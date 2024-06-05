1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
«Посетите антикварный рынок и креативный кластер, а еще подниметесь на крыши»
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:30
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
«☕ В финале прогулки вы окажетесь на крыше со стаканчиком свекольного латте и рассмотрите столицу с высоты птичьего полета, наслаждаясь моментом»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Москва-Сити: город в городе
Узнать о комплексе небоскребов самое любопытное и понять, как здесь живется и работается
Начало: На Кутузовском проспекте
«Кроме открытой смотровой площадки на крыше башни «ОКО» можно посетить смотровую площадку на 89 этаже башни Федерация»
Завтра в 15:30
19 июня в 09:00
4 750₽ за всё до 5 чел.
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
Выяснить, где в Москве растёт лес на крыше и зачем в 1930-х передвигали дома
Начало: у метро Кропоткинская
«Где на острове растёт лес на крыше»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
1 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия5 июня 2024Одна из лучших экскурсий, что посещали. Информативно, интересно, вкусно) Это был первый подобный опыт изучения города и довольно успешный.
- ННаталья30 мая 2024Сегодня были на экскурсии с Марией. Прогулка пешая, как раз как мы любим. Мария-удивительный человек, который смог заинтересовать и меня и сына 11 лет рассказами о современных зданиях. Получился отличный подарок сыну.
- ААнна27 мая 2024Спасибо гиду Ирине за интересный рассказ, за исторические подробности и потрясающие фотографии города прошлого века 👍. А вид Москвы с высоты птичьего полета вообще потрясающий 🤩
- ООльга27 мая 2024Эту экскурсию я запомню на всю жизнь!!! Было страшно красиво))) Ирина-вы прекрасный экскурсовод!!! Буду вас рекомендовать своим знакомым!!! Огромное вам спасибо!!!
- ККристина26 мая 2024Очень вкусно, очень интересно и много неожиданных мест, спасибо большое 😍
- ЕЕлена26 мая 2024Очень интересная экскурсия, экскурсовод интересно рассказывает, много знает, всё понравилось
- ЛЛиза16 мая 2024Экскурсия просто чудесная, Наталья - великолепный гид, старалась подобрать материал и дегустацию напитков таким образом, чтобы всем участникам было интересно
- ААлла13 мая 2024Прекрасная экскурсия, я очень рада, что выбрала Таню. Я мало имела представления об этом месте и благодаря такому грамотному экскурсоводу
- ААлиса11 марта 2024Мы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширных знаний и по теме
- ААнна14 августа 2023По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»Потрясающая, удивительная экскурсия! Гид Денис показал нам отличное место, с которого открывается потрясающий вид на Москву, видно все семь сталинских
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Крыши»
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