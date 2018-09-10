Иногда здания могут рассказать больше, чем люди. На моей экскурсии вы познакомитесь с постройками в переулках Остоженки — и найдёте в этом районе старинные здания и примеры самого современного элитного жилья в Москве. Вы узнаете, кто такие Сергей Скуратов и Юрий Григорян, почему фасады зданий сегодня облицовывают деревом и медью, чем знамениты доходный дом Перцовых и дом в Молочном переулке, и после прогулки станете чуть лучше разбираться в архитектуре.

Описание

Что вас ожидает

История и современность

Переулки Остоженки — любопытный уголок Москвы, где вы найдёте не только отголоски истории в старинных зданиях в стиле модерн, но и яркие образцы современных архитектурных решений. Я расскажу, как в прошлом фабричные кварталы за полторы сотни лет перевоплотились в один из районов города с самой дорогой недвижимостью. Вы узнаете, почему один из переулков получил название Бутиковский и откуда произошло слово обидное слово «лодырь», посмотрите на Зачатьевский монастырь и знаменитый доходный дом Перцовых — это необычное здание в начале XX столетия было примером элитного жилья (ещё бы, русский модерн даже на московских улицах встретишь нечасто!).

Архитектурные тонкости

В кварталах, по которым вы будете гулять, за несколько десятков лет воплотились в жизнь многие смелые и свежие архитектурные решения. Вы увидите своеобразность построек невооружённым глазом — достаточно взглянуть на материалы их фасадов: патинированная медь, дерево, натуральный известняк. Я расскажу о самых известных, важных и «продвинутых» архитекторах современной Москвы и познакомлю вас с редким в этой части города жилым форматом — таунхаусами. Вы увидите первый дом новой эпохи элитной недвижимости в Молочном переулке, «Кленовый» дом с интересными стёклами и, если повезёт застать её открытой, заглянете в небольшую галерею современного искусства с дизайнерскими интерьерами.

Организационные детали

Экскурсию проводит команда гидов.