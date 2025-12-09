Мои заказы

На авто с гидом по московским адресам романа «Мастер и Маргарита»

На карте Москвы есть множество точек, переплетённых незримыми нитями сюжетных линий великого романа, вперемежку с линиями судьбы самого писателя, прожившего в Москве 20 последних лет своей жизни. Эти места разбросаны довольно далеко друг от друга. Автомобиль поможет нам соединить их в единое целое.
Описание экскурсии

Московские тайны «Мастера и Маргариты»:

  • автомобильное путешествие.
  • Эта автомобильно-пешеходная экскурсия соединяет разбросанные по Москве места, связанные с романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Маршрут позволяет проследить, как реальные московские адреса переплетаются с мистическими сюжетами произведения.
  • Начало мистической истории.
  • Экскурсия начинается на Патриарших прудах — месте, где разворачиваются первые события романа. Вы узнаете историю этой местности, от Козьего болота до современного облика, и обнаружите «скамейку Воланда», где состоялась роковая встреча Берлиоза и Бездомного.
  • Ключевые адреса романа.
  • Маршрут включает ознакомление с историей «Нехорошей квартиры» в бывшем доходном доме Пигита, ставшей местом паломничества поклонников Булгакова. Вы увидите Театр Сатиры, вдохновлявший писателя, и проследите маршрут погони Ивана Бездомного через арбатские переулки.
  • Любовь и творчество.
В Большом Гнездниковском переулке вы узнаете о месте встречи Мастера и Маргариты, а также увидите предполагаемые дом Маргариты и дом Мастера, символизирующий внутренний мир героя и его творческие муки. Важная информация:
  • Посещение квартиры-музея М. А. Булгакова не предусмотрено.
  • Значительная часть экскурсии проходит на открытом воздухе — рекомендуется одеваться по погоде.
  • Дополнительные расходы включают оплату автомобильных парковок.

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Патриаршие пруды
  • Нехорошая квартира
  • Театр Сатиры
  • Маршрут погони Ивана Бездомного
  • Большой Гнездниковский переулок
  • Дом Маргариты
  • Дом Мастера
  • Торгсин
  • Памятник Мастеру и Маргарите
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Оплата парковочных мест по маршруту
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Триумфальная площадь
Завершение: Сивяков переулок, 9
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Посещение квартиры-музея М. А. Булгакова не предусмотрено
  • Значительная часть экскурсии проходит на открытом воздухе - рекомендуется одеваться по погоде
  • Дополнительные расходы включают оплату автомобильных парковок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

