Речная прогулка с ланчем от парка «Зарядье» по центру столицы

Вас ждет теплоходная прогулка по центру Москвы с включенным в стоимость билета горячим ланчем. Теплоход проследует от парка «Зарядье» до Воробьевых гор и вернется в точку старта.

С борта вам откроются виды на Московский кремль, Храм Христа Спасителя, Парк Горького, Лужники, московскую канатную дорогу.
Речная прогулка с ланчем от парка «Зарядье» по центру столицы

Описание экскурсии

Меню ланча:• Горячий ланч: 1/4 горячей пиццы Маргарита или Пеперони, 170 гр.;

• Напиток: чай черный или зеленый 0.4 мл. Важная информация:

  • Во время рейса предусмотрена короткая остановка на причале Киевский вокзал.
  • Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса.
  • Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков).
  • Приносить свои продукты питания на борт не разрешается.

Ежедневно в 13:25, 14:25, 16:25, 17:25

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Стадион «Лужники»
  • Канатная дорога на Воробьёвых горах
  • Воробьёвы горы
  • Нескучный сад
  • Крымский мост
  • Памятник Петру Первому
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Ландшафтный парк «Зарядье»
  • Парящий мост
  • Высотка на Котельнической набережной
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Аудиогид
  • Ланч
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал "Китай-город/Устьинский" (сектор "Б")
Завершение: Причал «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 130 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
94
4
26
3
9
2
1
1
Абсолютная неклиентноориентированный персонал.
Нельзя назвать ланчем маленький сухой кусочек пиццы и чай.
Нет возможности приобрести лёд для напитков или просто поставить в холодильник разрешённые по программе,принесённые с чеком напитки.
Интерьер на корабле морально устал.
Ситуацию выправила только прекрасная погода.
Не рекомендую данный вид отдыха с этой компанией.
Все очень хорошо. Такие хорошие молодые люди нас обсоужили на причале и так нам помогли 👍У мамы был день рождения 76 лет и мы отлично провели время. Большое спасибо всей
команде,и отдельное спасибо молодому человеку и девушке который нас обеспечили чаем и пиццей. Конечно хотелось бы в ланч добавить шашлык,пусть подороже будет. Мы много раз уже плавали на этом теплоходе,виды красивые и сам теплоход широкий,удобно видио и фото сделать. Спасибо вам большое!

Отлично покатались
В общем прогулка хорошая. Но: я специально выбирала с экскурсией/аудиогидом, таких прогулок почему-то меньше. Здесь оказалась "аудиогид" есть и даже слышно хорошо, только вот рассказывает про Москву вообще, а не про то что видно на маршруте.
Кондиционер не работает, очень жарко, а прогулка великолепная
Все понравилось, был день рождения, поздравили от экипажа, кекс со свечкой. Именинник был очень доволен.
Рекомендую
Все отлично! Рекомендую
