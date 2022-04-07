От Кремля до Зарядья

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Окончание экскурсии в парке Зарядье.

Важно! В связи с проведением официальных мероприятий правительством Москвы Красная площадь может быть перекрыта.

В этом случае экскурсия проходит по альтернативному маршруту.

Парк Зарядье мы посетим в любом случае.

При посещении экскурсии при себе необходимо иметь защитную маску и перчатки.
От Кремля до Зарядья
От Кремля до Зарядья
От Кремля до Зарядья
От Кремля до Зарядья

Что вас ожидает 🤩

  • Нулевой километр
  • Воскресенские ворота
  • Храм Василия Блаженного
  • Зарядье
  • Парящий мост
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Если вы хотите увидеть все самые красивые уголки Москвы, наша уникальная пешеходная экскурсия создана специально для вас! Вы сможете полюбоваться ее величественными видами и узнать историю столицы от древних времен до наших дней. Экскурсовод расскажет вам малоизвестные факты и городские легенды, которые помогут полнее узнать о Москве.

Мы встретимся у нулевого километра, где вы сможете загадать свое заветное желание — оно обязательно сбудется. Затем мы пройдем путем российских царей — на Красную площадь, через Воскресенские ворота.

Вы узнаете, кто построил Кремль и почему именно на этом месте, где жил первый царь династии Романовых и почему Китай-город носит такое название. Гид расскажет вам загадочную историю Лобного места и поведает, как пушечный выстрел связан с торжищем.

Вас ждут великолепные виды Покровского Собора, который многие знают как Храм Василия Блаженного, откуда мы отправимся в один из самых древних районов Москвы — Зарядье. Вы узнаете, каким он был в двенадцатом веке, своими глазами посмотрите на боярские палаты, храмы и Старое английское посольства. Из прошлого мы попадем сразу в современность — в новом Зарядье размещен удивительной красоты ландшафтный парк с инновационными сооружениями.

В конце экскурсии мы посетим нашу главную изюминку - Парящий мост, откуда открывается великолепный панорамный вид на Кремль.

Экскурсия увлекательная и пешая, рекомендуем взять с собой удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Четверг в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг в 19:00

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