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2 часа
Популярное предложение
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата
Начало: метро Кропоткинская
Завтра в 11:00
9 июня в 14:00
от 6 400₽ за всё до 50 чел.
Групповая
2 часа
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
Пройти по культовым булгаковским местам и узнать о них неожиданные факты
Начало: В районе м. Маяковская
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита»
Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30
Завтра в 13:30
11 июня в 14:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Булгаковская Москва: путеводитель по роману
Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Парк культуры
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Мастер и Маргарита»: живая история Москвы 20-30-х годов
Встречайте Москву Булгакова: от МАССОЛИТа до Большой Садовой. Экскурсия, где каждый шаг - это страница из «Мастера и Маргариты»
Начало: На Триумфальной площади, 2
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
18 500₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Московские адреса любви
Погрузиться в самые яркие любовные истории прошлого на центральных улочках города
Начало: В районе метро Маяковская
15 июня в 16:30
16 июня в 17:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное
Начало: У театра сатиры
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
700₽ за человека
скидка
10%
Квест
2.5 часа
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
Пройти по локациям романа и ощутить атмосферу Москвы 100-летней давности
Начало: У метро «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
15001 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Подземелья и мистика Кремля
Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап...
Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье
9 июня в 17:00
11 июня в 18:00
990₽ за человека
Билеты
1 час
Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире»
Начало: Большая Садовая улица, 10, 50
Расписание: ВТ, СР, ПТ - ВС: с 12:00 до 19:00, ЧТ: с 14:00 до 21:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
790₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Бал у Булгакова: литературное путешествие
Погрузитесь в магический мир Булгакова, пройдя по местам, вдохновившим его на создание романа «Мастер и Маргарита»
Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Два лица Замоскворечья» в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Московского района и раскройте его секреты вместе с экспертом
Начало: Напротив выхода из метро Третьковская, окончание т...
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
3 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
Собрать коллекцию историй о Булгакове, Цветаевой, Бунине, Шехтеле и не только
Начало: у метро Арбатская
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
Начало: Триумфальная пл., 2, Москва, Россия, 125047
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Загадки Старой Москвы
Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях
Начало: У центрального телеграфа
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова
Начало: На Триумфальной площади
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
9 300₽ за всё до 3 чел.
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя, и раскрыть символизм его произведений
Начало: На Триумфальной площади
9 июня в 16:00
10 июня в 19:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Историко-архитектурный променад по главной пешеходной улице города
Начало: Возле СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Булгаковская Пречистенка в воспоминаниях и произведениях (мини-группа)
Переулками вокруг Пречистенки и Арбата - вслед за писателем и его персонажами
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
Расписание: в среду в 13:30, в субботу в 16:00
3 июля в 13:30
6 июля в 16:00
990₽ за человека
Квест
2 часа
Квест «13 необычных историй для детей»
Провести собственное расследование, выполняя задания квеста, и выяснить секреты писателей и поэтов
Начало: На Триумфальной площади
10 июня в 11:30
11 июня в 13:00
7 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Пойдём на Патриаршие
Узнать больше о первом богемном районе столицы и научиться считывать «модерн» с фасадов зданий
Начало: метро Маяковская
9 июля в 12:00
10 июля в 12:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Патрики - самый богемный район Москвы
Понять, почему Патриаршие стали так популярны, и узнать об их героях сквозь года
Начало: в районе метро Маяковская
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
Проникнуть в мир булгаковских героев через аудиоперфоманс и интерактивные задания
Начало: В районе СТ.М. «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
599₽ за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Золотой век Пречистенки
Увидеть дома, которые у всех на слуху, и разузнать, что творилось за их стенами
Начало: возле метро «Кропоткинская»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы
Прогуляться в мини-группе по страницам произведений великих писателей и открыть тайны столицы
Начало: У станции метро «Маяковская»
Расписание: в пятницу в 15:30
14 июня в 15:30
21 июня в 15:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Один километр Москвы. Литература и история на Арбате
Пройти по следам писателей и героев их произведений и открыть тайны главной пешеходной улицы столицы
Начало: В районе метро «Арбатская»
Завтра в 16:30
14 июня в 14:30
3 999₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по местам из «Мастера и Маргариты»
Пройти по следам культового романа Булгакова и открыть Москву с новой стороны
Начало: у метро «Парк культуры»
11 июня в 11:00
14 июня в 11:00
70006 300₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в дом Пашкова
Исследовать снаружи и изнутри, пожалуй, самый загадочный особняк Москвы и услышать его легенды
Начало: Перед Ленинкой (РГБ)
1 899₽ за человека
Аудиогид
2 часа
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
Начало: Триумфальная пл., Москва
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
Начало: У павильона станции метро Кропоткинская
Расписание: пятница до 17.00, суббота выходной
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья4 июня 2024Экскурсовод Андрей отличный, буду водить к нему друзей и дальше)
- ДДарья3 июня 2024Татьяна, спасибо за прогулку! нам понравилось. Непринужденная атмосфера, животрепещущие истории. Отлично подошло для девичьего дня рождения)
- ООльга3 июня 2024К самому материалу вопросов нет, экскурсовод эрудирован, тема интересная. Но с подачей стоит поработать, в процессе мероприятия несколько раз словила
- ТТатьяна3 июня 2024Были на экскурсии 1.06.24, компанией друзей, получилась прекрасная экскурсия, очень все интересно, материал прекрасно структурирован, легко воспринимается, по ходу экскурсии узнали много дополнительно интересного, очень рекомендуем
- ННикита2 июня 2024Интересная экскурсия, информативна. Татьяна приятный, интересный гид, который рассказывает об исторических событиях легко с глубоким погружением в материал.
- ТТатьяна2 июня 2024Огромнейшая благодарность Татьяне за великолепную прогулку 25.05.2024 г. по одной из самой известной улице Москвы – Арбату (и не только
- ЯЯна2 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Оксану за прекрасную экскурсию. Экскурсия позволила узнать много интересного про Булгакова М. А. и его творчество, увидеть
- ММария1 июня 2024Прекрасная экскурсия, масса интересных мест и историй! Уже порекомендовала друзьям!
- ООльга30 мая 2024Восхитительно! Это первая эмоция, которая зашкаливает! Красивая, исторически сохранившаяся, тихая, уютная, прекрасная, спокойная, очаровательная, домашняя, старая Москва! Она действительно есть, существует и
- ООльга27 мая 2024Ирина, лично вам спасибо за любовь к своему делу и людям! Потрясающая прогулка по местам, которые стали «родными»! Прогулка была
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