Ярославль — город со множеством удивительных достопримечательностей.
Приглашаем вас на увлекательную прогулку, во время которой вы побываете на нулевом километре Золотого кольца и у памятника «рычащему» медведю, увидите овраг — место основания города и старинные храмы, находящиеся под охраной ЮНЕСКО.
Приглашаем вас на увлекательную прогулку, во время которой вы побываете на нулевом километре Золотого кольца и у памятника «рычащему» медведю, увидите овраг — место основания города и старинные храмы, находящиеся под охраной ЮНЕСКО.
Ближайшие даты:
2
дек
дек
9
дек
дек
16
дек
дек
23
дек
дек
31
дек
дек
2
янв
янв
3
янв
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|от 1 250 ₽
|Дети (до 14 лет)
|900 ₽
Что вас ожидает:
- Стрелка (место слияния Которосли и Волги)
- Памятник 1000-летию Ярославля
- Успенский собор
- Храм Иоанна Предтечи
- «Рычащий» памятник медведю
- Театр им. Ф. Волкова
- Парк 1000-летия Ярославля
- Медвежий овраг
- Памятник «Ярославу Мудрому»
- Храм Ильи Пророка
- Нулевой километр Золотого кольца
- Богоявленская площадь
- Красная площадь
- Вечный огонь
- Спасо-Преображенский монастырь
Описание
На обзорной экскурсии Вы увидите: - Стрелку (место слияния двух рек Которосли и Волги), памятник 1000-летия Ярославля - Успенский собор (вновь построенный к 1000-летию города) - Храм Иоанна Предтечи – единственный в древнерусской архитектуре 15-главый храм, построенный в XVII веке. Этот храм изображен на тысячной купюре. Внешний осмотр - «Рычащий» памятник медведю - Первый русский театр им. Ф. Волкова - Парк 1000-летия - Медвежий овраг – место, где по преданию был основан город Ярославль Памятник «Ярославу Мудрому» - Храм Ильи Пророка, который находится под охраной ЮНЕСКО (уникальные фрески XVII века) Внешний осмотр - Нулевой километр Золотого кольца - Богоявленскую площадь - Красную площадь - Вечный огонь - Спасо-Преображенский монастырь (музей-заповедник) (без посещения)
По графику. Группа от 10 до 40 человек
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Автобус
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)Завершение: пл. Волкова
- Когда и сколько длится?
- Когда: По графику. Группа от 10 до 40 человекЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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