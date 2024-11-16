К Ксения Детский квест «Вокруг Кремля» И детям и взрослым было действительно интересно и увлекательно. Каждый узнал для себя что то новое.

М Мария Детский квест «Вокруг Кремля» Шикарный крест для детей от 9 лет и родителей! Очень интересно, весело, с заданиями и загадками. Дети, да и взрослые узнали много нового и интересного!

Л Лисицина Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу» Очень понравилась экскурсия! Вся наша компания в восторге. Даже детям понравилось. Информация приподнесена очень доступно и вкусно.

А Александр Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу» Большое спасибо! Была очень хорошая экскурсия

С Светлана Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу» Юлия очень интересный рассказчик, экскурсия понравилась! Спасибо большое!

A Anna Красная площадь за час Все очень понравилось

Г Галина Детский квест «Вокруг Кремля» Как всегда всё интересно, позитивно, понятно, дети 10 и 13 лет в восторге! Даже ливень не смог испортить экскурсию, всё продумано, подготовлено, очень здорово и увлекательно!

О Оксана Красная площадь за час Была бы возможность, поставила бы и 10 баллов!! Шикарная подача материала: легкая, доступная, содержательная. Рекомендую однозначно.

Н Наталья Красная площадь за час Сегодня была экскурсия, хочется сказать спасибо Юлии, за проведение экскурсии. Все понравилось все четко интересно, ничего лишнего. Рекомендую особенно если на экскурсии с ребенком.