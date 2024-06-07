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Популярное предложение
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата
Начало: метро Кропоткинская
Завтра в 11:00
9 июня в 14:00
от 6 400₽ за всё до 50 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото
Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях
Начало: В районе метро Китай-город
9 июня в 12:00
10 июня в 09:00
76006 460₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
14 июня в 16:30
670₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Северное Чертаново: путешествие по району будущего и его архитектуре
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Северного Чертаново, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У станции метро Чертановская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва пикантная: увлекательное путешествие по злачной истории
Погрузитесь в атмосферу пикантной Москвы конца 19 века. Злачные места, тайны и скандалы ждут вас
Начало: У метро Трубная
13 июня в 14:30
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
9 июня в 12:30
10 июня в 12:30
от 2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
14 июня в 17:30
15 июня в 19:00
64505 805₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переулки Тверской: путешествие по скрытым сокровищам Москвы
Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории
Начало: Около метро Пушкинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Москва непарадная: путешествие по историческим уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы
Начало: У метро Китай-город, выход номер 9
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
от 2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мясницкая и ее переулки: живая история Москвы в одной прогулке
Погрузитесь в атмосферу Москвы прошлых веков, исследуя Мясницкую улицу и ее переулки. Откройте для себя удивительные истории и архитектурные шедевры
Начало: У станции метро «Лубянка»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 20 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Тайны доходных домов Москвы: парадные, дворы и архитектура
Исследуйте уникальные доходные дома Москвы, их парадные и дворы, насладитесь архитектурным великолепием и историческими рассказами
Начало: Возле станции метро «Китай-город»
9 июня в 17:00
10 июня в 08:00
60004 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
Французское шато, английская готика, спрятанная башня, деревянная усадьба и другие сюрпризы Москвы
Начало: У метро Красные ворота
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Москва: инструкция по применению
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Начало: метро «Театральная», выход 10
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
Рассмотреть старую улицу Москвы и узнать обо всём, что здесь происходило
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Первые «хрущевки» Москвы: история и легенды
Погулять по кварталу экспериментальных домов в районе Черёмушки и увидеть первые «хрущевки»
Начало: У метро Академическая
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 600₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Секреты Хитровки: от прошлого до наших дней
Исследовать извилистые улочки и дворы уютной старой Москвы на групповой экскурсии
Начало: В районе метро Китай-город
26 июля в 18:30
2 авг в 18:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
По Тверской до Садового кольца: киноистория района
Прогулка по самой кинематографичной улице в центре Москвы
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бал у Булгакова: литературное путешествие
Погрузитесь в магический мир Булгакова, пройдя по местам, вдохновившим его на создание романа «Мастер и Маргарита»
Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Боярские усадьбы, арт-кластер Хохловка, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии
Начало: У м. Китай-город
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
Погулять по центру города и раскрыть культурные слои разных эпох с гидом-искусствоведом
Начало: У м. Кропоткинская
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
1 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Любовные истории Ивановской горки
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Изучить старинный купеческий район, переместиться в прошлое и решить задачки 19 века
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великая и ужасная Хитровка: экскурсия + чаепитие в подвалах
Увидеть изнанку столицы и побывать в местах, куда боялся зайти любой воспитанный человек
Начало: У метро «Китай-город»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Запретная Москва: «район красных фонарей» (18+)
Исследовать улицы и проходные дворы, некогда гремевшие на всю столицу
Начало: Возле станции метро «Сухаревская»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Открыть малозаметные уголки города, где сохранилась старинная архитектура и история о быте москвичей
Начало: В районе метро Китай-город
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Секреты дальнего Замоскворечья
История уютных местечек, дворов и зданий от местного жителя
