2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная прогулка по Москве: история, архитектура, культура
Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы
Начало: В районе метро Театральная
Сегодня в 08:00
23 янв в 08:00
5400₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Квест
до 6 чел.
Экскурсия-квест «Тайна Кремлевской стены»
Дети отправятся в захватывающее путешествие по Москве, разгадывая загадки и открывая тайны древнего Кремля. Интерактивное приключение ждет вас
Начало: Васильевский спуск
23 янв в 11:00
24 янв в 11:00
7000₽ за всё до 6 чел.
1 час
Индивидуальная
до 15 чел.
Красная площадь за час
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Квест
Детский квест «Вокруг Кремля»
Весело и дружно разгадать тайны древней крепости и Красной площади
Начало: В районе Красной площади
1 мар в 09:00
2 мар в 09:00
8000₽ за всё до 30 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения16 ноября 2024И детям и взрослым было действительно интересно и увлекательно. Каждый узнал для себя что то новое.
- ММария4 октября 2024Шикарный крест для детей от 9 лет и родителей! Очень интересно, весело, с заданиями и загадками. Дети, да и взрослые узнали много нового и интересного!
- ЛЛисицина28 августа 2024Очень понравилась экскурсия! Вся наша компания в восторге. Даже детям понравилось. Информация приподнесена очень доступно и вкусно.
- ААлександр28 августа 2024Большое спасибо! Была очень хорошая экскурсия
- ССветлана7 августа 2024Юлия очень интересный рассказчик, экскурсия понравилась! Спасибо большое!
- AAnna11 июля 2024Все очень понравилось
- ГГалина11 июля 2024Как всегда всё интересно, позитивно, понятно, дети 10 и 13 лет в восторге! Даже ливень не смог испортить экскурсию, всё продумано, подготовлено, очень здорово и увлекательно!
- ООксана6 июля 2024Была бы возможность, поставила бы и 10 баллов!! Шикарная подача материала: легкая, доступная, содержательная. Рекомендую однозначно.
- ННаталья28 июня 2024Сегодня была экскурсия, хочется сказать спасибо Юлии, за проведение экскурсии. Все понравилось все четко интересно, ничего лишнего. Рекомендую особенно если на экскурсии с ребенком.
- ГГолышева18 марта 201917 марта у нас проходила экскурсия Тайны Боровицкого холма. Детей было трое мальчиков 7, 11 и 14 лет. Погода нас
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кремль и Красная площадь»
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