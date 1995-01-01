Ольга проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Традиции волшебства в старинном городе

Вместе мы погрузимся в прошлое — но без дат и архитектурных тонкостей. Мой рассказ будет посвящен нашим любимым праздникам. Начнем с эпохи Петра I, когда стали устанавливать и украшать елки. Вы узнаете, почему эту традицию забыли и кто ее возродил. Я помогу вам почувствовать себя жителями дореволюционной новогодней Москвы: расскажу, где располагались елочные базары, как готовились к праздникам и отмечали, что нельзя было ставить на рождественский стол и где москвичи собирались для зимних забав — от катания на коньках до ярмарок.

Самые нарядные улицы и площади

Конечно, мы будем гулять 👣 по сердцу Москвы. Точный маршрут может меняться в зависимости от ситуации в городе и ваших интересов, но обязательно охватит те уголки столицы ⭐️, которые сияют ярче всех. Это Театральная, Манежная и Красная площади, улицы Никольская и Варварка. Вы увидите величественный Большой театр, здания-дворцы ГУМ и ЦУМ, Исторический музей 🖼, красочный храм Василия Блаженного, новый парк 🌳 Зарядье и многие другие достопримечательности 🏛️.

Организационные детали