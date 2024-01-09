Какая же Москва разная! Сколько народов оставили свой след в её истории! Грузинская слобода, или «Грузины» — яркий тому пример.



Гуляя по улочкам рядом с Московским зоопарком, вы увидите, сколько сюрпризов может преподнести Пресненский район: от мест, где жили грузинские цари, — до шотландского замка и готического храма. Обсудим, как сформировался самобытный квартал, и какие личности вошли в его историю.