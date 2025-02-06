ПреКрасный пром на Красной Пресне: прогулка с архитектором

Увлекательная прогулка по Красной Пресне с архитектором, раскрывающая тайны прошлого и настоящего этого уникального района Москвы
Красная Пресня - это не только революция, но и удивительное преображение.

На экскурсии с архитектором-градостроителем можно узнать о Камер-Коллежском вале и его влиянии на город, увидеть Трёхгорную мануфактуру и посетить рабочую казарму.

Истории о бандитских разборках и современных предпринимателях, а также посещение первой обсерватории Московского университета делают эту прогулку незабываемой. Завершение на Краснопресненской набережной добавит особый шарм
5
14 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать историю Красной Пресни
  • 🗺️ Прогулка с архитектором
  • 🏭 Посетить Трёхгорную мануфактуру
  • ⛪ Оценить храм в стиле модерн
  • 📚 Погрузиться в контекст эпохи
  • 🚶‍♂️ Пройтись по стильному кварталу
  • 🚢 Удобный финиш на набережной
ПреКрасный пром на Красной Пресне: прогулка с архитектором
ПреКрасный пром на Красной Пресне: прогулка с архитектором
ПреКрасный пром на Красной Пресне: прогулка с архитектором
Ближайшие даты:
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мар
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Камер-Коллежский вал
  • Трёхгорная мануфактура
  • Дом культуры Павлика Морозова
  • Первая обсерватория Московского университета

Описание экскурсии

На прогулке с архитектором-градостроителем:

  • Вы узнаете, что такое Камер-Коллежский вал и как он повлиял на структуру города
  • Увидите город в городе — Трёхгорную мануфактуру — и зайдёте в рабочую казарму
  • Поймёте, что делали хозяева для блага рабочих и что из этого вышло
  • Узнаете, как из церкви сделали Дом культуры Павлика Морозова и как его потом снова вернули церкви
  • Оцените современные росписи храма в стиле модерн
  • Услышите истории о современных дерзких предпринимателях и даже о бандитских разборках
  • Исследуете самую первую обсерваторию Московского университета
  • Спуститесь с Трёх гор на территорию бывшей фабрики, ставшей теперь стильным деловым кварталом. Здесь есть и кафе, и рестораны – можно зайти погреться

Наша прогулка завершится на Краснопресненской набережной, откуда на речном трамвайчике вы легко доберётесь до Киевского вокзала или дойдёте пешком до одной из станций метро.

Организационные детали

  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 15 лет
  • Экскурсия проходит с радиогидами. При желании возьмите свои проводные наушники

в понедельник в 11:00, во вторник в 13:00 и 19:00, в четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу и субботу в 11:00 и 17:00, в воскресенье в 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1440 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Улица 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, во вторник в 13:00 и 19:00, в четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу и субботу в 11:00 и 17:00, в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Елена
6 фев 2025
Замечательная прогулка со специалистом, умеющим увлечь своим рассказом так, что время пролетает незаметно, объяснить сложные материи так, что дилетант не чувствует себя потерянным и смущённым в обществе знатока, и, главное,
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мотивировать к дальнейшему изучению тем, которые были затронуты во время экскурсии. Наталья - прекрасный собеседник и очень располагающий к себе человек! Надеемся ещё не раз встретиться с ней и пройти другими маршрутами, когда будем в Москве.

Замечательная прогулка со специалистом, умеющим увлечь своим рассказом так, что время пролетает незаметно, объяснить сложные материиЗамечательная прогулка со специалистом, умеющим увлечь своим рассказом так, что время пролетает незаметно, объяснить сложные материиЗамечательная прогулка со специалистом, умеющим увлечь своим рассказом так, что время пролетает незаметно, объяснить сложные материиЗамечательная прогулка со специалистом, умеющим увлечь своим рассказом так, что время пролетает незаметно, объяснить сложные материиЗамечательная прогулка со специалистом, умеющим увлечь своим рассказом так, что время пролетает незаметно, объяснить сложные материиЗамечательная прогулка со специалистом, умеющим увлечь своим рассказом так, что время пролетает незаметно, объяснить сложные материиЗамечательная прогулка со специалистом, умеющим увлечь своим рассказом так, что время пролетает незаметно, объяснить сложные материи
Светлана
23 янв 2025
Замечательная экскурсия с возможностью посмотреть на привычный район с непривычного ракурса.
Это не первая моя прогулка с Натальей, как и всегда очень глубоко и вдумчиво, размеренно и с интересными историями.
Е
4 янв 2025
Замечательная экскурсия. Часто бывали в этом районе, но не ожидали, что столько всего интересного, неизведанного есть рядом.
Н
4 янв 2025
Очень понравилась экскурсия.
Очень много нового интересного узнала.
Локации красивые, особенно в Новый год.
Сходите, не пожалеете.
Очень понравилась экскурсия.Очень понравилась экскурсия.Очень понравилась экскурсия.Очень понравилась экскурсия.Очень понравилась экскурсия.Очень понравилась экскурсия.
А
3 дек 2024
Прекрасная прогулка с прекрасной Натальей. Для меня это совсем новый район. Наталье удалось меня в него влюбить. Я узнала много про его историю и современность, как они переплетаются. Мы открывали
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для себя абсолютно уникальные объекты, окунались в свои воспоминания, получали уникальную инсайдерскую информацию. Ещё раз спасибо за это путешествие! Я так вдохновилась, что дома стала смотреть видео о героях этой экскурсии.