Начало: У метро «Серпуховская»
9 июня в 15:00
10 июня в 19:30
от 4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Патрики - самый богемный район Москвы
Понять, почему Патриаршие стали так популярны, и узнать об их героях сквозь года
Начало: в районе метро Маяковская
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва: тайны Белого города
Погулять по древним колоритным улицам и отыскать удивительные места с профессиональным гидом
Начало: У памятника Кириллу и Мефодию
21 июня в 20:00
22 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки»
Открыть тайны Хитровки, пройти испытания для сыщиков и услышать истории преступной Москвы
Начало: В районе метро Китай-Город
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Злачная Хитровка: бизнес на ночлежках и роскошь по соседству
Исследовать скандальный район и выяснить, что скрывали стены его домов
Начало: У памятника Кириллу и Мефодию на Славянской Площад...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Урок фортепиано в центре Москвы
Сыграть Чайковского, даже если до этого никогда не прикасались к пианино
9 июня в 18:30
10 июня в 19:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором ТВ и актёром
Погулять по старинному району Москвы под аккомпанемент произведений русских и европейских классиков
Начало: Возле павильона станции метро Кропоткинская
Завтра в 12:00
9 июня в 14:30
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Особняки в Арбатских переулках
Увидеть архитектурные шедевры 19 и 20 веков и узнать, кто их строил и для кого
Начало: Около СТ.М. «Смоленская»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 900₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви»
Погрузиться в водоворот рассказов о счастливых и сломленных судьбах знаменитостей
Начало: Гоголевском бульваре
Расписание: в воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Последний рыцарь на Арбате
Открыть уникальный мир Приарбатья и тайны его прошлого
Начало: возле метро «Арбатская»
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
49004 410₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайные дворики Тверской: путешествие по историческим улицам
Откройте для себя уединенные переулки Москвы в компании знающего гида. Погрузитесь в атмосферу тишины и искусства
Начало: в районе Камергерского переулка
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературная Москва: лирика любви или проза жизни?
Узнать о том, как неожиданно переплетаются судьбы и творения писателей и поэтов
Начало: У станции метро «Китай-город»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Москва дворянская: прогулка по Замоскворечью, чаепитие и карточная игра (в мини-группе)
Увидеть дворянские гнёзда, испить чаю и погрузиться в игру - о жизни и отношении к себе
Начало: У станции метро «Новокузнецкая»
Расписание: в воскресенье в 12:00
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Замоскворечье: новый взгляд со стороны
По заповедным местам - и новомодным локациям старинного района Москвы
Начало: у метро Новокузнецкая, окончание у метро Третьяков...
9 июня в 14:00
12 июня в 09:00
1 900₽ за всё до 10 чел.
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия «Ивановская горка»
Погрузиться в историю Китай-города и Хитровки на прогулке без гида
Начало: У метро Китай-город
Завтра в 13:00
9 июня в 08:00
1 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна7 июня 2024Отличная экскурсия! Очень приятный гид, отвечает на все вопросы. Получили заряд эмоций и новых впечатлений!
- ЕЕлена6 июня 2024Огромное спасибо, название экскурсии 100% оправдано
- ЮЮлия6 июня 2024Супер экскурсия!!! Очень познавательно. Гиду Ольге огромная благодарность за интересные факты из истории, лёгкий и удобный маршрут, отличное настроение, яркие впечатления. Нашей семье очень понравилось. Спасибо!!!
- ВВиктория5 июня 2024Во-первых, спасибо что напомнили, я очень хотела оставить отзыв об этой экскурсии, никак не могла собраться). Ну и о нашей
- ООльга3 июня 2024Константин сразу нашел общий язык с нашей веселой компанией! Съемка проходила в интересных местах, самое главное, кадры делались легко и непринужденно! Уже получили фотографии на память! Спасибо!
- ЕЕлена3 июня 2024Благодарю за грамотную речь, широкий кругозор, интересный рассказ и терпение! Обсуждаем услышанное уже второй день.
- ТТатьяна3 июня 2024Были на экскурсии 1.06.24, компанией друзей, получилась прекрасная экскурсия, очень все интересно, материал прекрасно структурирован, легко воспринимается, по ходу экскурсии узнали много дополнительно интересного, очень рекомендуем
- ттатьяна3 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Олеся удивительно приятная девушка, мы получили удовольствие от общения! Было комфортно. Порекомендовала знакомым.
- ММария2 июня 2024Классная, веселая, интересная прогулка с приятным гидом-фотографом. Много интересной информации и тайный тропинок в любимой Москве. Обязательно Вернемся еще.
- ЕЕкатерина2 июня 2024Были с мужем и дочкой 17 лет. Всем очень понравилось! Подача материала живая, узнали много "спрятанных" мест, время прошло не заметно. Ну и конечно же на память остались прекрасные фотографии) 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «По дворам и парадным»
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