Экскурсии и прогулки по крышам Москвы

Найдено 5 экскурсий в категории «Крыши» в Москве, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Измайловский кремль - сказка и быль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
34 отзыва
Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
«Посетите антикварный рынок и креативный кластер, а еще подниметесь на крыши»
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:30
5 500 за всё до 6 чел.
Москва для кофеманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
84 отзыва
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
«☕ В финале прогулки вы окажетесь на крыше со стаканчиком свекольного латте и рассмотрите столицу с высоты птичьего полета, наслаждаясь моментом»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 700 за всё до 4 чел.
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
692 отзыва
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 500 за человека
Москва-Сити: город в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Москва-Сити: город в городе
Узнать о комплексе небоскребов самое любопытное и понять, как здесь живется и работается
Начало: На Кутузовском проспекте
«Кроме открытой смотровой площадки на крыше башни «ОКО» можно посетить смотровую площадку на 89 этаже башни Федерация»
Завтра в 15:30
19 июня в 09:00
4 750 за всё до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
Выяснить, где в Москве растёт лес на крыше и зачем в 1930-х передвигали дома
Начало: у метро Кропоткинская
«Где на острове растёт лес на крыше»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
1 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    5 июня 2024
    Москва для кофеманов
    Одна из лучших экскурсий, что посещали. Информативно, интересно, вкусно) Это был первый подобный опыт изучения города и довольно успешный.
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Москва-Сити: город в городе
    Сегодня были на экскурсии с Марией. Прогулка пешая, как раз как мы любим. Мария-удивительный человек, который смог заинтересовать и меня и сына 11 лет рассказами о современных зданиях. Получился отличный подарок сыну.
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
    Спасибо гиду Ирине за интересный рассказ, за исторические подробности и потрясающие фотографии города прошлого века 👍. А вид Москвы с высоты птичьего полета вообще потрясающий 🤩
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
    Эту экскурсию я запомню на всю жизнь!!! Было страшно красиво))) Ирина-вы прекрасный экскурсовод!!! Буду вас рекомендовать своим знакомым!!! Огромное вам спасибо!!!
  • К
    Кристина
    26 мая 2024
    Москва для кофеманов
    Очень вкусно, очень интересно и много неожиданных мест, спасибо большое 😍
    Очень вкусно, очень интересно и много неожиданных мест, спасибо большое 😍Очень вкусно, очень интересно и много неожиданных мест, спасибо большое 😍
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Очень интересная экскурсия, экскурсовод интересно рассказывает, много знает, всё понравилось
  • Л
    Лиза
    16 мая 2024
    Москва для кофеманов
    Экскурсия просто чудесная, Наталья - великолепный гид, старалась подобрать материал и дегустацию напитков таким образом, чтобы всем участникам было интересно
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    и вкусно) у нас было 3 человека с тремя кардинально разными вкусами и видно было, что гиду это даёт определённые сложности, но это совсем не помешало! очень познавательная прогулка по таким местам Москвы, в которые мы бы в жизни сами по себе не попали. Невероятно интересные локации, огромное спасибо! Немаловажным для меня оказалось и то, что гид с радостью откликнулась на мою просьбу - поздравить мою маму с днём рождения, ведь экскурсия была для неё) идеальная прогулка: не слишком короткая, но в то же время совсем не утомительная, прекрасные кофейни, потрясающий гид, замечательный маршрут с учётом всех пожеланий и потребностей участников группы. Всем рекомендую на 100%!

  • А
    Алла
    13 мая 2024
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Прекрасная экскурсия, я очень рада, что выбрала Таню. Я мало имела представления об этом месте и благодаря такому грамотному экскурсоводу
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    получила большое удовольствие и узнала много нового. Таня явно любящий свой город, русское искусство, историю человек, который с энтузиазмом делится своими знаниями. Экскурсия насыщенная, проходит не только в Измайловском кремле, но и на Измайловском острове, где можно увидеть прекрасный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Очень рекомендую всем эту экскурсию, которая возможно позволит вам взглянуть на Измайловский кремль другими глазами и понять в чем его ценность и достоинства.

    Прекрасная экскурсия, я очень рада, что выбрала Таню. Я мало имела представления об этом месте и
  • А
    Алиса
    11 марта 2024
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Мы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширных знаний и по теме
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    и около и вне темы) Плюс к знаниям, конечно, обаяние и дружелюбие. Надеемся присоеденится к другим экскурсиям, которые она будет проводить.

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  • А
    Анна
    14 августа 2023
    По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
    Потрясающая, удивительная экскурсия! Гид Денис показал нам отличное место, с которого открывается потрясающий вид на Москву, видно все семь сталинских
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    высоток и много знаковых центральных мест, а также познакомил с интересными людьми и даже устроил сюрприз! Отлично провела время, обязательно буду рекомендовать данного Гида и данную экскурсию друзьям и знакомым, и обязательно сама пойду ещё на его экскурсии! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Крыши»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Крыши" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 200 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 824 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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