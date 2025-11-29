Из Москвы - к святым местам в Переславле-Залесском и его окрестностях
Увидеть Животворящий Крест в Годеново, Антушково и старинные монастыри
Путешествие в Переславль-Залесский и Годеново — это возможность прикоснуться к святыням, древней истории и красоте русской земли. Вы увидите монастыри которым уже почти семь веков, храмы и старинные валы древнего города. А ещё — артефакты, которые в православном мире считаются чудотворными.
Описание экскурсии
Свято-Никольский женский монастырь
История этой древней обители насчитывает почти 700 лет. Вы осмотрите монастырь и узнаете о жизни и подвиге святого основателя. Увидите святыни, к которым на протяжении столетий приходят паломники.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Пройдём по одному из древнейших городов России, который раскинулся на берегу Плещеева озера. Вы познакомитесь с его историей, прогуляетесь по Красной площади, увидите крепостные валы, старинные храмы и монастыри.
Никитский мужской монастырь
Вы посетите древнейшую обитель города — монастырь большой духовной значимости: именно здесь хранятся мощи и вериги великомученика Никиты, прозванного Столпником. Вы услышите о его подвиге и выясните, почему святого так почитают в православной традиции.
Село Годеново и Животворящий Крест
В храме во имя святителя Иоанна Златоуста хранится главная святыня маршрута — двухметровое распятие Иисуса Христа из неизвестной науке породы дерева. Самое удивительное, что оно не подвержено времени, не горит и не гниёт. И при этом — ежедневно мироточит и источает благоухание.
Село Антушково — место явления Креста
По преданию здесь Животворящий Крест сошёл с небес. Говорят, что на камушках, которые собраны тут, проступают крохотные крестики.
Ориентировочный тайминг поездки: 8:15 – выезд от метро «ВДНХ» 12:00 – посещение Свято-Никольского Переславльского женского монастыря 13:15 – обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому 14:00 – посещение древнейшей обители земли русской Никитского мужского монастыря 16:30 – посещение села Годеново 17:30 – посещение Антушково 18:30 – выезд в сторону дома 21:30 — ориентировочное время прибытия к станции метро «ВДНХ»
Очерёдность посещения локаций может меняться по усмотрению организатора.
Организационные детали
Обратите внимание: экскурсия проводится в другом регионе: после бронирования вам нужно предоставить паспортные данные для регистрации междугородней поездки и оформления страховки
Поездка проходит на туристическом автобусе YUTONG или ZHONGTONG, либо на микроавтобусе Ford Transit
Обед — по желанию в трапезной Никитского монастыря
Дополнительно по желанию оплачивается фиксированное место в первых рядах автобуса — 450 ₽ за чел.
Рекомендованный возраст 6+
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Москве
Мы — ведущая компания на рынке услуг по организации индивидуальных и эксклюзивных экскурсий и групповых туров.
Каждая поездка с нами — это удивительное путешествие, которое захватывает и наполняет новыми эмоциями и знаниями, желанием узнавать и покорять неизвестные места и незнакомые вершины.
Вместе с нами вы окунётесь в прошлое, посетите настоящее и заглянете в будущее!