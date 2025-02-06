Красная Пресня - это не только революция, но и удивительное преображение.
На экскурсии с архитектором-градостроителем можно узнать о Камер-Коллежском вале и его влиянии на город, увидеть Трёхгорную мануфактуру и посетить рабочую казарму.
Истории о бандитских разборках и современных предпринимателях, а также посещение первой обсерватории Московского университета делают эту прогулку незабываемой. Завершение на Краснопресненской набережной добавит особый шарм
На экскурсии с архитектором-градостроителем можно узнать о Камер-Коллежском вале и его влиянии на город, увидеть Трёхгорную мануфактуру и посетить рабочую казарму.
Истории о бандитских разборках и современных предпринимателях, а также посещение первой обсерватории Московского университета делают эту прогулку незабываемой. Завершение на Краснопресненской набережной добавит особый шарм
7 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать историю Красной Пресни
- 🗺️ Прогулка с архитектором
- 🏭 Посетить Трёхгорную мануфактуру
- ⛪ Оценить храм в стиле модерн
- 📚 Погрузиться в контекст эпохи
- 🚶♂️ Пройтись по стильному кварталу
- 🚢 Удобный финиш на набережной
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00
Что можно увидеть
- Камер-Коллежский вал
- Трёхгорная мануфактура
- Дом культуры Павлика Морозова
- Первая обсерватория Московского университета
Описание экскурсии
На прогулке с архитектором-градостроителем:
- Вы узнаете, что такое Камер-Коллежский вал и как он повлиял на структуру города
- Увидите город в городе — Трёхгорную мануфактуру — и зайдёте в рабочую казарму
- Поймёте, что делали хозяева для блага рабочих и что из этого вышло
- Узнаете, как из церкви сделали Дом культуры Павлика Морозова и как его потом снова вернули церкви
- Оцените современные росписи храма в стиле модерн
- Услышите истории о современных дерзких предпринимателях и даже о бандитских разборках
- Исследуете самую первую обсерваторию Московского университета
- Спуститесь с Трёх гор на территорию бывшей фабрики, ставшей теперь стильным деловым кварталом. Здесь есть и кафе, и рестораны – можно зайти погреться
Наша прогулка завершится на Краснопресненской набережной, откуда на речном трамвайчике вы легко доберётесь до Киевского вокзала или дойдёте пешком до одной из станций метро.
Организационные детали
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 15 лет
- Экскурсия проходит с радиогидами. При желании возьмите свои проводные наушники
в понедельник в 11:00, во вторник в 13:00 и 19:00, в четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу и субботу в 11:00 и 17:00, в воскресенье в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1440 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Улица 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, во вторник в 13:00 и 19:00, в четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу и субботу в 11:00 и 17:00, в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 379 туристов
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Наталья, по образованию я архитектор-градостроитель. Долго работала в системе Москомархитектуры, принимала участие в разных масштабных проектах. В процессе узнала много увлекательных историй, часть изЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
6 фев 2025
Замечательная прогулка со специалистом, умеющим увлечь своим рассказом так, что время пролетает незаметно, объяснить сложные материи так, что дилетант не чувствует себя потерянным и смущённым в обществе знатока, и, главное,
Светлана
23 янв 2025
Замечательная экскурсия с возможностью посмотреть на привычный район с непривычного ракурса.
Это не первая моя прогулка с Натальей, как и всегда очень глубоко и вдумчиво, размеренно и с интересными историями.
Это не первая моя прогулка с Натальей, как и всегда очень глубоко и вдумчиво, размеренно и с интересными историями.
Е
Елена
4 янв 2025
Замечательная экскурсия. Часто бывали в этом районе, но не ожидали, что столько всего интересного, неизведанного есть рядом.
Н
Наиля
4 янв 2025
Очень понравилась экскурсия.
Очень много нового интересного узнала.
Локации красивые, особенно в Новый год.
Сходите, не пожалеете.
Очень много нового интересного узнала.
Локации красивые, особенно в Новый год.
Сходите, не пожалеете.
