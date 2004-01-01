Русский Пантеон

Новодевичий монастырь — один из красивейших монастырей Москвы. Он был основан в 1524 году по указу великого князя Василия III, в память возвращения в состав русских земель города Смоленска.

Монастырь являлся местом, где принимали постриг в монахини самые знатные женщины, принадлежавшие к царским фамилиям и боярским родам. После пострига всё имущество бывших мирянок переходило к монастырю, что делало его очень богатым и влиятельным. Ансамбль Новодевичьего монастыря, который является одним из шедевров русского зодчества (стиль «московское барокко»), в 2004 году включен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

В 1904 году Новодевичий монастырь пополнился ещё одной достопримечательностью 🏛️ — Новодевичьим кладбищем, которое, в советское время, стало вторым, по статусу местом захоронения, сразу после некрополя у Кремлевской стены. Многие называют его Русским Пантеоном и с местом этим связано множество интересных историй

Что вы увидите на экскурсии:

Новодевичий монастырь (внешний осмотр);

Храм Покрова Пресвятой Богородицы;

Храм Спаса Преображения;

Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи;

• Памятники на местах захоронения выдающихся личностей:

политиков, театральных деятелей, известных актёров, писателей, художников (Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, Ф. И. Шаляпина, В. Тихонова, Н. С. Аллилуевой, Н. С. Хрущева и других знаменитых соотечественников).

Что вы узнаете:

Историю основания Новодевичьего монастыря;

О судьбе четырёх знаменитых монахинь обители;

Тайну надгробного камня на могиле Булгакова;

О таинственном знаке на памятнике Чехову;

Историю перезахоронения Гоголя и легенду, связанную с этим событием.

Организационные детали: