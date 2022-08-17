Эта индивидуальная экскурсия по Остоженке предлагает уникальную возможность исследовать историю одного из самых престижных районов Москвы. Гости смогут увидеть, как старинные особняки и модерн конца XIX века соседствуют с современными архитектурными произведениями. Прогулка включает посещение таких знаковых мест, как дом Перцова и дом Цветкова, а также знакомство с конструктивизмом 1920-х годов. Это идеальный способ понять, как прошлое формирует настоящее

Описание экскурсии

Зеркала эпох

Еще в начале 1990-х в самом центре Москвы, между Пречистенской набережной и улицей Остоженка лежала «великая разруха». Старые дома, уходящие под землю, потому что их десятилетиями не ремонтировали, фабричные здания, портовые сооружения прошлых веков, склады. К поликлинике в Зачатьевском переулке тогда опасливо пробирались между гаражей и сарайчиков… А сейчас каждый жилой дом Золотой мили — это ожерелье наград и престижных премий. Почему так произошло? Будем разбираться на прогулке.

К пониманию настоящего через знание прошлого

Пройдем по Остоженке, от средневековых палат, мимо классических особняков и любимого москвичами модерна, выйдем на набережную и полюбуемся архитектурой в национальном стиле — домом Перцова и домом Цветкова. Углубимся в переулки, чтобы посмотреть на Медный дом, Хрустальный и Молочный. Не забудем о конструктивизме, который так ярко вспыхнул именно в нашей стране в 1920-х. И через сравнение стилей разных периодов придем к современным произведениям русских мастеров, высоко оцененным в мировой архитектуре.

Организационные детали