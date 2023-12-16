Под защитой Николая Чудотворца
На Руси Николай Угодник всегда был особо почитаем, за что иностранцы прозвали его «русским богом». Это путешествие в святые места, которые неразрывно связаны с образом Святителя Николая: радушную Николо-Сольбинскую обитель, Свято-Никольский монастырь в Переславле Залесском, и его подворье в с. Годеново, где в храме Иоанна Златоуста находится уникальная святыня — Животворящий Крест Господень.
Ближайшие даты:
16
дек
дек
4
янв
янв
7
янв
янв
10
фев
фев
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 470 ₽
|Пенсионный
|3 420 ₽
|Школьный
|3 420 ₽
Что вас ожидает:
- Николо-Сольбинский монастырь
- Свято-Никольский монастырь
- Храм во имя святителя Иоанна Златоуста (Подворье Свято-Никольского монастыря)
Описание
Программа тура:
- 07:00 — Сбор группы и встреча с гидом м. ВДНХ, на парковке автобусов с правой стороны гостиницы «Космос» (первый вагон из центра, выход №1).
- 07:15 — Отправление автобуса от м. ВДНХ. Путевая информация (переезд 140 км. по Ярославскому шоссе). Николо-Сольбинский монастырь Свою историю Николо-Сольбинский монастырь ведет с начала XVI века. Здесь царит удивительная атмосфера тепла и дружелюбия, это место, где все улыбаются и готовы разговаривать с тобой. Даже школа при обители называется «Добрая». Красивый и необычный архитектурный ансамбль монастыря, величественные стены и изящные храмы радуют глаз. В древнейшем Успенском храме находится главная святыня обители — чудотворная икона святителя Николая. В изящном и гармоничном в своей красоте храме Спиридона Тримифунтского хранится частица святых мощей Святителя Спиридона и стоит специальный ящичек для писем, куда вы сможете опустить свою просьбу к этому святому. А вот башмачок Спиридона путешествует по другим храмам монастыря. Прямо в центре обители — красавица-церковь в честь блаженной Ксении Петербургской. Деревянный храм в честь Сергия Радонежского, словно сошел с картины М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». На берегу речки Сольбы (в переводе с языка угро-финских племён, которые в древности населяли эти места — «живая вода») стоит купальня. У желающих будет возможность окунуться.
- Обед в трапезной монастыря. У вас будет возможность приобрести натуральные продукты монастырского хозяйства.
- Переезд в Переславль Залесский (60 км). Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому (на проезде). Свято-Никольский монастырь Древний монастырь был основан в середине XIV века преподобным Дмитрием Прилуцким, поставившим церковь во имя святого Николая Чудотворца. Несколько раз за свою историю Никольская обитель подвергалась полному разорению, но всегда воскресала и вновь сияла своей красотой. Храмовый комплекс включает в себя Святые ворота, несколько храмов и звонницу. Построенный на месте взорванного, новый Никольский собор является сегодня значимой достопримечательностью города. Главные святыни монастыря — чудотворный образ Святителя Николая, по предположениям, очень древний, относящийся ко времени основания обители, и Корсунский крест. По преданию, всего десять таких крестов с частицами мощей святых князь Владимир привез в Киев из Херсонеса (Корсуни), от которого святыни и получили свое название. Список святых, чьи мощи находятся в мощевиках, поражает: Иоанн Предтеча, апостол Павел, Димитрий Солунский, Георгий Победоносец, манна с могилы апостола Иоанна Богослова, мученики и епископы, а также князь Василий Ярославский. Но есть и ещё одна, более современная святыня — это медицинский инструмент, икона и частица мощей святителя Луки Крымского, который в годы первой мировой войны был главным земским врачом Переславля.
- Переезд в Годеново (40 км). Храм во имя святителя Иоанна Златоуста (Подворье Свято-Никольского монастыря). В небольшом храме хранится одна из главных святынь Русской Православной Церкви — Животворящий Крест Господень. В 1423 году, согласно преданию, пастухи, пасшие скот вблизи Сахотских болот, однажды увидели яркий столп света, падающий с небес на землю. Подойдя ближе, они увидели в ярких лучах света Крест, рядом с которым молился Николай Чудотворец. Удивительна и чудесна история Животворящего Креста. Он уцелел в огне, когда сгорела старая церковь, он выстоял, когда после 1917 года его пытались распилить пилами и разрубить топорами. И все эти годы — без малого шесть столетий — Животворящий Крест даровал людям чудо прощения и исцеления от различных недугов. Рассказы о чудесах и исцелениях от Креста многие века записываются в специальную книгу, хранящуюся в храме.
- 21:30 — Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа
- Монастырский обед в трапезной
- Сопровождение гидом (путевая информация)
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. ВДНХЗавершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Важная информация
- В стоимость экскурсии входит: проезд на туристическом автобусе, экскурсионная программа, монастырский обед в трапезной, сопровождение гидом (путевая информация).
- Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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