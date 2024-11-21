Остоженка хранит в себе слои времени — от монастырских стен и русского модерна до смелых решений лужковской эпохи. Во время прогулки вы заглянете в дворы и тихие переулки, чтобы ощутить контрасты района.
Узнаете, кто такие Сергей Скуратов и Юрий Григорян, почему фасады облицовывают деревом и медью и чем знамениты доходный дом Перцовых и здание в Молочном переулке.
Узнаете, кто такие Сергей Скуратов и Юрий Григорян, почему фасады облицовывают деревом и медью и чем знамениты доходный дом Перцовых и здание в Молочном переулке.
Описание экскурсии
Переулки Остоженки — любопытный уголок Москвы, где найдутся не только старинные здания в стиле модерн, но и яркие образцы современных архитектурных решений.
Вы увидите:
- Зачатьевский монастырь и доходный дом Перцовых — редкий пример русского модерна
- фасады из патинированной меди, дерева и известняка
- первый дом новой эпохи элитной недвижимости в Молочном переулке
- «Кленовый» дом с необычными стёклами
И узнаете:
- как фабричные кварталы за полтора века превратились в один из самых дорогих районов Москвы
- почему один из переулков получил название Бутиковский
- откуда пошло слово «лодырь»
- чем примечателен доходный дом Перцовых и какой статус имел в начале 20 века
- какие архитекторы задали тон облику современной Москвы
- чем уникален редкий для центра формат жилья — таунхаусы
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 45 туристов
Я создатель нескольких десятков экскурсий по современной архитектуре, старым фабрикам, авангарду, советскому модернизму. Основная моя специализация — современная архитектура Москвы и других городов. Несколько лет работала в профильном журнале, где
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Интересный рассказ, много нового узнали об архитектуре и истории зданий
+1
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А
Очень приятно и познавательно было погулять по знаменитым улицам Москвы- Остоженка и прилегающие переулки. Эти места у всех на слуху, но я ни разу здесь не был. Поразительно - два
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Т
Очень интересная и познавательная экскурсия, помимо получения информации успеваешь любоваться архитектурой. Большое спасибо экскурсоводу Наталие! 2 часа прошли на одном дыхании, целый день под впечатлением. Наталия не только профессионал, но и прекрасный собеседник, отвечает на все вопросы, с огромным кругозором! Очень рады, что пришли, рекомендую👍🏻💜спасибо
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Ю
Посетили в компании коллег экскурсию по переулкам Остоженки. Понравилась четкая тематика и дозирование материала экскурсии. Именно так что-то укладывается в голове. Доступное интересное изложение, располагающее общение, мы приятно и с пользой провели время. Спасибо, Наталья!
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