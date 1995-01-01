Ольга проводит ещё 4 экскурсии

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Огни и сюжеты новогодней Москвы

Полюбоваться городом в ожидании чудес и узнать, как отмечали праздники в прошлом

Ольга
Ольга – Гид из Москвы
В декабре Москва окутывается в праздничное одеяние, подмигивает гирляндами и манит разноцветными шарами! На прогулке 👣 вы попадете в её сказочные объятия на главных улицах и уютных переулках, услышите ароматы Рождества и вспомните волшебных персонажей.

А я попутно расскажу о новогодних традициях и забавах в России от Петра I до начала 20 века.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Огни и сюжеты новогодней Москвы
Огни и сюжеты новогодней Москвы

Что вас ожидает

Традиции волшебства в старинном городе
Вместе мы погрузимся в прошлое — но без дат и архитектурных тонкостей. Мой рассказ будет посвящен нашим любимым праздникам. Начнем с эпохи Петра I, когда стали устанавливать и украшать елки. Вы узнаете, почему эту традицию забыли и кто ее возродил. Я помогу вам почувствовать себя жителями дореволюционной новогодней Москвы: расскажу, где располагались елочные базары, как готовились к праздникам и отмечали, что нельзя было ставить на рождественский стол и где москвичи собирались для зимних забав — от катания на коньках до ярмарок.

Самые нарядные улицы и площади
Конечно, мы будем гулять 👣 по сердцу Москвы. Точный маршрут может меняться в зависимости от ситуации в городе и ваших интересов, но обязательно охватит те уголки столицы ⭐️, которые сияют ярче всех. Это Театральная, Манежная и Красная площади, улицы Никольская и Варварка. Вы увидите величественный Большой театр, здания-дворцы ГУМ и ЦУМ, Исторический музей 🖼, красочный храм Василия Блаженного, новый парк 🌳 Зарядье и многие другие достопримечательности 🏛️.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с 20 декабря по 20 января
  • По вашему желанию маршрут может быть изменен и дополнен
  • Глинтвейн/чай/кофе по желанию и оплачиваются дополнительно
  • Любоваться Москвой лучше в вечернее время, когда включается иллюминация. Ориентировочно с 16. 00 (как рекомендация).
  • 31 декабря и 1 января возможно проведение экскурсии 🧭 по согласованию и в зависимости от времени. Стоимость в эти дни увеличивается в 2 раза
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Охотный ряд
Огни и сюжеты новогодней Москвы
Огни и сюжеты новогодней Москвы
Огни и сюжеты новогодней Москвы
Огни и сюжеты новогодней Москвы
Огни и сюжеты новогодней Москвы
Огни и сюжеты новогодней Москвы
Огни и сюжеты новогодней Москвы
Огни и сюжеты новогодней Москвы
Огни и сюжеты новогодней Москвы
Огни и сюжеты новогодней Москвы
Огни и сюжеты новогодней Москвы
Огни и сюжеты новогодней Москвы
Огни и сюжеты новогодней Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов. Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.
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Ольга проводит ещё 4 экскурсии

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