Это не просто мотопрогулка, а путешествие души на двух колёсах. Вас ждёт сплав адреналина открытой дороги и духовности одного из главных святых мест России. Мотопаломничество предлагает мощный контраст: свобода и рёв мотора сменяются тишиной и благоговением в стенах древней обители и у святого источника.

Описание экскурсии

Величие древней обители

Первым пунктом станет Сергиев Посад — духовное сердце Подмосковья и один из главных паломнических центров России.

Вы посетите Свято-Троицкую Сергиеву Лавру — архитектурный ансамбль с богатой историей и особой атмосферой. В программе:

осмотр Троицкого и Успенского соборов

колокольня лавры — одной из самых высоких в России

посещение раки с мощами преподобного Сергия Радонежского (по желанию — для верующих будет возможность приложиться)

К чуду природы — на мотоцикле

После лавры — короткий переезд (около 15–20 км) по живописным подмосковным дорогам. Урбанистический пейзаж постепенно уступит место сосновым лесам, полям и грунтовым тропам — начнётся совсем другая история.

В деревне Ляпино (или Взгляднево) вас ждёт небольшой пеший участок по лесной тропинке. За поворотом — зрелище, которое в прямом смысле захватывает дух: из склона холма высотой около 25 метров с грохотом бьют десятки мощных струй. Это и есть Гремячий ключ — святой источник, которому приписывают исцеляющие свойства. Его звук слышен ещё до того, как вы его увидите — не зря ключ зовут «гремящим».

Погружение в стихию

На территории источника:

оборудованные купели — уютные деревянные домики для обрядового омовения в ледяной воде (по желанию и вере)

возможность набрать святую воду — кофры мотоциклов позволяют увезти с собой до 5 литров

осмотр часовни — тихого укромного места для молитвы или тишины

Финальный аккорд

В завершение маршрута — перекус и обмен впечатлениями. