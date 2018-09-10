Узнать, как район фабрик за 150 лет превратился в сеть кварталов элитного жилья
На моей экскурсии вы познакомитесь с постройками в переулках Остоженки — и найдёте в этом районе старинные здания и примеры самого современного элитного жилья в Москве.
Вы узнаете, кто такие Сергей Скуратов и Юрий Григорян, почему фасады зданий сегодня облицовывают деревом и медью, чем знамениты доходный дом Перцовых и дом в Молочном переулке, и после прогулки станете чуть лучше разбираться в архитектуре.
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Описание
Что вас ожидает
История и современность
Переулки Остоженки — любопытный уголок Москвы, где вы найдёте не только отголоски истории в старинных зданиях в стиле модерн, но и яркие образцы современных архитектурных решений. Я расскажу, как в прошлом фабричные кварталы за полторы сотни лет перевоплотились в один из районов города с самой дорогой недвижимостью. Вы узнаете, почему один из переулков получил название Бутиковский и откуда произошло слово обидное слово «лодырь», посмотрите на Зачатьевский монастырь и знаменитый доходный дом Перцовых — это необычное здание в начале XX столетия было примером элитного жилья (ещё бы, русский модерн даже на московских улицах встретишь нечасто!).
Архитектурные тонкости
В кварталах, по которым вы будете гулять, за несколько десятков лет воплотились в жизнь многие смелые и свежие архитектурные решения. Вы увидите своеобразность построек невооружённым глазом — достаточно взглянуть на материалы их фасадов: патинированная медь, дерево, натуральный известняк. Я расскажу о самых известных, важных и «продвинутых» архитекторах современной Москвы и познакомлю вас с редким в этой части города жилым форматом — таунхаусами. Вы увидите первый дом новой эпохи элитной недвижимости в Молочном переулке, «Кленовый» дом с интересными стёклами и, если повезёт застать её открытой, заглянете в небольшую галерею современного искусства с дизайнерскими интерьерами.
Организационные детали
Экскурсию проводит команда гидов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Кропоткинская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.