Булгаковская Москва

Встречайте Москву Булгакова: от МАССОЛИТа до Большой Садовой. Экскурсия, где каждый шаг - это страница из «Мастера и Маргариты»
Представьте себе Москву, ожившую со страниц «Мастера и Маргариты».
Эта экскурсия не просто путешествие по местам романа, это погружение в атмосферу 20-30-х годов, когда каждый уголок столицы дышал магией и тайнами.
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узнаете о жизни Михаила Булгакова, его вдохновении и создании одного из величайших произведений русской литературы.
Посетите театр Варьете, пройдите по следам Мастера и Маргариты, увидите дом на Большой Садовой, 302-бис, и многое другое. Экскурсия предлагает уникальный взгляд на знакомые места через призму великого романа.
Откроется ли вам Москва с неожиданной стороны? Позвольте себе вступить в этот волшебный мир, где на каждом шагу вас ждут открытия и, возможно, встреча с самими героями романа
Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда!
Что вас ожидает
От предисловия к апогею
Перед тем, как вовлечь вас в бурное происходящее романа, я немного расскажу о жизни гения, что сотворил эту книгу. Вы узнаете о 3 жёнах Булгакова, о том, кем же он был прежде всего — врачом, философом или писателем? Особое внимание уделю образу Маргариты Николаевны. Ну а после вашего заочного знакомства с Михаилом Афанасьевичем, начнём исследовать самые увлекательные фрагменты книги — не удивляйтесь, я буду цитировать их слово в слово — и параллельно воочию наблюдать места действия.
По знакомым адресам
Мы объедем знаковые места событий: где-то вы сможете прогуляться и представить рядом с собой героев романа, а некоторые локации осмотрите из окна. В нашем маршруте театр Варьете, где Мессир давал сеанс чёрной магии с её полным разоблачением, и место начала романа. МАССОЛИТ и ресторан Грибоедов. Вместе мы пройдём путь из главы 4 «Погоня», посетим дом по самому знаменитому адресу — на Большой Садовой, 302-бис, и нырнём в переулок близ Тверской, вслед за мастером, «повинуясь отвратительным, тревожным, жёлтым цветам…» Читайте произведение, путешествие будет невероятным!
Организационные детали
Экскурсия авто-пешеходная: ездить будем на микро-автобусе
По желанию вы можете посетить негосударственный музей Булгакова (экскурсия со мной на 1,5 часа) — 500 р. /чел.
Возможно заказать ночную экскурсию продолжительностью 5 часов в любое удобное для вас время (узнавайте о стоимости в переписке)
Возможно проведение экскурсии для группы больше 17 человек (узнавайте о стоимости в переписке)
Все школьные группы, вне зависимости от количества человек, по требованиям ГИБДД: — обязаны передвигаться на большом автобусе — перевозка детей разрешена строго до 23:00
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Триумфальной площади, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 404 туристов
Провожу авторские, театрализованные, интерактивные, нескучные, незабываемые, интересные экскурсии по Москве. Являюсь разработчиком экскурсионных программ: от маршрута до текста. Каждую прогулку стараюсь сделать необычной, чтобы она надолго запомнилась посетителям моих экскурсий!
Экскурсовод с 2008 года. Имею аккредитацию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
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2
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1
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Яна
Спасибо за экскурию, было интересно!
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Светлана
Экскурсия полностью соответствует заявленной теме. Жизнь и книга тесно переплетаются в улочках современной и Булгаковской Москвы. Интересно, в ролях, с огоньком - это все про подачу материала. Мария - грамотный экскурсовод, увлеченная читать дальшеуменьшить
и погруженная в в мир Булгакова. Ощущение полного погружения в атмосферу Москвы 20-30-х годов. Маршрут лаконичен, скамеечка на Патриарших прудах осмотрена, кот Бегемот в музее зачекинен, «нехорошая квартира 50» осмотрена, рельса найдена, намечены к осмотру следующие необычные места Москвы, с подачи Марии. От души рекомендуем! Я была с сестрой, которая, как и Мария, трепетно любит и перечитывает Булгакова💯💕👍🔥.
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Е
Еленка
Мария - профессиональный гид с актерской подачей материала. Очень крутая, понятная, интересная и комфортная экскурсия для разных возрастов. В каждом слове и видно, и чувствуется, что Мария живет и любит свое дело. Мы остались довольны! Спасибо огромное!
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Н
Никита
Огромное спасибо Марии за шикарную вечернюю прогулку по яоменней Москве! Почувствовали магию города, пронизанного удивительным произведением Булгакова! Иногда, было впечатление, что ещё немного и увидим черного Кота с примусом!
Отдельное спасибо за профессионализм, терпение и поистине энциклопедические знания города!)))
Еще раз, огромное спасибо! 10+!!!
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Елена
Потрясающая экскурсия, замечательный гид Мария, очень интересно рассказывает, удалось просто погрузиться во времена, когда писался роман Мастер и Маргарита, ущнала очень много новых интереснвх фактов как о самом писателе, так и о его произведениях. Даже удалось увидеть кота Бегомота. Рекомендую.
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Ирина
Спасибо за сегодняшний день Марии! 4 часа в компании эрудированного, артистичного человека, с тонким юмором, влюбленного в творчество Булгакова пролетели как один миг! Приходите на экскурсии Марии - точно не пожалеете! Увидете и узнаете много интересного!
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