В окрестностях Кремля: Остоженка и её переулки

По старинным улицам района Хамовники в поисках архитектурных чудес
Остоженка во всех отношениях богатая улица — на свою биографию, людей, знаковые места. Здесь жили Тургенев, Есенин, Абрикосов и многие другие. Вы узнаете кто, где и когда.

Я покажу, что можно построить за один день, как уживается современная архитектура с историческими зданиями и где раньше стояли фабрики.
5
1 отзыв
В окрестностях Кремля: Остоженка и её переулки
В окрестностях Кремля: Остоженка и её переулки
В окрестностях Кремля: Остоженка и её переулки
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по Остоженке и её переулкам от Земляного вала до стен Белого города.

Вы увидите:

  • Переулки, где располагались фабрики, храмы, дома староверов и их работников
  • Дом Муму и знаменитый ИнЯз им. Мориса Тореза
  • Зачатьевский монастырь. Не тот, который был, но тот, который есть.
  • Храм, который часто перестраивался, но никогда не закрывался
  • Один из трёх московских архитектурных шедевров Виктора Васнецова. Я расскажу, зачем и для кого он его создавал.
  • Дом-сказку и его хозяев

Вы узнаете:

  • Об Остожье и его обитателях. Как здесь жили Абрикосовы, Кекушевы, Цветковы, Перцовы и Бутиковы.
  • Как Остоженка стала Метростроевской и обратно Остоженкой. И как современная архитектура вписалась в историческую.
  • О жизни Льва Кекушева и его работах

Организационные детали

Экскурсия проходит полностью на улице. Мы неспешно пройдем порядка 2 км, удобная обувь будет кстати.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Парк Культуры»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
1 мая 2024
Огромное спасибо Елене за отличную прогулку по Остоженке! Было очень интересно и познавательно:)

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