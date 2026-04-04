Гуляем по Хитровке, Хохловке и Ивановской горке, где прикоснёмся к многовековой истории города, ощутим дыхание древних храмов и палат, старинных подвалов и неухоженных дворов, бывших ночлежек и трактиров.
Вы узнаете, как появилось выражение «у чёрта на куличках», где ходили Пушкин и Чайковский, а также как нашли клад в 480 000 монет.
От царских дорог до маргинальных дворов • Кулижки 9-13 вв.
- вдоль старой дороги на Коломну и Рязань, сейчас это район у метро Китай-город;
- царская Ивановская горка 15-16 вв.
- места летней резиденции великих Московских князей: храм св. Владимира в Старых Садах, Ивановский монастырь;
- богемная Хохловка 19 в.
- по местам Пушкина, Чайковского, Левитана и Чехова;
- криминальная Хитровка 19-20 вв.
- по местам, описанным Владимиром Гиляровским: притоны, трактиры, ночлежки.
• современная Солянка: Серый дом, проходные дворы, места съёмок фильма «Брат-2». Интересные детали:
- как появилось выражение «у чёрта на куличках»;
- о сокровищах, спрятанных в здешних подвалах, и найденном кладе в 480 000 монет;
- за какой угол ходили Пушкин, Чайковский и Дзержинский;
- чем занимался Станиславский в писучей квартире;
- за что художник Левитан вызывал на дуэль писателя Чехова;
- где зимовали раки;
- где обитали жрицы любви;
• секреты Салтычихи, княжны Таракановой и Соньки Золотой ручки. На экскурсии мы сможем:
- разобраться в колокольном звоне;
- подержать в руках ворованные деньги и вещи;
• спуститься в подвал 16 века (по желанию). Важная информация:
Обратите внимание: Ивановская горка — это действительно горка. По ходу прогулки нужно будет преодолеть 5 лестниц, по 10-15 ступеней каждая.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кулижки
- Ивановская горка
- Хитровка
- Хохловка
- Солянка
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: У выхода 9 станции метро Китай-город
Завершение: В 200м от метро Китай-город (у паба Black Swan)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Обратите внимание: Ивановская горка - это действительно горка. По ходу прогулки нужно будет преодолеть 5 лестниц
- По 10-15 ступеней каждая
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
4 апр 2026
Экскурсия выше всех похвал!!! Очень рекомендую от всей души! Экскурсовод очень внимателен к деталям и нюансам, рассказывает не скучно, время пролетает не заметно, а столько много всего интересного запоминается. Стоит сходить и узнать другую Москву, совсем не привычную в обычной жизни.
Огромное спасибо!!! К вам хочется сходить и на другие экскурсии!
Юлия
28 мар 2026
Замечательная экскурсия, интересная, познавательная, гид Сергей горит своим делом.
Жаль, что экскурсия быстро закончилась - время пролетело незаметно.
Юлия
24 мар 2026
Очень люблю Москву. Приезжаю сюда из Подмосковья просто погулять. А эта часть города притягивает, словно магнитом. Когда нашла эту экскурсию, забронировала не раздумывая и получила от неё шквал положительных эмоций.
Анна
23 мар 2026
Огромнейшее спасибо Сергею за экскурсию. Очень интересно и очень понятно.
Ольга
23 мар 2026
Шикарная экскурсия! Сергей очень интересно про все рассказывал, самые лучшие впечатления о прогулке!
Светлана
23 мар 2026
Прочитала все отзывы и ДА, они все про то, что я почувствовала от экскурсии с Сергеем по Хитровке! Интересно, живо, структурно и вдохновленно эпохой 19 века! Вместо положенных 2 часов, Сергей вел экскурсию 2,5 часа, желая полностью раскрыть тему для участников! Сергей, ищу возможность вновь пойти на экскурсии с Вами!
Алена
20 мар 2026
Замечательная экскурсия, узнали очень много нового и интересного. Сергей — настоящий мастер своего дела, посещаем уже третью экскурсию, время проходит незаметно! После экскурсии всегда есть что рассказать дома близким, очень познавательно. Хорошее настроение обеспечено!
Ирина
19 мар 2026
Замечательная экскурсия и экскурсовод! Практически побывали в машине времени и разных эпохах, увидели Москву глазами наших предшественников. Увлекательно и легко пролетело время на экскурсии, много интересных фактов и исторических событий до этого неизвестных почерпнули. Рекомендую от всей души!
Татьяна
17 мар 2026
Грамотно составлен маршрут, познавательная информация, кроме того показывали интересные "наглядные материалы" (старинные монеты)
Елена
17 мар 2026
Увлекательная,интересная и познавательная экскурсия. Отлично провели время,прогулялись по историческим местам с красивыми видами. Гид выше всех похвал. Однозначно рекомендую!
Денис
16 мар 2026
Очень интересная экскурсия, рекомендую!
Анатолий
16 фев 2026
Отличная экскурсия! Очень интересный материал, квалификации экскурсовода на высоте👍 всем рекомендую
Сергей
14 фев 2026
Блестяще! Гид — настоящий артист и знаток своего дела. Слушать его — сплошное удовольствие: с юмором, с душой, с такими деталями, которые не прочитаешь в путеводителях. Хитровка открылась для нас с новой, невероятно интересной стороны. Обязательно пойдем на другие экскурсии этого автора.
Алевтина
14 фев 2026
Потрясающая экскурсия! Хитровка словно ожила: легенды и истории переплетаются так искусно, что забываешь о времени. Атмосфера старой Москвы передана идеально. Спасибо гиду за этот мини-спектакль! Однозначно рекомендую всем, кто хочет влюбиться в город заново.
Кира
14 фев 2026
Отличная экскурсия, много интересных фактов. Я смело заявляю, что побывала у чёрта на куличиках! И вам советую!
