Переделкино - это не просто место на карте, а живая история литературы. Здесь, среди елей и дорожек, создавались шедевры, и текли совсем другие часы.
Посетители увидят дачи, где творили Пастернак и Чуковский, и узнают, как детские травмы влияли на творчество.
Экскурсия предлагает уникальную возможность прикоснуться к жизни писателей, их вдохновению и конфликтам. Не упустите шанс расшифровать оставленные ими ремарки
Что можно увидеть
- Писательские дачи
- Дом Бориса Пастернака
- Площадка Корнея Чуковского
- Сквер Пастернака
- Писательский некрополь
Описание экскурсии
В Переделкине каждый дом — как живая рукопись. Здесь писали о войне и любви, о детстве и смерти, о честности и борьбе за истину — и делали это так, как подсказывает совесть, а не ведомственная инструкция. Со мной вы убедитесь, что Переделкино — это не просто точка на карте. И не музей. А особое состояние духа и души.
Вы увидите:
- Писательские дачи, хранящие атмосферу советской эпохи
- Дом Бориса Пастернака, где он создавал «Доктора Живаго»
- Площадку, где собирались гости Корнея Чуковского и играли дети
- Сквер Пастернака и тот самый киоск «Пиво-воды»
- Уединённые дорожки и дворики, по которым ходили Тарковский, Заболоцкий, Инбер
- Дом, ставший прообразом для «Жди меня»
- Писательский некрополь и храм-терем с фарфоровыми куполами
- Места, где бывали Лиля Брик, Анна Ахматова и Константин Симонов
И узнаете:
- Почему именно в Переделкине поселили «инженеров человеческих душ»
- Кто из писателей сумел остаться верным себе в сложные времена
- Какие женщины вдохновляли поэтов и становились их внутренними якорями
- Истории о творчестве, дружбе, долге — и конфликтах между ними
- Как детские травмы Пастернака повлияли на его стихи и философию
- Кто скрывал самый известный конфликт с властью и как он отразился на судьбах
- Что объединяло совершенно разных авторов — от Чуковского до Симонова
Организационные детали
- Для вашего комфорта прогулка проходит с использованием радиогидов
- Все объекты осматриваем снаружи
- Программа и маршрут рассчитаны на взрослую аудиторию. Можно взять с собой детей-подростков. Малышам будет тяжело (сложные темы, длинные пешие переходы)
Гуля — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 131 туриста
Добрый день! Я Багирова Гуля. Историк, психолог, писатель и поэт. Очень люблю свой город и могу говорить о нём бесконечно! Для меня знание истории — это главный момент в самопознании
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
15 ноя 2025
Мне очень понравилась экскурсия с Гулей. Всё подробно рассказывала и показывала, а так же читала красивые стихи, что создавало отличное настроение🤩 Очень советую экскурсию в Переделкино с Гулей👍🏼
О
Ольга
9 ноя 2025
Мы отмечали двойной день рождения в нашей компании и решили посетить писательские места. Мы получили невероятное удовольствие от прогулки с прекрасной Гулей по Переделкино. Наверное, самая главная цель в экскурсии
А
Алмаз
12 окт 2025
Искренняя благодарность за блестящую экскурсию! Получили именно то, на что надеялись: глубокое погружение в эпоху и личность Пастернака. 3 часа пролетели на одном дыхании благодаря профессионализму гида, который смог оживить историю. Атмосфера места, подкрепленная интересными фактами и цитатами, совершенно заворожила. Однозначно рекомендую!
Марина
21 сен 2025
Невероятно интересная встреча прошла у нас с Гулей! Мы как будто перешли во время 30-50х годов. С удивительными историями жизни великих классиков той поры Где- то озорными,а порой драматичными. Гуля
Е
Елена
26 авг 2025
Спасибо Гуле большое за прекрасную экскурсию по такому знаковому месту, как Переделкино. Столько важных фактов, эмоциональных включений- три часа пролетели незаметно! Гуле делаем успехов и много новых открытий!
Э
Эдуард
14 авг 2025
Гуля прекрасный расскачик, красивый и очень многогранный человек, увлеченный историями мест и людей, о которых рассказывает. С ней 3 часа в Переделкино пролетели как одно мгновенье, старые дачи писателей, солнце, шум зеленой листвы, Пастернак, Чуковский, Брик, стихи, в том числе собственного сочинения… Гуля, спасибо за этот опыт, оставил этот день в своем сердце.
В
Виктория
14 авг 2025
Невозможно не поделиться впечатлениями о замечательной экскурсии по Переделкино и его окрестностям. Погрузится в историческую эпоху появления этих мест и патриаршего подворья, а также ощутить вайб творчества советских писателей и
Наталья
13 авг 2025
Очень рекомендую прогуляться по Переделкино именно с Гулей. Видеть жизни людей, их судьбы через восприятие человека, который сердцем любит и понимает их творчество - это особенное наслаждение. Очень понравилось. Кто любит стихи и творчество Пастернака, тем точно сюда.
Благодарю Гулю за содержательную и живую прогулку.
Г
Галина
3 авг 2025
Посетили пос. Перелкино 1 августа.
Экскурсовод Гуля интересно и с любовью рассказала о жителях литературного посёлка.
Понравился высокий уровень подготовки экскурсовода, владение материалом, тактичность в изложении, доброжелательное отношение к экскурсантам!
Большое спасибо за экскурсию!
Обязательно приедем в Переделкино ещё раз. И такого прекрасного экскурсовода будем рекомендовать!
Л
Лариса
22 июл 2025
Гуля приятная в общении, более за своей дело, увлечена своим делом. Что положительно влияет на восприятие информации и увлекает за собой))
