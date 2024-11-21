Остоженка хранит в себе слои времени — от монастырских стен и русского модерна до смелых решений лужковской эпохи. Во время прогулки вы заглянете в дворы и тихие переулки, чтобы ощутить контрасты района. Узнаете, кто такие Сергей Скуратов и Юрий Григорян, почему фасады облицовывают деревом и медью и чем знамениты доходный дом Перцовых и здание в Молочном переулке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Москве

Описание экскурсии

Переулки Остоженки — любопытный уголок Москвы, где найдутся не только старинные здания в стиле модерн, но и яркие образцы современных архитектурных решений.

Вы увидите:

Зачатьевский монастырь и доходный дом Перцовых — редкий пример русского модерна

фасады из патинированной меди, дерева и известняка

первый дом новой эпохи элитной недвижимости в Молочном переулке

«Кленовый» дом с необычными стёклами

И узнаете:

как фабричные кварталы за полтора века превратились в один из самых дорогих районов Москвы

почему один из переулков получил название Бутиковский

откуда пошло слово «лодырь»

чем примечателен доходный дом Перцовых и какой статус имел в начале 20 века

какие архитекторы задали тон облику современной Москвы

чем уникален редкий для центра формат жилья — таунхаусы

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.