от прекрасной прогулки и полученной информации . С Благодарностью, взрослые и дети.
5 января 2020
Андрей великолепный рассказчик, интереснейший собеседник. Интересно, познавательно провел экскурсию. Понравилось и взрослым и ребенку. Спасибо огромное. Незаметно пролетело время.
4 января 2020
Потрясающе интересная экскурсия! Казалось бы, что можно услышать нового про Москву? Ее историю в общих чертах знают все. Однако Андрею удалось безраздельно завладеть нашим вниманием на целых три часа. Не перегружая слушателей сухими фактами, экскурсовод рассказывал об истории Москвы очень живым языком, с юмором и,конечно, со знанием дела. Даже дети, которых обычно не просто заинтересовать, слушали с огромным вниманием. Благодарим Андрея за великолепную экскурсию!!!
Ещё 142 отзыва

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