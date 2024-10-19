Остоженка во всех отношениях богатая улица — на свою биографию, людей, знаковые места. Здесь жили Тургенев, Есенин, Абрикосов и многие другие. Вы узнаете кто, где и когда. Я покажу, что можно построить за один день, как уживается современная архитектура с историческими зданиями и где раньше стояли фабрики.

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Время начала: 12:00, 15:00

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по Остоженке и её переулкам от Земляного вала до стен Белого города.

Вы увидите:

Переулки, где располагались фабрики, храмы, дома староверов и их работников

Дом Муму и знаменитый ИнЯз им. Мориса Тореза

Зачатьевский монастырь. Не тот, который был, но тот, который есть.

Храм, который часто перестраивался, но никогда не закрывался

Один из трёх московских архитектурных шедевров Виктора Васнецова. Я расскажу, зачем и для кого он его создавал.

Дом-сказку и его хозяев

Вы узнаете:

Об Остожье и его обитателях. Как здесь жили Абрикосовы, Кекушевы, Цветковы, Перцовы и Бутиковы.

Как Остоженка стала Метростроевской и обратно Остоженкой. И как современная архитектура вписалась в историческую.

О жизни Льва Кекушева и его работах

Организационные детали

Экскурсия проходит полностью на улице. Мы неспешно пройдем порядка 2 км, удобная обувь будет кстати.