Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Вы посетите города, ещё в царские времена известные обувным и золотошвейным промыслами, увидите театральное представление со Змеем Горынычем, полюбуетесь архитектурными ансамблями Дмитрова, Твери и Торжка.
Дополнят впечатления от поездки дегустации мёда и сыра, блюда русской кухни в колоритной деревне Гадово и традиционный итальянский обед на загородной ферме.
фев
мар
апр
ноя
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Дмитров, Кимры и Гадово
Наше путешествие начнётся в подмосковном Дмитрове, который называют «младшим братом Москвы». Мы посетим расположенный в низине кремль, услышим городскую легенду о лягушках, предупреждавших жителей о приближении врагов, загадаем желание у скульптур на Арбате.
После отправимся в город русских сапожников — Кимры, чьи мастера снабжали сапогами царский двор и армию. Посетим музей обуви и узнаем, можно ли сделать ботинки из рыбьей кожи, что такое осташи и в каких кроссовках советская сборная завоевала наибольшее количество олимпийских медалей.
Затем продегустируем несколько сортов натурального мёда в фермерской лавке. На обед поедем на родину Змея Горыныча — в деревню Гадово. Заглянем в музей, посвящённый разным мифическим змеям, посмотрим театрализованное шоу с Гадюкой Васильевной и Горынычем, попробуем настойки. В трактире нас будут потчевать «хреновым» холодцом, «заячьей» капусткой, «молодильным» супом и другими интересными блюдами.
Вечером разместимся в отеле. После ужина останется свободное время.
Тверь и Торжок
Позавтракав, полюбуемся жемчужинами Твери. Прогуляемся среди старинных зданий, памятников, Ренских складов, услышим городские легенды и предания.
После отправимся в уютный провинциальный Торжок, богатый древними церквями и монастырями. Этот город называют центром золотного шитья: слава о местных мастерицах ходила ещё при царском дворе. Желающие смогут пройти мастер-класс по вышивке золотом или серебром.
Приедем на загородную ферму, принадлежащую итальянцу. Продегустируем несколько сортов итальянских сыров и насладимся традиционным итальянским обедом из местных продуктов: лазаньей, фрикадельками польпетте, чиабаттой и фирменным десертом. Вернёмся в Москву и попрощаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00Завершение: Москва, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.