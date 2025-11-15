Ю Юлия Мне очень понравилась экскурсия с Гулей. Всё подробно рассказывала и показывала, а так же читала красивые стихи, что создавало отличное настроение🤩 Очень советую экскурсию в Переделкино с Гулей👍🏼

О Ольга читать дальше (в дополнение к желанию узнать что-то новое) - это захотеть копнуть вглубь затронутых тем. Вечером, сидя за столом нашей компанией, и неспешно обсуждая события прошедшего дня - я про себя отметила, что эта цель - точно достигнута. Спасибо за атмосферу, истории и прекрасные стихи! Мы отмечали двойной день рождения в нашей компании и решили посетить писательские места. Мы получили невероятное удовольствие от прогулки с прекрасной Гулей по Переделкино. Наверное, самая главная цель в экскурсии

А Алмаз Искренняя благодарность за блестящую экскурсию! Получили именно то, на что надеялись: глубокое погружение в эпоху и личность Пастернака. 3 часа пролетели на одном дыхании благодаря профессионализму гида, который смог оживить историю. Атмосфера места, подкрепленная интересными фактами и цитатами, совершенно заворожила. Однозначно рекомендую!

Марина читать дальше очень интересный рассказчик,замечательный человек! А еще все это сопровождалось чтением наизусть прекрасных стихов Пастернака и Гулиных произведений. Прозвучало много интересной информации о наших героев,о которой мы даже не подозревали. Захотелось взять и почитать в дальнейшем о каждом. Огромное спасибо Гулечке! 🥰👍 Невероятно интересная встреча прошла у нас с Гулей! Мы как будто перешли во время 30-50х годов. С удивительными историями жизни великих классиков той поры Где- то озорными,а порой драматичными. Гуля

Е Елена Спасибо Гуле большое за прекрасную экскурсию по такому знаковому месту, как Переделкино. Столько важных фактов, эмоциональных включений- три часа пролетели незаметно! Гуле делаем успехов и много новых открытий!

Э Эдуард Гуля прекрасный расскачик, красивый и очень многогранный человек, увлеченный историями мест и людей, о которых рассказывает. С ней 3 часа в Переделкино пролетели как одно мгновенье, старые дачи писателей, солнце, шум зеленой листвы, Пастернак, Чуковский, Брик, стихи, в том числе собственного сочинения… Гуля, спасибо за этот опыт, оставил этот день в своем сердце.

В Виктория читать дальше поэтов, удалось благодаря экскурсоводу. Гуля рассказывала с интересом и доступным языком, отвечала на вопросы и готова была порассуждать, читала стихи. Спасибо экскурсоводу за увлекательные рассказы о таких памятных местах, судьбах великих людей, и в целом за отличное настроение. Обязательно вернемся!! Невозможно не поделиться впечатлениями о замечательной экскурсии по Переделкино и его окрестностям. Погрузится в историческую эпоху появления этих мест и патриаршего подворья, а также ощутить вайб творчества советских писателей и

Наталья Очень рекомендую прогуляться по Переделкино именно с Гулей. Видеть жизни людей, их судьбы через восприятие человека, который сердцем любит и понимает их творчество - это особенное наслаждение. Очень понравилось. Кто любит стихи и творчество Пастернака, тем точно сюда.

Благодарю Гулю за содержательную и живую прогулку.

Г Галина Посетили пос. Перелкино 1 августа.

Экскурсовод Гуля интересно и с любовью рассказала о жителях литературного посёлка.

Понравился высокий уровень подготовки экскурсовода, владение материалом, тактичность в изложении, доброжелательное отношение к экскурсантам!

Большое спасибо за экскурсию!

Обязательно приедем в Переделкино ещё раз. И такого прекрасного экскурсовода будем рекомендовать!