Прекрасная прогулка с прекрасной Натальей. Для меня это совсем новый район. Наталье удалось меня в негоПрекрасная прогулка с прекрасной Натальей. Для меня это совсем новый район. Наталье удалось меня в негоПрекрасная прогулка с прекрасной Натальей. Для меня это совсем новый район. Наталье удалось меня в негоПрекрасная прогулка с прекрасной Натальей. Для меня это совсем новый район. Наталье удалось меня в негоПрекрасная прогулка с прекрасной Натальей. Для меня это совсем новый район. Наталье удалось меня в негоПрекрасная прогулка с прекрасной Натальей. Для меня это совсем новый район. Наталье удалось меня в негоПрекрасная прогулка с прекрасной Натальей. Для меня это совсем новый район. Наталье удалось меня в негоПрекрасная прогулка с прекрасной Натальей. Для меня это совсем новый район. Наталье удалось меня в него
В
1 дек 2024
Прогулка с настоящим архитектором-большая удача, потому что о городе так, как рассказывает архитектор, не расскажет никто точно. Наталья подсветила такие детали, что уже смотришь на обыденные вещи вдохновленными глазами и
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современное городское пространство раскрывается с ОЧЕНЬ интересных сторон. Очень рада, что в последний момент выбрала эту экскурсию, чтобы занять себя на несколько часов освободившегося времени перед встречей на Пресне, а в результате получилось очень полезное и познавательное душевное мероприятие. Всем советую побывать на экскурсии у Натальи -профессионального архитектора, прекрасного рассказчика и очень приятного человека. Спасибо, Наталья, за эту великолепную прогулку!

Прогулка с настоящим архитектором-большая удача, потому что о городе так, как рассказывает архитектор, не расскажет никтоПрогулка с настоящим архитектором-большая удача, потому что о городе так, как рассказывает архитектор, не расскажет никтоПрогулка с настоящим архитектором-большая удача, потому что о городе так, как рассказывает архитектор, не расскажет никтоПрогулка с настоящим архитектором-большая удача, потому что о городе так, как рассказывает архитектор, не расскажет никтоПрогулка с настоящим архитектором-большая удача, потому что о городе так, как рассказывает архитектор, не расскажет никтоПрогулка с настоящим архитектором-большая удача, потому что о городе так, как рассказывает архитектор, не расскажет никто
А
25 ноя 2024
Спасибо огромное за экскурсию! Всесторонне рассмотрели район от следов камер-колжеского вала и дореволюционных фабрик до современных жилых комплексов. Наталья замечательный гид, на экскурсии затронула очень много слоев в истории района, обращала наша внимание на любопытные детали на маршруте, было очень интересно и познавательно. Теперь смотрю на Пресню совершенно другими глазами.

