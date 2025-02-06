Когда: в понедельник в 11:00, во вторник в 13:00 и 19:00, в четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу и субботу в 11:00 и 17:00, в воскресенье в 16:00

Экскурсия длится около 2.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала