Узнать неожиданные факты о старомосковском квартале и взглянуть на знакомые места с новой стороны
Какая же Москва разная! Сколько народов оставили свой след в её истории! Грузинская слобода, или «Грузины» — яркий тому пример.
Гуляя по улочкам рядом с Московским зоопарком, вы увидите, сколько сюрпризов может преподнести Пресненский район: от мест, где жили грузинские цари, — до шотландского замка и готического храма. Обсудим, как сформировался самобытный квартал, и какие личности вошли в его историю.
Гуляя по улочкам рядом с Московским зоопарком, вы увидите, сколько сюрпризов может преподнести Пресненский район: от мест, где жили грузинские цари, — до шотландского замка и готического храма. Обсудим, как сформировался самобытный квартал, и какие личности вошли в его историю.
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Описание
Что вас ожидает
- Я расскажу, как и почему в начале 18 века возникла Грузинская слобода
- Мы прогуляемся по живописным берегам исчезнувшей ныне речки Пресни
- Вы побываете там, где жили картлийские правители, и узнаете, что связало Россию и Грузию на московской земле
- Увидите самый большой готический храм в России, возведённый для своей общины московскими католиками
- Посетите настоящий шотландский замок и русский терем
- И услышите о судьбах людей из разных уголков света, которые оставили добрую память в истории нашей страны
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Баррикадная
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 677 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Павел, я родился и живу в Москве. С детства увлекаюсь её историей и архитектурой, люблю гулять по старинным улицам и узнавать о них интересные факты. Именно поэтому я стал профессиональным гидом. С радостью поделюсь своими эмоциями и накопленными знаниями!
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