С нетерпением жду новых экскурсий!
Спасибо огромное за экскурсию! Всесторонне рассмотрели район от следов камер-колжеского вала и дореволюционных фабрик до современныхСпасибо огромное за экскурсию! Всесторонне рассмотрели район от следов камер-колжеского вала и дореволюционных фабрик до современныхСпасибо огромное за экскурсию! Всесторонне рассмотрели район от следов камер-колжеского вала и дореволюционных фабрик до современныхСпасибо огромное за экскурсию! Всесторонне рассмотрели район от следов камер-колжеского вала и дореволюционных фабрик до современных
М
25 ноя 2024
Это была замечательная прогулка! Наташа, спасибо!
Открыла для себя все грани Краснопресненского прома - от оригинального до ревитализированного и того, что ещё в процессе. Такое своеобразное путешествие во времени)
Особое спасибо за Никольскую церковь с прекрасными светлыми росписями, которые можно рассматривать бесконечно.
Ну для меня как любителя кирпичей это было особое приключение с новым уловом клейм))
Это была замечательная прогулка! Наташа, спасибо!Это была замечательная прогулка! Наташа, спасибо!Это была замечательная прогулка! Наташа, спасибо!Это была замечательная прогулка! Наташа, спасибо!Это была замечательная прогулка! Наташа, спасибо!Это была замечательная прогулка! Наташа, спасибо!
М
24 ноя 2024
С огромным удовольствием погуляли с Натальей по Красной Пресне.
Наталья рассказывает интересно, логично, легко и с приятным юмором. Открыла новый для себя район Москвы с великолепным гидом!
София
24 ноя 2024
22 ноября побывали с подругами на экскурсии по Красной Пресне.
Я открыла для себя этот интереснейший район по-новому. Экскурсовод рассказала об истории места, раскрыла секрет названия Камер-коллежский вал, мы побывали и
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в современных деловых кварталах, образованных в результате ревитализации бывших фабрик, и рассмотрели исторические здания по ходу маршрута. Мы узнали почему Трехгорка так называется, и где находятся эти "три горы".
Во время экскурсии зашли в Никольскую церковь на трех горах, и были в восторге от удивительных росписей храма в стиле русского модерна, напоминающих работы Васнецова и Нестерова.
Наталья рассказала об истории Трехгорной мануфактуры, о ее дореволюционных владельцах и о хозяевах зданий в настоящее время.
Было интересно узнать о строящемся жилом квартале Lucky (Лаки), своим названием буквально отсылающим нас к бывшей лакокрасочной фабрике Мамонтовых, которая раньше была на этом месте. На территории сохранились и исторические краснокирпичные здания начала 20 века, удачно вписанные в новую застройку.
В довершение всем впечатлениям мы прокатились от набережной, места окончания экскурсии, на речном трамвайчике до метро Киевская, с прекрасными видами на Москва-сити.
Спасибо Наталье за новые знания!

22 ноября побывали с подругами на экскурсии по Красной Пресне.22 ноября побывали с подругами на экскурсии по Красной Пресне.22 ноября побывали с подругами на экскурсии по Красной Пресне.22 ноября побывали с подругами на экскурсии по Красной Пресне.22 ноября побывали с подругами на экскурсии по Красной Пресне.
Татьяна
23 ноя 2024
С удовольствием прогулялись с Натальей по Пресне. Посмотрели на город глазами архитектора. Узнали и о прошлом, и о настоящем района и его застройки.
Посетили два бывших фабричных пространства с сохранившимися постройками 19 и начала 20 века.
Полюбовались куполами дореволюционной обсерватории.
Рассказ воспринимался легко, говорили не только об архитектуре, но и о некоторых интересных личностях.
Спасибо Наталье за полученные впечатления!
Александра
16 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия по Пресне! Мы увидели как старую архитектуру, так и современную, нам рассказали про устройсиво города, про Трехгорную мануфактуру, а в конце экскурсии мы доехали на речном транспорте до причала Киевского вокзала. Всем рекомендую данную экскурсию!
Очень понравилась экскурсия по Пресне! Мы увидели как старую архитектуру, так и современную, нам рассказали про
Людмила
6 ноя 2024
Экскурсия интересная, познавательная и атмосферная. В вечерних огнях обновленная промышленная архитектура выглядит волшебно!
Наталья рассказывала и о важных исторических событиях, происходивших в этих местах, и о современных реалиях, а также обращала внимание на некоторые архитектурные детали и объекты, которые редко замечаешь самостоятельно. Мне очень понравилась прогулка, большое спасибо экскурсоводу!
Елена
28 окт 2024
Потрясающе! Наталья, браво! Живу не очень далеко, всегда думала, что на 1905 года пром зона и заброшенные здания бывших фабрик. Представить не могла, что там столько всего интересного. Богатая история
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и интересная архитектура под рассказ профессионального архитектора скрасили мое понедельничное утро. Профессионал отличается от любителя тем, что сложное объясняет простым языком и может открыть новый мир за два часа! Там и храм, и новые постройки в сочетании со старыми, и обсерватория 😳 в классической усадьбе! Один жилой дом начала прошлого века, который мы посетили, чего стоит! Спасибо огромное! Рекомендую всем! А в конце еще и на новом речном транспорте прокатилась до Киевского вокзала!

Потрясающе! Наталья, браво! Живу не очень далеко, всегда думала, что на 1905 года пром зона иПотрясающе! Наталья, браво! Живу не очень далеко, всегда думала, что на 1905 года пром зона иПотрясающе! Наталья, браво! Живу не очень далеко, всегда думала, что на 1905 года пром зона иПотрясающе! Наталья, браво! Живу не очень далеко, всегда думала, что на 1905 года пром зона и

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