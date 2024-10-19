Остоженка во всех отношениях богатая улица — на свою биографию, людей, знаковые места. Здесь жили Тургенев, Есенин, Абрикосов и многие другие. Вы узнаете кто, где и когда.
Я покажу, что можно построить за один день, как уживается современная архитектура с историческими зданиями и где раньше стояли фабрики.
Я покажу, что можно построить за один день, как уживается современная архитектура с историческими зданиями и где раньше стояли фабрики.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по Остоженке и её переулкам от Земляного вала до стен Белого города.
Вы увидите:
- Переулки, где располагались фабрики, храмы, дома староверов и их работников
- Дом Муму и знаменитый ИнЯз им. Мориса Тореза
- Зачатьевский монастырь. Не тот, который был, но тот, который есть.
- Храм, который часто перестраивался, но никогда не закрывался
- Один из трёх московских архитектурных шедевров Виктора Васнецова. Я расскажу, зачем и для кого он его создавал.
- Дом-сказку и его хозяев
Вы узнаете:
- Об Остожье и его обитателях. Как здесь жили Абрикосовы, Кекушевы, Цветковы, Перцовы и Бутиковы.
- Как Остоженка стала Метростроевской и обратно Остоженкой. И как современная архитектура вписалась в историческую.
- О жизни Льва Кекушева и его работах
Организационные детали
Экскурсия проходит полностью на улице. Мы неспешно пройдем порядка 2 км, удобная обувь будет кстати.
в субботу в 15:00, в воскресенье в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 140 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Парк Культуры
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 140 туристов
Я очень люблю Москву. С возрастом интерес к истории любимого города только приумножился. Поэтому я закончила школу гидов, успешно сдала все экзамены и теперь с удовольствием делюсь своими знаниями с вами.Задать вопрос
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