А
Анастасия
3 дек 2024
Прекрасная прогулка с прекрасной Натальей. Для меня это совсем новый район. Наталье удалось меня в него влюбить. Я узнала много про его историю и современность, как они переплетаются. Мы открывали
В
Вероника
1 дек 2024
Прогулка с настоящим архитектором-большая удача, потому что о городе так, как рассказывает архитектор, не расскажет никто точно. Наталья подсветила такие детали, что уже смотришь на обыденные вещи вдохновленными глазами и
А
Анастасия
25 ноя 2024
Спасибо огромное за экскурсию! Всесторонне рассмотрели район от следов камер-колжеского вала и дореволюционных фабрик до современных жилых комплексов. Наталья замечательный гид, на экскурсии затронула очень много слоев в истории района, обращала наша внимание на любопытные детали на маршруте, было очень интересно и познавательно. Теперь смотрю на Пресню совершенно другими глазами.
С нетерпением жду новых экскурсий!
С нетерпением жду новых экскурсий!
М
Маргарита
25 ноя 2024
Это была замечательная прогулка! Наташа, спасибо!
Открыла для себя все грани Краснопресненского прома - от оригинального до ревитализированного и того, что ещё в процессе. Такое своеобразное путешествие во времени)
Особое спасибо за Никольскую церковь с прекрасными светлыми росписями, которые можно рассматривать бесконечно.
Ну для меня как любителя кирпичей это было особое приключение с новым уловом клейм))
Открыла для себя все грани Краснопресненского прома - от оригинального до ревитализированного и того, что ещё в процессе. Такое своеобразное путешествие во времени)
Особое спасибо за Никольскую церковь с прекрасными светлыми росписями, которые можно рассматривать бесконечно.
Ну для меня как любителя кирпичей это было особое приключение с новым уловом клейм))
М
Мария
24 ноя 2024
С огромным удовольствием погуляли с Натальей по Красной Пресне.
Наталья рассказывает интересно, логично, легко и с приятным юмором. Открыла новый для себя район Москвы с великолепным гидом!
Наталья рассказывает интересно, логично, легко и с приятным юмором. Открыла новый для себя район Москвы с великолепным гидом!
София
24 ноя 2024
22 ноября побывали с подругами на экскурсии по Красной Пресне.
Я открыла для себя этот интереснейший район по-новому. Экскурсовод рассказала об истории места, раскрыла секрет названия Камер-коллежский вал, мы побывали и
Я открыла для себя этот интереснейший район по-новому. Экскурсовод рассказала об истории места, раскрыла секрет названия Камер-коллежский вал, мы побывали и
Татьяна
23 ноя 2024
С удовольствием прогулялись с Натальей по Пресне. Посмотрели на город глазами архитектора. Узнали и о прошлом, и о настоящем района и его застройки.
Посетили два бывших фабричных пространства с сохранившимися постройками 19 и начала 20 века.
Полюбовались куполами дореволюционной обсерватории.
Рассказ воспринимался легко, говорили не только об архитектуре, но и о некоторых интересных личностях.
Спасибо Наталье за полученные впечатления!
Посетили два бывших фабричных пространства с сохранившимися постройками 19 и начала 20 века.
Полюбовались куполами дореволюционной обсерватории.
Рассказ воспринимался легко, говорили не только об архитектуре, но и о некоторых интересных личностях.
Спасибо Наталье за полученные впечатления!
Александра
16 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия по Пресне! Мы увидели как старую архитектуру, так и современную, нам рассказали про устройсиво города, про Трехгорную мануфактуру, а в конце экскурсии мы доехали на речном транспорте до причала Киевского вокзала. Всем рекомендую данную экскурсию!
Людмила
6 ноя 2024
Экскурсия интересная, познавательная и атмосферная. В вечерних огнях обновленная промышленная архитектура выглядит волшебно!
Наталья рассказывала и о важных исторических событиях, происходивших в этих местах, и о современных реалиях, а также обращала внимание на некоторые архитектурные детали и объекты, которые редко замечаешь самостоятельно. Мне очень понравилась прогулка, большое спасибо экскурсоводу!
Наталья рассказывала и о важных исторических событиях, происходивших в этих местах, и о современных реалиях, а также обращала внимание на некоторые архитектурные детали и объекты, которые редко замечаешь самостоятельно. Мне очень понравилась прогулка, большое спасибо экскурсоводу!
Елена
28 окт 2024
Потрясающе! Наталья, браво! Живу не очень далеко, всегда думала, что на 1905 года пром зона и заброшенные здания бывших фабрик. Представить не могла, что там столько всего интересного. Богатая история
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