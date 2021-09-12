Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили

Архитектурная прогулка по современному району престижной малоэтажной застройки

4.7
3 отзыва
Вся сегодняшняя московская элитная недвижимость вышла из Золотой мили, рассыпавшись точками по Москве и гроздьями по Подмосковью.

На то, как развивалась история этого района, взглянем через архитектуру: сравним классические особняки, шехтелевский модерн и русский национальный стиль конца XIX века с современными работами признанных русских архитекторов.
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили

Что вас ожидает

Зеркала эпох

Еще в начале 1990-х в самом центре Москвы, между Пречистенской набережной и улицей Остоженка лежала «великая разруха». Старые дома, уходящие под землю, потому что их десятилетиями не ремонтировали, фабричные здания, портовые сооружения прошлых веков, склады. К поликлинике в Зачатьевском переулке тогда опасливо пробирались между гаражей и сарайчиков… А сейчас каждый жилой дом Золотой мили — это ожерелье наград и престижных премий. Почему так произошло? Будем разбираться на прогулке.

К пониманию настоящего через знание прошлого

Пройдем по Остоженке, от средневековых палат, мимо классических особняков и любимого москвичами модерна, выйдем на набережную и полюбуемся архитектурой в национальном стиле — домом Перцова и домом Цветкова. Углубимся в переулки, чтобы посмотреть на Медный дом, Хрустальный и Молочный. Не забудем о конструктивизме, который так ярко вспыхнул именно в нашей стране в 1920-х. И через сравнение стилей разных периодов придем к современным произведениям русских мастеров, высоко оцененным в мировой архитектуре.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
  • Дополнительных расходов нет
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
метро Парк Культуры (радиальная)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Лариса и Виктория
Лариса и Виктория
Профессиональные гиды с лицензией правительства Москвы, историки и искусствоведы, члены Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов Москвы. Опыт работы — 5 лет.
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3 настоящих отзыва от туристов

Юлия
12 сен 2021
Познавательная экскурсия. Изложение в доступной форме, не отягощенной датами, стилями, фио. Интеллектуальный, пунктуальный и просто очень приятный экскурсовод.
Е
4 авг 2021
Интересная экскурсия, очень понравилось, что в ней присутствует часть про современную архитектуру.
Мне не хватило каких-то милых или забавных историй о местах, в которых мы были. В остальном все отлично! Лариса отвечала на все вопросы, определял для нас архитектурные стили всех домов, которые мы показывали, показала нам свой любимый дом на Золотой миле. Спасибо!
О
25 июля 2021
Лариса замечательный гид, экскурсию провела прекрасно!

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