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По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»

4.7
513 отзывов
Андрей
Андрей – Гид из Москвы
Вы увидите столицу с совершенно неизвестной стороны.

Под руководством гида вы заберетесь на высоту, с которой открываются удивительные панорамы города.

Вы гарантированно попадете на крышу, и будете находиться на ней под присмотром гида-руфера.

Вас ждёт уникальная авторская экскурсия ⛳ от человека, любящего Москву.

Маршрут экскурсии 🧭 зависит только от ваших пожеланий, а сложность — от ваших навыков.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»

Что вы увидите

  • 4 Сталинские высотки
  • Кремль
  • Храм Христа Спасителя
  • прочие виды на столицу
Здравствуйте, меня зовут Андрей, и я приглашаю вас на мою авторскую экскурсию!
Столичные красоты, как правило, не удаётся полноценно оценить, глядя снизу вверх, а центральные обзорные площадки не позволяют рассмотреть великолепную архитектуру Москвы в деталях и погрузиться в атмосферу города. Во время нашей авторской экскурсии 🧭 вы попадёте на секретные обзорные точки на крышах, где Москва откроется вам под совершенно иным углом.
Только самые красивые 🤩 и нестандартные виды
Вы сможете полюбоваться Москвой с необычных ракурсов, которые недоступны при обычных обзорных экскурсиях. Это не просто фотопрогулка, поэтому наслаждение принципиально иными городскими панорамами вы дополните малоизвестными и любопытными фактами о каждой достопримечательности 🏛️ в вашем поле зрения.
Максимально личное знакомство с Москвой
Здесь вы не найдёте сухих энциклопедических справок с общеизвестными сведениями. Эта экскурсия ⛳ позволит вам увидеть другую, неизвестную Москву глазами нашего гида, который беспрестанно изучает и любит этот город 🏙️ — а значит, поведает вам множество нового и удивительного.
Индивидуальный подход
Если вы не в восторге 🔥 от того, что приходится ждать остальных членов экскурсионной группы, или же вы предпочитаете частные экскурсии — это идеальный вариант для вас! Единственным незнакомым человеком будет наш гид, который сделает путешествие по крышам увлекательным, познавательным, а самое главное — по-настоящему только вашим.
Комфортная дружелюбная атмосфера
Вам предстоит по-настоящему расслабленное и полное живого общения приключение. В лице нашего гида вы найдёте настоящего компаньона, который рассказывает о Москве легко и неформально. Все знаменательные названия и даты запомнятся сами собой, а положительные впечатления от увиденного дополняются приятной камерной обстановкой.
Предельная безопасность
Наш гид — руфер со стажем, поэтому вы в надёжных руках. Сложность маршрута можно подбирать в зависимости от вашей подготовки, подходит для всех.

Организационные детали:

  • На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения, употребление алкоголя во время прогулки также строго запрещено!
  • Пожалуйста, наденьте удобную одежду и не скользящую обувь без каблука.
  • Во время экскурсии строго следуйте всем указаниям гида.
  • Экскурсия предусматривает возможность индивидуального построения маршрута. Если у вас есть особые пожелания, пожалуйста, сообщите об этом гиду при заказе, заранее.
  • Не забудьте захватить фотоаппарат!
Что входит
  • Подъём на крышу в сопровождении опытного гида-руфера, знающего и любящего свое дело
  • Авторский рассказ о городе
  • Возможность увидеть самые красивые и нестандартные виды Москвы
Что не входит
  • Дополнительных плат в ходе экскурсии не будет
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии (обратите внимание на место встречи группы)
  • Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
Начало и место завершения
🚩 Обсуждается после бронирования
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей
Андрей
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513 отзывов оставили туристы

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