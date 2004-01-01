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Новодевичье кладбище — место упокоения великих

4.6
29 отзывов
Надежда М.
Надежда М. – Гид из Москвы
Новодевичий монастырь хранит множество тайн и историй, которых с появлением кладбища в его стенах стало только больше.

Приглашаю вас на прогулку 👣 по историческим местам, где на протяжении веков влиятельные женщины становились смиренными послушницами, а сильные мира сего находили последний приют.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧘На выходные
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 800 ₽ за человека

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Новодевичье кладбище — место упокоения великих
Новодевичье кладбище — место упокоения великих

Что вы увидите

  • Стены и башни Новодевичьего монастыря (изучаем снаружи)
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы (обзорно снаружи)
  • Храм Спаса Преображения (обзорно снаружи)
  • Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи (обзорно снаружи)
  • Большой Новодевичий пруд
  • Место упокоения Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, Ф. И. Шаляпина, В. Тихонова, Н. С. Аллилуевой, Н. С. Хрущева и других знаменитых соотечественников А
  • Самостоятельное посещение монастыря
Русский Пантеон
Новодевичий монастырь — один из красивейших монастырей Москвы. Он был основан в 1524 году по указу великого князя Василия III, в память возвращения в состав русских земель города Смоленска.
Монастырь являлся местом, где принимали постриг в монахини самые знатные женщины, принадлежавшие к царским фамилиям и боярским родам. После пострига всё имущество бывших мирянок переходило к монастырю, что делало его очень богатым и влиятельным. Ансамбль Новодевичьего монастыря, который является одним из шедевров русского зодчества (стиль «московское барокко»), в 2004 году включен в список мирового наследия ЮНЕСКО.
В 1904 году Новодевичий монастырь пополнился ещё одной достопримечательностью 🏛️ — Новодевичьим кладбищем, которое, в советское время, стало вторым, по статусу местом захоронения, сразу после некрополя у Кремлевской стены. Многие называют его Русским Пантеоном и с местом этим связано множество интересных историй

Что вы увидите на экскурсии:

  • Новодевичий монастырь (внешний осмотр);
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы;
  • Храм Спаса Преображения;
  • Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи;

• Памятники на местах захоронения выдающихся личностей:

  • политиков, театральных деятелей, известных актёров, писателей, художников (Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, Ф. И. Шаляпина, В. Тихонова, Н. С. Аллилуевой, Н. С. Хрущева и других знаменитых соотечественников).

Что вы узнаете:

  • Историю основания Новодевичьего монастыря;
  • О судьбе четырёх знаменитых монахинь обители;
  • Тайну надгробного камня на могиле Булгакова;
  • О таинственном знаке на памятнике Чехову;
  • Историю перезахоронения Гоголя и легенду, связанную с этим событием.

Организационные детали:

  • Мы пройдём вдоль стен обители, изучим её снаружи;
  • Погуляем по территории кладбища;
  • По желанию, после экскурсии 🧭 вы можете самостоятельно посетить монастырь (бесплатно).
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Проход на Новодевичье кладбище
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
  • Встреча в отеле
  • Экскурсия внутри Новодевичьего монастыря.
Начало
🚩 ул. Десятилетия Октября, м. Спортивная
Место завершения
🏁 Новодевичье кладбище
Новодевичье кладбище — место упокоения великих
Новодевичье кладбище — место упокоения великих
Новодевичье кладбище — место упокоения великих
Новодевичье кладбище — место упокоения великих

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда М.
Надежда М.
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29 отзывов оставили туристы

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