Если вы хотите увидеть все самые красивые уголки Москвы, наша уникальная пешеходная экскурсия создана специально для вас! Вы сможете полюбоваться ее величественными видами и узнать историю столицы от древних времен до наших дней. Экскурсовод расскажет вам малоизвестные факты и городские легенды, которые помогут полнее узнать о Москве.

Мы встретимся у нулевого километра, где вы сможете загадать свое заветное желание — оно обязательно сбудется. Затем мы пройдем путем российских царей — на Красную площадь, через Воскресенские ворота.

Вы узнаете, кто построил Кремль и почему именно на этом месте, где жил первый царь династии Романовых и почему Китай-город носит такое название. Гид расскажет вам загадочную историю Лобного места и поведает, как пушечный выстрел связан с торжищем.

Вас ждут великолепные виды Покровского Собора, который многие знают как Храм Василия Блаженного, откуда мы отправимся в один из самых древних районов Москвы — Зарядье. Вы узнаете, каким он был в двенадцатом веке, своими глазами посмотрите на боярские палаты, храмы и Старое английское посольства. Из прошлого мы попадем сразу в современность — в новом Зарядье размещен удивительной красоты ландшафтный парк с инновационными сооружениями.

В конце экскурсии мы посетим нашу главную изюминку - Парящий мост, откуда открывается великолепный панорамный вид на Кремль.

Экскурсия увлекательная и пешая, рекомендуем взять с собой удобную обувь.