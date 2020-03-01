Булгаковская Москва

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  4. «Мастер и Маргарита»: адреса, пароли, явки

Авто-пешеходное приключение по местам самого загадочного романа XX века

Мария
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Мария – ваш гид
Эта авторская экскурсия без остатка погрузит вас в атмосферу Москвы 20-х — 30-х годов.

Вы увидите столицу именно такой, какой её представил Михаил Афанасьевич в своём «бессмертном» романе.

Порой вам может почудиться кот Бегемот, призраком пробегающий мимо, а может, даже Воланд с тростью...

или всё же померещилось?
12000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 16 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 17 человек
Можно с детьми
Встреча на Триумфальной площади, 2
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«Мастер и Маргарита»: адреса, пароли, явки
«Мастер и Маргарита»: адреса, пароли, явки

Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда!

Что вас ожидает

От предисловия к апогею
Перед тем, как вовлечь вас в бурное происходящее романа, я немного расскажу о жизни гения, что сотворил эту книгу. Вы узнаете о 3 жёнах Булгакова, о том, кем же он был прежде всего — врачом, философом или писателем? Особое внимание уделю образу Маргариты Николаевны. Ну а после вашего заочного знакомства с Михаилом Афанасьевичем, начнём исследовать самые увлекательные фрагменты книги — не удивляйтесь, я буду цитировать их слово в слово — и параллельно воочию наблюдать места действия.

По знакомым адресам
Мы объедем знаковые места событий: где-то вы сможете прогуляться и представить рядом с собой героев романа, а некоторые локации осмотрите из окна. В нашем маршруте театр Варьете, где Мессир давал сеанс чёрной магии с её полным разоблачением, и место начала романа. МАССОЛИТ и ресторан Грибоедов. Вместе мы пройдём путь из главы 4 «Погоня», посетим дом по самому знаменитому адресу — на Большой Садовой, 302-бис, и нырнём в переулок близ Тверской, вслед за мастером, «повинуясь отвратительным, тревожным, жёлтым цветам…»
Читайте произведение, путешествие будет невероятным!

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная: ездить будем на микро-автобусе
  • По желанию вы можете посетить негосударственный музей Булгакова (экскурсия со мной на 1,5 часа) — 300 р./чел.
  • Возможно заказать ночную экскурсию продолжительностью 5 часов в любое удобное для вас время (узнавайте о стоимости в переписке)
«Мастер и Маргарита»: адреса, пароли, явки
«Мастер и Маргарита»: адреса, пароли, явки
«Мастер и Маргарита»: адреса, пароли, явки
«Мастер и Маргарита»: адреса, пароли, явки
«Мастер и Маргарита»: адреса, пароли, явки
«Мастер и Маргарита»: адреса, пароли, явки
«Мастер и Маргарита»: адреса, пароли, явки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Триумфальной площади, 2.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Провожу авторские, театрализованные, интерактивные, нескучные, незабываемые, интересные экскурсии по Москве. Являюсь разработчиком экскурсионных программ: от маршрута до текста. Каждую прогулку стараюсь сделать необычной, чтобы она надолго запомнилась посетителям моих экскурсий! Экскурсовод с 2008 года. Имею аккредитацию.
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Булгаковская Москва

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