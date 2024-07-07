Мы исследуем закоулки бывшей кондитерской фабрики «ЭйнемЪ», чьи орехово-шоколадные ароматы окутывали весь район на рубеже прошлого столетия.
Вы поймёте, почему мир сладостей превратился в арт-пространство, вглядитесь в архитектуру старинных сооружений
Вы поймёте, почему мир сладостей превратился в арт-пространство, вглядитесь в архитектуру старинных сооружений
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Фабричные хроники
От появления фабрики до её нынешнего состояния — я познакомлю вас с историей «Красного Октября». Мы поговорим о её создателе, которого смело можно назвать Вилли Вонка, обсудим, что подвигло его приехать в Москву и каких успехов он достиг. Вы раскроете маркетинговые ходы для продвижения продукции и обхода конкурентов.
Вспомним также и знаменитые конфеты: как создавалась «Красная шапочка», какой была и стала «А ну-ка отними», о какой конфете Маяковский сочинил слоган и др.
Территория арта
Современный «Красный Октябрь» — это культурный кластер, где соседствует бизнес и искусство. Мы осмотрим снаружи сохранившиеся корпуса фабрики, увидим напольную плитку начала 20 века и деревянную обивку стен, лестничные шкафы и изумительную по красоте лестницу того времени.
Организационные детали
- Обратите внимание, что фабрика недействующая
- Эта экскурсия только для взрослых путешественников и не подходит для детских групп
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1822 туристов
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
7 июл 2024
Спасибо Ольге за замечательно проведенную экскурсию! Вся информация была преподнесена легко и понятно, также Ольга отвечала на любой вопрос по ходу экскурсии, мастерски держала внимание всех участников экскурсии. Сам маршрут был комфортен, все проходило без спешки. Буду внимательно следить за экскурсиями от Ольги, к такому экскурсоводу хочется возвращаться за новыми впечатлениями и информацией. Спасибо!
А
Анастасия
22 фев 2024
Экскурсия прошла супер. Ольга просто класс! Спасибо.
К
Кирилл
8 ноя 2023
Всё понравилось, спасибо. Действительно было интересно походить по территории бывшей фабрики
Д
Дарья
16 июл 2023
Экскурсия понравилась, было много интересной информации. Экскурсовод вовлекает в историю картинками, фактами. Нам не повезло с погодой, поэтому приютились в кафе, лучше на такую экскурсию ходить в ясный день
Н
Надежда
10 июл 2023
Отличная экскурсия. Ольга - замечательный и очень интересный рассказчик. Узнали много нового, совсем по-другому посмотрели на давно знакомое место в Москве. Спасибо большое.
Л
Любовь
20 ноя 2022
Ходили на экскурсию семьёй, остались очень довольны! Познавательно, интересно, и ребёнок 10 лет, который не очень любит экскурсии, заинтересовался и слушал с удовольствием) и даже несмотря на ветренную, холодную погоду мы вышли на крышу, полюбовались видом и сделали чудесные фото! Спасибо Ольге, экскурсоводу, за прекрасно проведённое время! Рекомендуем к посещению!;)
О
Ольга
7 ноя 2022
Правильная экскурсия на подумать и отдохнуть. Открыли для себя новые красивые кусочки Москвы. Гиду спасибо за заботу и внимание.
М
Марина
22 сен 2021
Спасибо Ольге за отличную экскурсию, много интересно узнали поо свой город, очень интересно, обязательно порекомендую друзьям
С
Светлана
12 сен 2021
Отличная экскурсия! Познавательно и впечатляюще - отличные виды с крыши. Есть особая атмосфера данного квартала. Ольга - отличный рассказчик. Рекомендуем и гостям столицы, и жителям Москвы (которыми являемся, но узнали много нового).
Alexander
29 авг 2021
Часто сталкивался с нудными экскурсиями по историческим местам, но в этот раз Ольга разрушила стереотипы. Было очень интересно узнать об истории Красного Октября, пройтись по местам, куда в обычные дни
И
Ирина
25 авг 2021
Мои 100%е пять звезд этой экскурсии. Ольга очень приятный и очень знающий рассказчик. Я узнала для себя очень много нового и интересного о русском маркетинге второй половины 19 века. Нам
Н
Наталья
14 авг 2021
Мне очень понравилась экскурсия - увлекательный экскурс по истории создания фабрики, который можно признать как мини тренинг по бизнесу). Панорамы с крыши незабываемые, несмотря на дождь, все время было отличное настроение и мы прекрасно провели два часа в компании с гидом, узнали много интересного о истории и развитии шоколадной индустрии в России. Рекомендую к посещению!
Н
Наталья
2 авг 2021
Понравилось абсолютно всё! Ольга очень интересно рассказывала об истории фабрики и вообще шоколада в России. С крыши открываются чудесные панорамы Москвы, при этом ощущение полной эксклюзивности - никого вокруг. Экскурсию однозначно рекомендую. Главное - чтобы погода не подвела.
Елена
25 июл 2021
Мы провели просто прекрасную субботу благодаря Ольги. Ольга прекрасный рассказчик, которая умеет заинтересовать и взрослых и детей, а маленькие бонусы за правильные ответы порадовали лично меня так же, как и семилетнего ребенка😊. Всем рекомендую пойти именно с Ольгой покорять крыши Красного Октября, вам будет гарантированно отличное времяпровождение.
Д
Дмитрий
19 июн 2021
Экскурсия очень познавательная. Узнали много нового. Гид очень общительный, доносит информацию с интересом. Сладкие угощения-приятный сюрприз. Рекомендую.
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