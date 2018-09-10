От Остоженки - к «Золотой миле»

Индивидуальная экскурсия в Москве

Узнать, как район фабрик за 150 лет превратился в сеть кварталов элитного жилья

5
1 отзыв
Иногда здания могут рассказать больше, чем люди.

На моей экскурсии вы познакомитесь с постройками в переулках Остоженки — и найдёте в этом районе старинные здания и примеры самого современного элитного жилья в Москве.

Вы узнаете, кто такие Сергей Скуратов и Юрий Григорян, почему фасады зданий сегодня облицовывают деревом и медью, чем знамениты доходный дом Перцовых и дом в Молочном переулке, и после прогулки станете чуть лучше разбираться в архитектуре.
От Остоженки - к «Золотой миле»
От Остоженки - к «Золотой миле»
От Остоженки - к «Золотой миле»
От Остоженки - к «Золотой миле»
От Остоженки - к «Золотой миле»
От Остоженки - к «Золотой миле»
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Описание

Что вас ожидает

История и современность

Переулки Остоженки — любопытный уголок Москвы, где вы найдёте не только отголоски истории в старинных зданиях в стиле модерн, но и яркие образцы современных архитектурных решений. Я расскажу, как в прошлом фабричные кварталы за полторы сотни лет перевоплотились в один из районов города с самой дорогой недвижимостью. Вы узнаете, почему один из переулков получил название Бутиковский и откуда произошло слово обидное слово «лодырь», посмотрите на Зачатьевский монастырь и знаменитый доходный дом Перцовых — это необычное здание в начале XX столетия было примером элитного жилья (ещё бы, русский модерн даже на московских улицах встретишь нечасто!).

Архитектурные тонкости

В кварталах, по которым вы будете гулять, за несколько десятков лет воплотились в жизнь многие смелые и свежие архитектурные решения. Вы увидите своеобразность построек невооружённым глазом — достаточно взглянуть на материалы их фасадов: патинированная медь, дерево, натуральный известняк. Я расскажу о самых известных, важных и «продвинутых» архитекторах современной Москвы и познакомлю вас с редким в этой части города жилым форматом — таунхаусами. Вы увидите первый дом новой эпохи элитной недвижимости в Молочном переулке, «Кленовый» дом с интересными стёклами и, если повезёт застать её открытой, заглянете в небольшую галерею современного искусства с дизайнерскими интерьерами.

Организационные детали

Экскурсию проводит команда гидов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
А
10 сен 2018
Очень приятно и познавательно было погулять по знаменитым улицам Москвы- Остоженка и прилегающие переулки. Эти места у всех на слуху, но я ни разу здесь не был. Поразительно - два шага от Храма Христа Спасителя, а вокруг тишина. Экскурсовод Наталия очень грамотно и интересно все рассказывала, сразу ощущаешь человека, влюблённого в свою профессию. Это наша первая экскурсия по Москве такого формата - пешеходная и почти индивидуальная. Обязательно продолжим изучать Москву таким интересным образом при каждом следующем посещении нашей столицы.

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