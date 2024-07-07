Мы исследуем закоулки бывшей кондитерской фабрики «ЭйнемЪ», чьи орехово-шоколадные ароматы окутывали весь район на рубеже прошлого столетия. Вы поймёте, почему мир сладостей превратился в арт-пространство, вглядитесь в архитектуру старинных сооружений

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Описание экскурсии

Фабричные хроники

От появления фабрики до её нынешнего состояния — я познакомлю вас с историей «Красного Октября». Мы поговорим о её создателе, которого смело можно назвать Вилли Вонка, обсудим, что подвигло его приехать в Москву и каких успехов он достиг. Вы раскроете маркетинговые ходы для продвижения продукции и обхода конкурентов.

Вспомним также и знаменитые конфеты: как создавалась «Красная шапочка», какой была и стала «А ну-ка отними», о какой конфете Маяковский сочинил слоган и др.

Территория арта

Современный «Красный Октябрь» — это культурный кластер, где соседствует бизнес и искусство. Мы осмотрим снаружи сохранившиеся корпуса фабрики, увидим напольную плитку начала 20 века и деревянную обивку стен, лестничные шкафы и изумительную по красоте лестницу того времени.

Организационные детали