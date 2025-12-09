На карте Москвы есть множество точек, переплетённых незримыми нитями сюжетных линий великого романа, вперемежку с линиями судьбы самого писателя, прожившего в Москве 20 последних лет своей жизни. Эти места разбросаны довольно далеко друг от друга. Автомобиль поможет нам соединить их в единое целое.
Описание экскурсии
Московские тайны «Мастера и Маргариты»:
- автомобильное путешествие.
- Эта автомобильно-пешеходная экскурсия соединяет разбросанные по Москве места, связанные с романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Маршрут позволяет проследить, как реальные московские адреса переплетаются с мистическими сюжетами произведения.
- Начало мистической истории.
- Экскурсия начинается на Патриарших прудах — месте, где разворачиваются первые события романа. Вы узнаете историю этой местности, от Козьего болота до современного облика, и обнаружите «скамейку Воланда», где состоялась роковая встреча Берлиоза и Бездомного.
- Ключевые адреса романа.
- Маршрут включает ознакомление с историей «Нехорошей квартиры» в бывшем доходном доме Пигита, ставшей местом паломничества поклонников Булгакова. Вы увидите Театр Сатиры, вдохновлявший писателя, и проследите маршрут погони Ивана Бездомного через арбатские переулки.
- Любовь и творчество.
- Посещение квартиры-музея М. А. Булгакова не предусмотрено.
- Значительная часть экскурсии проходит на открытом воздухе — рекомендуется одеваться по погоде.
- Дополнительные расходы включают оплату автомобильных парковок.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Патриаршие пруды
- Нехорошая квартира
- Театр Сатиры
- Маршрут погони Ивана Бездомного
- Большой Гнездниковский переулок
- Дом Маргариты
- Дом Мастера
- Торгсин
- Памятник Мастеру и Маргарите
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Оплата парковочных мест по маршруту
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Триумфальная площадь
Завершение: Сивяков переулок, 9
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Посещение квартиры-музея М. А. Булгакова не предусмотрено
- Значительная часть экскурсии проходит на открытом воздухе - рекомендуется одеваться по погоде
- Дополнительные расходы включают оплату автомобильных парковок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
