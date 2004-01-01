Русский Пантеон
Новодевичий монастырь — один из красивейших монастырей Москвы. Он был основан в 1524 году по указу великого князя Василия III, в память возвращения в состав русских земель города Смоленска.
Монастырь являлся местом, где принимали постриг в монахини самые знатные женщины, принадлежавшие к царским фамилиям и боярским родам. После пострига всё имущество бывших мирянок переходило к монастырю, что делало его очень богатым и влиятельным. Ансамбль Новодевичьего монастыря, который является одним из шедевров русского зодчества (стиль «московское барокко»), в 2004 году включен в список мирового наследия ЮНЕСКО.
В 1904 году Новодевичий монастырь пополнился ещё одной достопримечательностью 🏛️ — Новодевичьим кладбищем, которое, в советское время, стало вторым, по статусу местом захоронения, сразу после некрополя у Кремлевской стены. Многие называют его Русским Пантеоном и с местом этим связано множество интересных историй
Что вы увидите на экскурсии:
- Новодевичий монастырь (внешний осмотр);
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы;
- Храм Спаса Преображения;
- Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи;
• Памятники на местах захоронения выдающихся личностей:
- политиков, театральных деятелей, известных актёров, писателей, художников (Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, Ф. И. Шаляпина, В. Тихонова, Н. С. Аллилуевой, Н. С. Хрущева и других знаменитых соотечественников).
Что вы узнаете:
- Историю основания Новодевичьего монастыря;
- О судьбе четырёх знаменитых монахинь обители;
- Тайну надгробного камня на могиле Булгакова;
- О таинственном знаке на памятнике Чехову;
- Историю перезахоронения Гоголя и легенду, связанную с этим событием.
Организационные детали:
- Мы пройдём вдоль стен обители, изучим её снаружи;
- Погуляем по территории кладбища;
- По желанию, после экскурсии 🧭 вы можете самостоятельно посетить монастырь (бесплатно).