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и вкусно) у нас было 3 человека с тремя кардинально разными вкусами и видно было, что гиду это даёт определённые сложности, но это совсем не помешало! очень познавательная прогулка по таким местам Москвы, в которые мы бы в жизни сами по себе не попали. Невероятно интересные локации, огромное спасибо! Немаловажным для меня оказалось и то, что гид с радостью откликнулась на мою просьбу - поздравить мою маму с днём рождения, ведь экскурсия была для неё) идеальная прогулка: не слишком короткая, но в то же время совсем не утомительная, прекрасные кофейни, потрясающий гид, замечательный маршрут с учётом всех пожеланий и потребностей участников группы. Всем рекомендую на 100%!