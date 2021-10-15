Очарование вечерней Москвы

Автобусная и пешеходная

5
4 отзыва
Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Окончание экскурсии у метро Театральная.

Для желающих в конце маршрута мы сделаем дополнительную остановку у гостиничного комплекса Измайлово, метро Партизанская.

При группе до 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса.

Важно! В связи с проведением официальных мероприятий правительством Москвы Красная площадь и смотровая площадка Воробьевых гор могут быть перекрыты.

В случае ограничения проезда экскурсия проходит по альтернативному маршруту.

При посещении экскурсии при себе необходимо иметь защитную маску и перчатки.
Очарование вечерней Москвы
Очарование вечерней Москвы
Очарование вечерней Москвы
Очарование вечерней Москвы

Что вас ожидает 🤩

  • Красная площадь
  • Храм Василия Блаженного
  • Храм Христа Спасителя
  • Воробьевы горы
  • Здание МГУ
  • Москва-Сити
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по вечерней, яркой, украшенной Москве. Вы сможете увидеть столицу России в ее удивительном вечернем антураже. Экскурсию проводят профессиональные русскоязычные гиды-москвоведы, которые расскажут истории и легенды города и познакомят вас с самыми красивыми местами Москвы.

Обзорная автобусная экскурсия по Москве — это удивительная возможность полюбоваться городом в свете великолепной вечерней подсветки. Огни вечерней Москвы прекрасны в любое время года.

Вы прогуляетесь по Красной площади и узнаете ее сложную и загадочную историю, полюбуетесь Величественным зданием большого театра, сможете сделать фото на фоне знаменитых небоскребов Москва-Сити. Вас ждет променад по Патриаршему мосту и великолепный вид на Кремлевские купола в вечерней подсветке, московская панорама с Воробьевых гор, история Храма Христа Спасителя.

Во время экскурсии мы совершим несколько остановок, продолжительностью от 10 до 20 минут каждая:

► Красная площадь, Васильевский спуск и храм Василия Блаженного;

► Храм Христа Спасителя и Патриарший мост;

► Воробьевы горы, смотровая площадка и здание МГУ;

► Вид с набережной Т. Шевченко или Краснопресненской на Москва-Сити.

Окончание экскурсии у метро Театральная. Для желающих в конце маршрута мы сделаем дополнительную остановку у гостиничного комплекса Измайлово, метро Партизанская.

Для детей от 3 до 7 лет предусмотрены специальные детские удерживающие кресла - бустеры, о необходимости кресел просьба проинформировать нас заранее.

Для детей до 3 лет вам необходимо взять с собой специальное детское автомобильное кресло, без него дети до экскурсии не допускаются.

Личный автомобиль можно оставить на парковке возле гостиницы, откуда начинается экскурсия. Парковка платная охраняемая, стоимость 90 руб/час. Автомобиль также можно оставить на бесплатной парковке у метро Партизанская.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 19:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 19:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
15 окт 2021
Экскурсия восхитительна! 3 часа на одном дыхании, автобус комфортный, гид супер.
И
12 окт 2021
Побывали в самых знаковых местах: у храма Христа Спасителя, на Воробьёвых горах, подъезжали к бизнес-центру Москва-Сити. Экскурсия проходила на автобусе с несколькими 15-20 минутными остановками. Поэтому удалось полюбоваться на виды вечерней Москвы и из окна автобуса, и непосредственно на месте. В холодное время года - это самый оптимальный вариант экскурсии: и свежим воздухом дышишь, и не успеваешь замёрзнуть на улице
А
17 авг 2021
Очень понравилась организация — позвонили, фото места встречи прислали, все вовремя, четко. И экскурсия очень понравилась, гид Екатерина молодец!
Н
19 мая 2021
Спасибо. Очень хороший экскурсовод и экскурсия

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