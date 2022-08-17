Еще в начале 1990-х в самом центре Москвы, между Пречистенской набережной и улицей Остоженка лежала «великая разруха». Старые дома, уходящие под землю, потому что их десятилетиями не ремонтировали, фабричные здания, портовые сооружения прошлых веков, склады. К поликлинике в Зачатьевском переулке тогда опасливо пробирались между гаражей и сарайчиков… А сейчас каждый жилой дом Золотой мили — это ожерелье наград и престижных премий. Почему так произошло? Будем разбираться на прогулке.
К пониманию настоящего через знание прошлого
Пройдем по Остоженке, от средневековых палат, мимо классических особняков и любимого москвичами модерна, выйдем на набережную и полюбуемся архитектурой в национальном стиле — домом Перцова и домом Цветкова. Углубимся в переулки, чтобы посмотреть на Медный дом, Хрустальный и Молочный. Не забудем о конструктивизме, который так ярко вспыхнул именно в нашей стране в 1920-х. И через сравнение стилей разных периодов придем к современным произведениям русских мастеров, высоко оцененным в мировой архитектуре.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная: выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
Дополнительных расходов нет
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро Парк Культуры (радиальная)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Виктория — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 594 туристов
Я московский гид, и вместе с командой профессионалов открываю город тем, кто хочет видеть в нём больше. Мы создаём маршруты, где история, архитектура и искусство соединяются в цельный и увлекательный читать дальшеуменьшить
рассказ.
Предлагаем разнообразные маршруты — от стен Кремля до городских кварталов и тихих уголков, которые редко попадают на туристические карты.
Каждый маршрут — продуманный и выстроенный рассказ с характером и ритмом города. Мы работаем в музеях и на выставках, регулярно обучаемся и получаем аккредитации. Ведём экскурсии в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, на временных выставках.
Говорим о сложных вещах простым языком, обращаем внимание на детали, соединяем эпохи и смыслы, чтобы Москва звучала — живо, объёмно, по-настоящему. Наши экскурсии — это общение, обмен впечатлениями и удовольствие от совместного открытия.
Если вам близок такой взгляд на город, мы с удовольствием проведём вас по Москве и покажем её под новым углом.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лидия
Лариса учла персональные цели для нашей группы и углубилась в вопросы недвижимости, передав знания не только о районе в целом и его исторической застройке, но и о современных жилых комплексах от застройщиков, что было важно для обучения наших Брокеров по недвижимости.
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М
Марина
Мы были на экскурсии 07.03.22. Очень понравилось. Узнали очень много нового. Что ни дом- то история. Экскурсовод очень интересно рассказывала и показывала фотографии людей живших когда-то в этих домах. Особенно впечатлила история семьи Абрикосовых, у которых было 22 ребёнка и около 100 внуков)),
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Юлия
Познавательная экскурсия. Изложение в доступной форме, не отягощенной датами, стилями, фио. Интеллектуальный, пунктуальный и просто очень приятный экскурсовод.
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Антонина
Лариса - прекрасный гид, со знаниями и умением донести их до слушателей. Маршрут удобен и продуман, было интересно на протяжении всей прогулки. Спасибо!
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И
Ирина
Спасибо Виктория за такую интересную прогулку. Очень познавательная, интеллегентная, спокойная прогулка по замечательном и супер красивому району.
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А
Алексей
Виктория, Спасибо большое! Получили большое удовольствие от познавательной, интересной и легкой прогулки!
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