Ярославль - только самое лучшее на автобусе

Групповая экскурсия в Москве
Ярославль — город со множеством удивительных достопримечательностей.

Приглашаем вас на увлекательную прогулку, во время которой вы побываете на нулевом километре Золотого кольца и у памятника «рычащему» медведю, увидите овраг — место основания города и старинные храмы, находящиеся под охраной ЮНЕСКО.
Ярославль - только самое лучшее на автобусе
Ярославль - только самое лучшее на автобусе
Ярославль - только самое лучшее на автобусе
Ярославль - только самое лучшее на автобусе
Ярославль - только самое лучшее на автобусе
Ярославль - только самое лучшее на автобусе
Ближайшие даты:
2
дек
9
дек
16
дек
23
дек
31
дек
2
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3
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослыеот 1 250 ₽
Дети (до 14 лет)900 ₽

Что вас ожидает:

  • Стрелка (место слияния Которосли и Волги)
  • Памятник 1000-летию Ярославля
  • Успенский собор
  • Храм Иоанна Предтечи
  • «Рычащий» памятник медведю
  • Театр им. Ф. Волкова
  • Парк 1000-летия Ярославля
  • Медвежий овраг
  • Памятник «Ярославу Мудрому»
  • Храм Ильи Пророка
  • Нулевой километр Золотого кольца
  • Богоявленская площадь
  • Красная площадь
  • Вечный огонь
  • Спасо-Преображенский монастырь

Описание

На обзорной экскурсии Вы увидите: - Стрелку (место слияния двух рек Которосли и Волги), памятник 1000-летия Ярославля - Успенский собор (вновь построенный к 1000-летию города) - Храм Иоанна Предтечи – единственный в древнерусской архитектуре 15-главый храм, построенный в XVII веке. Этот храм изображен на тысячной купюре. Внешний осмотр - «Рычащий» памятник медведю - Первый русский театр им. Ф. Волкова - Парк 1000-летия - Медвежий овраг – место, где по преданию был основан город Ярославль Памятник «Ярославу Мудрому» - Храм Ильи Пророка, который находится под охраной ЮНЕСКО (уникальные фрески XVII века) Внешний осмотр - Нулевой километр Золотого кольца - Богоявленскую площадь - Красную площадь - Вечный огонь - Спасо-Преображенский монастырь (музей-заповедник) (без посещения)

По графику. Группа от 10 до 40 человек

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Автобус
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Завершение: пл. Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: По графику. Группа от 10 до 40 человек
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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