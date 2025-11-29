Путешествие в Переславль-Залесский и Годеново — это возможность прикоснуться к святыням, древней истории и красоте русской земли. Вы увидите монастыри которым уже почти семь веков, храмы и старинные валы древнего города. А ещё — артефакты, которые в православном мире считаются чудотворными.

Описание экскурсии

Свято-Никольский женский монастырь

История этой древней обители насчитывает почти 700 лет. Вы осмотрите монастырь и узнаете о жизни и подвиге святого основателя. Увидите святыни, к которым на протяжении столетий приходят паломники.

Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому

Пройдём по одному из древнейших городов России, который раскинулся на берегу Плещеева озера. Вы познакомитесь с его историей, прогуляетесь по Красной площади, увидите крепостные валы, старинные храмы и монастыри.

Никитский мужской монастырь

Вы посетите древнейшую обитель города — монастырь большой духовной значимости: именно здесь хранятся мощи и вериги великомученика Никиты, прозванного Столпником. Вы услышите о его подвиге и выясните, почему святого так почитают в православной традиции.

Село Годеново и Животворящий Крест

В храме во имя святителя Иоанна Златоуста хранится главная святыня маршрута — двухметровое распятие Иисуса Христа из неизвестной науке породы дерева. Самое удивительное, что оно не подвержено времени, не горит и не гниёт. И при этом — ежедневно мироточит и источает благоухание.

Село Антушково — место явления Креста

По преданию здесь Животворящий Крест сошёл с небес. Говорят, что на камушках, которые собраны тут, проступают крохотные крестики.

Ориентировочный тайминг поездки:

8:15 – выезд от метро «ВДНХ»

12:00 – посещение Свято-Никольского Переславльского женского монастыря

13:15 – обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому

14:00 – посещение древнейшей обители земли русской Никитского мужского монастыря

16:30 – посещение села Годеново

17:30 – посещение Антушково

18:30 – выезд в сторону дома

21:30 — ориентировочное время прибытия к станции метро «ВДНХ»

Очерёдность посещения локаций может меняться по усмотрению организатора.

Организационные детали