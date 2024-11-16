Кремль и Красная площадь – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Кремль и Красная площадь» в Москве, цены от 5400 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»
Пешая
50 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная прогулка по Москве: история, архитектура, культура
Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы
Начало: В районе метро Театральная
Сегодня в 08:00
23 янв в 08:00
5400 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест «Тайна Кремлевской стены»
Пешая
5 отзывов
2 часа
Квест
до 6 чел.
Экскурсия-квест «Тайна Кремлевской стены»
Дети отправятся в захватывающее путешествие по Москве, разгадывая загадки и открывая тайны древнего Кремля. Интерактивное приключение ждет вас
Начало: Васильевский спуск
23 янв в 11:00
24 янв в 11:00
7000 за всё до 6 чел.
Красная площадь за час
Пешая
55 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 15 чел.
Красная площадь за час
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8000 за всё до 4 чел.
Детский квест «Вокруг Кремля»
Пешая
11 отзывов
2 часа
Квест
Детский квест «Вокруг Кремля»
Весело и дружно разгадать тайны древней крепости и Красной площади
Начало: В районе Красной площади
1 мар в 09:00
2 мар в 09:00
8000 за всё до 30 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    16 ноября 2024
    Детский квест «Вокруг Кремля»
    И детям и взрослым было действительно интересно и увлекательно. Каждый узнал для себя что то новое.
  • М
    Мария
    4 октября 2024
    Детский квест «Вокруг Кремля»
    Шикарный крест для детей от 9 лет и родителей! Очень интересно, весело, с заданиями и загадками. Дети, да и взрослые узнали много нового и интересного!
  • Л
    Лисицина
    28 августа 2024
    Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»
    Очень понравилась экскурсия! Вся наша компания в восторге. Даже детям понравилось. Информация приподнесена очень доступно и вкусно.
  • А
    Александр
    28 августа 2024
    Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»
    Большое спасибо! Была очень хорошая экскурсия
  • С
    Светлана
    7 августа 2024
    Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»
    Юлия очень интересный рассказчик, экскурсия понравилась! Спасибо большое!
    Юлия очень интересный рассказчик, экскурсия понравилась! Спасибо большое!Юлия очень интересный рассказчик, экскурсия понравилась! Спасибо большое!Юлия очень интересный рассказчик, экскурсия понравилась! Спасибо большое!Юлия очень интересный рассказчик, экскурсия понравилась! Спасибо большое!
  • A
    Anna
    11 июля 2024
    Красная площадь за час
    Все очень понравилось
  • Г
    Галина
    11 июля 2024
    Детский квест «Вокруг Кремля»
    Как всегда всё интересно, позитивно, понятно, дети 10 и 13 лет в восторге! Даже ливень не смог испортить экскурсию, всё продумано, подготовлено, очень здорово и увлекательно!
  • О
    Оксана
    6 июля 2024
    Красная площадь за час
    Была бы возможность, поставила бы и 10 баллов!! Шикарная подача материала: легкая, доступная, содержательная. Рекомендую однозначно.
    Была бы возможность, поставила бы и 10 баллов!! Шикарная подача материала: легкая, доступная, содержательнаяБыла бы возможность, поставила бы и 10 баллов!! Шикарная подача материала: легкая, доступная, содержательнаяБыла бы возможность, поставила бы и 10 баллов!! Шикарная подача материала: легкая, доступная, содержательная
  • Н
    Наталья
    28 июня 2024
    Красная площадь за час
    Сегодня была экскурсия, хочется сказать спасибо Юлии, за проведение экскурсии. Все понравилось все четко интересно, ничего лишнего. Рекомендую особенно если на экскурсии с ребенком.
  • Г
    Голышева
    18 марта 2019
    Экскурсия-квест «Тайна Кремлевской стены»
    17 марта у нас проходила экскурсия Тайны Боровицкого холма. Детей было трое мальчиков 7, 11 и 14 лет. Погода нас
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    не слишком порадовала - дул холодный ветер. Но мальчишки наши активно участвовали в экскурсии - игре, бегали, искали конверты и выполняли задания. 2 часа пролетели незаметно. Нам взрослым тоже было очень интересно слушать. Экскурсовод Алена замечательно умеет работать с детьми, заинтересовать их, привлечь и переключить внимание. Очень рекомендую сходить на эту экскурсию (погоду все-таки лучше выбрать потеплее).

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кремль и Красная площадь»

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  3. Красная площадь за час
  4. Детский квест «Вокруг Кремля»
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Александровский сад
  9. Патриаршие пруды
  10. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Москве в январе 2025
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