Здравствуйте, меня зовут Андрей, и я приглашаю вас на мою авторскую экскурсию!

Столичные красоты, как правило, не удаётся полноценно оценить, глядя снизу вверх, а центральные обзорные площадки не позволяют рассмотреть великолепную архитектуру Москвы в деталях и погрузиться в атмосферу города. Во время нашей авторской экскурсии 🧭 вы попадёте на секретные обзорные точки на крышах, где Москва откроется вам под совершенно иным углом.

Только самые красивые 🤩 и нестандартные виды

Вы сможете полюбоваться Москвой с необычных ракурсов, которые недоступны при обычных обзорных экскурсиях. Это не просто фотопрогулка, поэтому наслаждение принципиально иными городскими панорамами вы дополните малоизвестными и любопытными фактами о каждой достопримечательности 🏛️ в вашем поле зрения.

Максимально личное знакомство с Москвой

Здесь вы не найдёте сухих энциклопедических справок с общеизвестными сведениями. Эта экскурсия ⛳ позволит вам увидеть другую, неизвестную Москву глазами нашего гида, который беспрестанно изучает и любит этот город 🏙️ — а значит, поведает вам множество нового и удивительного.

Индивидуальный подход

Если вы не в восторге 🔥 от того, что приходится ждать остальных членов экскурсионной группы, или же вы предпочитаете частные экскурсии — это идеальный вариант для вас! Единственным незнакомым человеком будет наш гид, который сделает путешествие по крышам увлекательным, познавательным, а самое главное — по-настоящему только вашим.

Комфортная дружелюбная атмосфера

Вам предстоит по-настоящему расслабленное и полное живого общения приключение. В лице нашего гида вы найдёте настоящего компаньона, который рассказывает о Москве легко и неформально. Все знаменательные названия и даты запомнятся сами собой, а положительные впечатления от увиденного дополняются приятной камерной обстановкой.

Предельная безопасность

Наш гид — руфер со стажем, поэтому вы в надёжных руках. Сложность маршрута можно подбирать в зависимости от вашей подготовки, подходит для всех.

Организационные детали: