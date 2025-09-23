Вас ждет теплоходная прогулка по центру Москвы с включенным в стоимость билета горячим ланчем. Теплоход проследует от парка «Зарядье» до Воробьевых гор и вернется в точку старта.
С борта вам откроются виды на Московский кремль, Храм Христа Спасителя, Парк Горького, Лужники, московскую канатную дорогу.
Описание экскурсииМеню ланча:• Горячий ланч: 1/4 горячей пиццы Маргарита или Пеперони, 170 гр.;
• Напиток: чай черный или зеленый 0.4 мл. Важная информация:
- Во время рейса предусмотрена короткая остановка на причале Киевский вокзал.
- Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса.
- Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков).
- Приносить свои продукты питания на борт не разрешается.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стадион «Лужники»
- Канатная дорога на Воробьёвых горах
- Воробьёвы горы
- Нескучный сад
- Крымский мост
- Памятник Петру Первому
- Храм Христа Спасителя
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Парящий мост
- Высотка на Котельнической набережной
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Аудиогид
- Ланч
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал "Китай-город/Устьинский" (сектор "Б")
Завершение: Причал «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:25, 14:25, 16:25, 17:25
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 130 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Т
Абсолютная неклиентноориентированный персонал.
Нельзя назвать ланчем маленький сухой кусочек пиццы и чай.
Нет возможности приобрести лёд для напитков или просто поставить в холодильник разрешённые по программе,принесённые с чеком напитки.
Интерьер на корабле морально устал.
Ситуацию выправила только прекрасная погода.
Не рекомендую данный вид отдыха с этой компанией.
М
Все очень хорошо. Такие хорошие молодые люди нас обсоужили на причале и так нам помогли 👍У мамы был день рождения 76 лет и мы отлично провели время. Большое спасибо всей
Р
Отлично покатались
А
Л
В общем прогулка хорошая. Но: я специально выбирала с экскурсией/аудиогидом, таких прогулок почему-то меньше. Здесь оказалась "аудиогид" есть и даже слышно хорошо, только вот рассказывает про Москву вообще, а не про то что видно на маршруте.
Е
В
С
Кондиционер не работает, очень жарко, а прогулка великолепная
Т
Все понравилось, был день рождения, поздравили от экипажа, кекс со свечкой. Именинник был очень доволен.
С
Рекомендую
С
Е
Все отлично! Рекомендую
Е
K
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Речная прогулка с ланчем от парка «Зарядье» по центру столицы»
Аудиогид
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
650 ₽ за человека
Аудиогид
Речная прогулка от Новоспасского моста до Воробьевых гор по центру Москвы
Начало: Причал Новоспасский
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
650 ₽ за человека
Билеты
Красная площадь и парк «Зарядье»
Пешеходная экскурсия по Москве от Манежной площади до парка «Зарядье». Узнайте легенды и факты о главных достопримечательностях столицы
Начало: У памятника Жукову
14 мая в 19:00
21 мая в 19:00
800 ₽ за билет
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы на панорамном теплоходе
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
790 ₽ за человека
1469 ₽ за человека