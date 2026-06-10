Булгаковская Москва

Представьте себе Москву, ожившую со страниц «Мастера и Маргариты».Эта экскурсия не просто путешествие по местам романа, это погружение в атмосферу 20-30-х годов, когда каждый уголок столицы дышал магией и тайнами.Вы

узнаете о жизни Михаила Булгакова, его вдохновении и создании одного из величайших произведений русской литературы. Посетите театр Варьете, пройдите по следам Мастера и Маргариты, увидите дом на Большой Садовой, 302-бис, и многое другое. Экскурсия предлагает уникальный взгляд на знакомые места через призму великого романа. Откроется ли вам Москва с неожиданной стороны? Позвольте себе вступить в этот волшебный мир, где на каждом шагу вас ждут открытия и, возможно, встреча с самими героями романа

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-17 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда!

Что вас ожидает

От предисловия к апогею

Перед тем, как вовлечь вас в бурное происходящее романа, я немного расскажу о жизни гения, что сотворил эту книгу. Вы узнаете о 3 жёнах Булгакова, о том, кем же он был прежде всего — врачом, философом или писателем? Особое внимание уделю образу Маргариты Николаевны. Ну а после вашего заочного знакомства с Михаилом Афанасьевичем, начнём исследовать самые увлекательные фрагменты книги — не удивляйтесь, я буду цитировать их слово в слово — и параллельно воочию наблюдать места действия.

По знакомым адресам

Мы объедем знаковые места событий: где-то вы сможете прогуляться и представить рядом с собой героев романа, а некоторые локации осмотрите из окна. В нашем маршруте театр Варьете, где Мессир давал сеанс чёрной магии с её полным разоблачением, и место начала романа. МАССОЛИТ и ресторан Грибоедов. Вместе мы пройдём путь из главы 4 «Погоня», посетим дом по самому знаменитому адресу — на Большой Садовой, 302-бис, и нырнём в переулок близ Тверской, вслед за мастером, «повинуясь отвратительным, тревожным, жёлтым цветам…»

Читайте произведение, путешествие будет невероятным!

Организационные детали