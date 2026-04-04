О Ольга Экскурсия выше всех похвал!!! Очень рекомендую от всей души! Экскурсовод очень внимателен к деталям и нюансам, рассказывает не скучно, время пролетает не заметно, а столько много всего интересного запоминается. Стоит сходить и узнать другую Москву, совсем не привычную в обычной жизни.

Огромное спасибо!!! К вам хочется сходить и на другие экскурсии!

Ю Юлия Замечательная экскурсия, интересная, познавательная, гид Сергей горит своим делом.

Жаль, что экскурсия быстро закончилась - время пролетело незаметно.

Ю Юлия читать дальше Сергей замечательный гид. Информацию доносит ненавязчиво, подкрепляет ее фактами. Провел нас там, где лично я не ходила ни разу. Получилась приятная прогулка в хорошей компании. Время пролетело незаметно. Спасибо большое Сергею. И ещё, захотелось перечитать Гиляровского. Думаю, после этой экскурсии впечатления будут ярче, да и читаться будет легче. Очень люблю Москву. Приезжаю сюда из Подмосковья просто погулять. А эта часть города притягивает, словно магнитом. Когда нашла эту экскурсию, забронировала не раздумывая и получила от неё шквал положительных эмоций.

А Анна Огромнейшее спасибо Сергею за экскурсию. Очень интересно и очень понятно.

О Ольга Шикарная экскурсия! Сергей очень интересно про все рассказывал, самые лучшие впечатления о прогулке!

С Светлана Прочитала все отзывы и ДА, они все про то, что я почувствовала от экскурсии с Сергеем по Хитровке! Интересно, живо, структурно и вдохновленно эпохой 19 века! Вместо положенных 2 часов, Сергей вел экскурсию 2,5 часа, желая полностью раскрыть тему для участников! Сергей, ищу возможность вновь пойти на экскурсии с Вами!

А Алена Замечательная экскурсия, узнали очень много нового и интересного. Сергей — настоящий мастер своего дела, посещаем уже третью экскурсию, время проходит незаметно! После экскурсии всегда есть что рассказать дома близким, очень познавательно. Хорошее настроение обеспечено!

И Ирина Замечательная экскурсия и экскурсовод! Практически побывали в машине времени и разных эпохах, увидели Москву глазами наших предшественников. Увлекательно и легко пролетело время на экскурсии, много интересных фактов и исторических событий до этого неизвестных почерпнули. Рекомендую от всей души!

Т Татьяна Грамотно составлен маршрут, познавательная информация, кроме того показывали интересные "наглядные материалы" (старинные монеты)

Е Елена Увлекательная,интересная и познавательная экскурсия. Отлично провели время,прогулялись по историческим местам с красивыми видами. Гид выше всех похвал. Однозначно рекомендую!

Д Денис Очень интересная экскурсия, рекомендую!

А Анатолий Отличная экскурсия! Очень интересный материал, квалификации экскурсовода на высоте👍 всем рекомендую

С Сергей Блестяще! Гид — настоящий артист и знаток своего дела. Слушать его — сплошное удовольствие: с юмором, с душой, с такими деталями, которые не прочитаешь в путеводителях. Хитровка открылась для нас с новой, невероятно интересной стороны. Обязательно пойдем на другие экскурсии этого автора.

А Алевтина Потрясающая экскурсия! Хитровка словно ожила: легенды и истории переплетаются так искусно, что забываешь о времени. Атмосфера старой Москвы передана идеально. Спасибо гиду за этот мини-спектакль! Однозначно рекомендую всем, кто хочет влюбиться в город заново.