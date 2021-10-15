Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по вечерней, яркой, украшенной Москве. Вы сможете увидеть столицу России в ее удивительном вечернем антураже. Экскурсию проводят профессиональные русскоязычные гиды-москвоведы, которые расскажут истории и легенды города и познакомят вас с самыми красивыми местами Москвы.

Обзорная автобусная экскурсия по Москве — это удивительная возможность полюбоваться городом в свете великолепной вечерней подсветки. Огни вечерней Москвы прекрасны в любое время года.

Вы прогуляетесь по Красной площади и узнаете ее сложную и загадочную историю, полюбуетесь Величественным зданием большого театра, сможете сделать фото на фоне знаменитых небоскребов Москва-Сити. Вас ждет променад по Патриаршему мосту и великолепный вид на Кремлевские купола в вечерней подсветке, московская панорама с Воробьевых гор, история Храма Христа Спасителя.

Во время экскурсии мы совершим несколько остановок, продолжительностью от 10 до 20 минут каждая:

► Красная площадь, Васильевский спуск и храм Василия Блаженного;

► Храм Христа Спасителя и Патриарший мост;

► Воробьевы горы, смотровая площадка и здание МГУ;

► Вид с набережной Т. Шевченко или Краснопресненской на Москва-Сити.

Окончание экскурсии у метро Театральная. Для желающих в конце маршрута мы сделаем дополнительную остановку у гостиничного комплекса Измайлово, метро Партизанская.

Для детей от 3 до 7 лет предусмотрены специальные детские удерживающие кресла - бустеры, о необходимости кресел просьба проинформировать нас заранее.

Для детей до 3 лет вам необходимо взять с собой специальное детское автомобильное кресло, без него дети до экскурсии не допускаются.

Личный автомобиль можно оставить на парковке возле гостиницы, откуда начинается экскурсия. Парковка платная охраняемая, стоимость 90 руб/час. Автомобиль также можно оставить на бесплатной парковке у метро Партизанская.