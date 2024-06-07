🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 91 отзыв Популярное предложение По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата Начало: метро Кропоткинская от 6 400 ₽ за всё до 50 чел.

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🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 134 отзыва Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки Начало: В районе м. Китай-город Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Северное Чертаново: путешествие по району будущего и его архитектуре Погрузитесь в мир архитектуры и истории Северного Чертаново, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: У станции метро Чертановская 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 50 отзывов Москва пикантная: увлекательное путешествие по злачной истории Погрузитесь в атмосферу пикантной Москвы конца 19 века. Злачные места, тайны и скандалы ждут вас Начало: У метро Трубная 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 17 отзывов Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях Начало: В районе метро Чистые пруды 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 214 отзывов Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий Начало: У метро Третьяковская от 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей Начало: На Берсеневской набережной 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В районе метро «Кропоткинская» 6450 5 805 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Переулки Тверской: путешествие по скрытым сокровищам Москвы Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории Начало: Около метро Пушкинская 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 321 отзыв Москва непарадная: путешествие по историческим уголкам города Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы Начало: У метро Китай-город, выход номер 9 от 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 53 отзыва По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки Начало: На Красной площади 4 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 97 отзывов Мясницкая и ее переулки: живая история Москвы в одной прогулке Погрузитесь в атмосферу Москвы прошлых веков, исследуя Мясницкую улицу и ее переулки. Откройте для себя удивительные истории и архитектурные шедевры Начало: У станции метро «Лубянка» 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом Начало: Рядом с метро Охотный ряд 10 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Тайны доходных домов Москвы: парадные, дворы и архитектура Исследуйте уникальные доходные дома Москвы, их парадные и дворы, насладитесь архитектурным великолепием и историческими рассказами Начало: Возле станции метро «Китай-город» 6000 4 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Что кроется в переулках Мясницкой улицы? Французское шато, английская готика, спрятанная башня, деревянная усадьба и другие сюрпризы Москвы Начало: У метро Красные ворота 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 24 отзыва Москва: инструкция по применению Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе Начало: метро «Театральная», выход 10 от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Никольская улица в деталях: первая и великолепная Рассмотреть старую улицу Москвы и узнать обо всём, что здесь происходило Начало: В районе метро «Охотный ряд» от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Первые «хрущевки» Москвы: история и легенды Погулять по кварталу экспериментальных домов в районе Черёмушки и увидеть первые «хрущевки» Начало: У метро Академическая 2 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 12 отзывов Секреты Хитровки: от прошлого до наших дней Исследовать извилистые улочки и дворы уютной старой Москвы на групповой экскурсии Начало: В районе метро Китай-город 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв По Тверской до Садового кольца: киноистория района Прогулка по самой кинематографичной улице в центре Москвы Начало: У станции метро «Охотный ряд» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 183 отзыва Бал у Булгакова: литературное путешествие Погрузитесь в магический мир Булгакова, пройдя по местам, вдохновившим его на создание романа «Мастер и Маргарита» Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская» 5 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе Боярские усадьбы, арт-кластер Хохловка, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии Начало: У м. Китай-город 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Москва: от допетровских палат до ГЭС-2 Погулять по центру города и раскрыть культурные слои разных эпох с гидом-искусствоведом Начало: У м. Кропоткинская 1 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Любовные истории Ивановской горки Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия Изучить старинный купеческий район, переместиться в прошлое и решить задачки 19 века Начало: У выхода из метро Новокузнецкая 7 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Великая и ужасная Хитровка: экскурсия + чаепитие в подвалах Увидеть изнанку столицы и побывать в местах, куда боялся зайти любой воспитанный человек Начало: У метро «Китай-город» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Запретная Москва: «район красных фонарей» (18+) Исследовать улицы и проходные дворы, некогда гремевшие на всю столицу Начало: Возле станции метро «Сухаревская» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Загадочные переулки Хитровки и Хохловки Открыть малозаметные уголки города, где сохранилась старинная архитектура и история о быте москвичей Начало: В районе метро Китай-город 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Секреты дальнего Замоскворечья История уютных местечек, дворов и зданий от местного жителя Начало: У метро «Серпуховская» от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Патрики - самый богемный район Москвы Понять, почему Патриаршие стали так популярны, и узнать об их героях сквозь года Начало: в районе метро Маяковская 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Москва: тайны Белого города Погулять по древним колоритным улицам и отыскать удивительные места с профессиональным гидом Начало: У памятника Кириллу и Мефодию 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 3 отзыва Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки» Открыть тайны Хитровки, пройти испытания для сыщиков и услышать истории преступной Москвы Начало: В районе метро Китай-Город 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Злачная Хитровка: бизнес на ночлежках и роскошь по соседству Исследовать скандальный район и выяснить, что скрывали стены его домов Начало: У памятника Кириллу и Мефодию на Славянской Площад... 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Урок фортепиано в центре Москвы Сыграть Чайковского, даже если до этого никогда не прикасались к пианино 6 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором ТВ и актёром Погулять по старинному району Москвы под аккомпанемент произведений русских и европейских классиков Начало: Возле павильона станции метро Кропоткинская от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Особняки в Арбатских переулках Увидеть архитектурные шедевры 19 и 20 веков и узнать, кто их строил и для кого Начало: Около СТ.М. «Смоленская» 5 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви» Погрузиться в водоворот рассказов о счастливых и сломленных судьбах знаменитостей Начало: Гоголевском бульваре Расписание: в воскресенье в 14:00 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа Последний рыцарь на Арбате Открыть уникальный мир Приарбатья и тайны его прошлого Начало: возле метро «Арбатская» 4900 4 410 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тайные дворики Тверской: путешествие по историческим улицам Откройте для себя уединенные переулки Москвы в компании знающего гида. Погрузитесь в атмосферу тишины и искусства Начало: в районе Камергерского переулка 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Литературная Москва: лирика любви или проза жизни? Узнать о том, как неожиданно переплетаются судьбы и творения писателей и поэтов Начало: У станции метро «Китай-город» 6 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3.5 часа Москва дворянская: прогулка по Замоскворечью, чаепитие и карточная игра (в мини-группе) Увидеть дворянские гнёзда, испить чаю и погрузиться в игру - о жизни и отношении к себе Начало: У станции метро «Новокузнецкая» Расписание: в воскресенье в 12:00 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Замоскворечье: новый взгляд со стороны По заповедным местам - и новомодным локациям старинного района Москвы Начало: у метро Новокузнецкая, окончание у метро Третьяков... 1 900 ₽ за всё до 10 чел.