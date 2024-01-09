Район «Грузины»: история с национальным колоритом
Индивидуальная экскурсия в Москве

Узнать неожиданные факты о старомосковском квартале и взглянуть на знакомые места с новой стороны

Какая же Москва разная! Сколько народов оставили свой след в её истории! Грузинская слобода, или «Грузины» — яркий тому пример.

Гуляя по улочкам рядом с Московским зоопарком, вы увидите, сколько сюрпризов может преподнести Пресненский район: от мест, где жили грузинские цари, — до шотландского замка и готического храма. Обсудим, как сформировался самобытный квартал, и какие личности вошли в его историю.
Район «Грузины»: история с национальным колоритом
Район «Грузины»: история с национальным колоритом
Район «Грузины»: история с национальным колоритом
Район «Грузины»: история с национальным колоритом
Район «Грузины»: история с национальным колоритом
Район «Грузины»: история с национальным колоритом
Район «Грузины»: история с национальным колоритом
Район «Грузины»: история с национальным колоритом
Район «Грузины»: история с национальным колоритом
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Описание

Что вас ожидает

  • Я расскажу, как и почему в начале 18 века возникла Грузинская слобода
  • Мы прогуляемся по живописным берегам исчезнувшей ныне речки Пресни
  • Вы побываете там, где жили картлийские правители, и узнаете, что связало Россию и Грузию на московской земле
  • Увидите самый большой готический храм в России, возведённый для своей общины московскими католиками
  • Посетите настоящий шотландский замок и русский терем
  • И услышите о судьбах людей из разных уголков света, которые оставили добрую память в истории нашей страны

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Баррикадная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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