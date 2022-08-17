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Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили

Увлекательная прогулка по Остоженке, где классические особняки и модерн встречаются с современными архитектурными шедеврами. Погрузитесь в историю Москвы
Эта индивидуальная экскурсия по Остоженке предлагает уникальную возможность исследовать историю одного из самых престижных районов Москвы.

Гости смогут увидеть, как старинные особняки и модерн конца XIX века соседствуют с современными архитектурными произведениями.

Прогулка включает посещение таких знаковых мест, как дом Перцова и дом Цветкова, а также знакомство с конструктивизмом 1920-х годов. Это идеальный способ понять, как прошлое формирует настоящее
4.9
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🕰️ Историческая атмосфера
  • 🚶‍♂️ Пешеходная прогулка
  • 🎨 Разнообразие стилей
  • 🏆 Признанные архитекторы
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили

Что можно увидеть

  • Дом Перцова
  • Дом Цветкова
  • Медный дом
  • Хрустальный дом
  • Молочный дом

Описание экскурсии

Зеркала эпох

Еще в начале 1990-х в самом центре Москвы, между Пречистенской набережной и улицей Остоженка лежала «великая разруха». Старые дома, уходящие под землю, потому что их десятилетиями не ремонтировали, фабричные здания, портовые сооружения прошлых веков, склады. К поликлинике в Зачатьевском переулке тогда опасливо пробирались между гаражей и сарайчиков… А сейчас каждый жилой дом Золотой мили — это ожерелье наград и престижных премий. Почему так произошло? Будем разбираться на прогулке.

К пониманию настоящего через знание прошлого

Пройдем по Остоженке, от средневековых палат, мимо классических особняков и любимого москвичами модерна, выйдем на набережную и полюбуемся архитектурой в национальном стиле — домом Перцова и домом Цветкова. Углубимся в переулки, чтобы посмотреть на Медный дом, Хрустальный и Молочный. Не забудем о конструктивизме, который так ярко вспыхнул именно в нашей стране в 1920-х. И через сравнение стилей разных периодов придем к современным произведениям русских мастеров, высоко оцененным в мировой архитектуре.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
  • Дополнительных расходов нет
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Метро Парк Культуры (радиальная)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Виктория
Лариса и Виктория — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 594 туристов
Я московский гид, и вместе с командой профессионалов открываю город тем, кто хочет видеть в нём больше. Мы создаём маршруты, где история, архитектура и искусство соединяются в цельный и увлекательный
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рассказ. Предлагаем разнообразные маршруты — от стен Кремля до городских кварталов и тихих уголков, которые редко попадают на туристические карты. Каждый маршрут — продуманный и выстроенный рассказ с характером и ритмом города. Мы работаем в музеях и на выставках, регулярно обучаемся и получаем аккредитации. Ведём экскурсии в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, на временных выставках. Говорим о сложных вещах простым языком, обращаем внимание на детали, соединяем эпохи и смыслы, чтобы Москва звучала — живо, объёмно, по-настоящему. Наши экскурсии — это общение, обмен впечатлениями и удовольствие от совместного открытия. Если вам близок такой взгляд на город, мы с удовольствием проведём вас по Москве и покажем её под новым углом.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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1
Лидия
Лариса учла персональные цели для нашей группы и углубилась в вопросы недвижимости, передав знания не только о районе в целом и его исторической застройке, но и о современных жилых комплексах от застройщиков, что было важно для обучения наших Брокеров по недвижимости.
Лариса учла персональные цели для нашей группы и углубилась в вопросы недвижимости, передав знания не только
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М
Мы были на экскурсии 07.03.22. Очень понравилось. Узнали очень много нового. Что ни дом- то история. Экскурсовод очень интересно рассказывала и показывала фотографии людей живших когда-то в этих домах. Особенно впечатлила история семьи Абрикосовых, у которых было 22 ребёнка и около 100 внуков)),
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Юлия
Познавательная экскурсия. Изложение в доступной форме, не отягощенной датами, стилями, фио. Интеллектуальный, пунктуальный и просто очень приятный экскурсовод.
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Антонина
Лариса - прекрасный гид, со знаниями и умением донести их до слушателей. Маршрут удобен и продуман, было интересно на протяжении всей прогулки. Спасибо!
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И
Спасибо Виктория за такую интересную прогулку. Очень познавательная, интеллегентная, спокойная прогулка по замечательном и супер красивому району.
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А
Виктория, Спасибо большое! Получили большое удовольствие от познавательной, интересной и легкой прогулки!
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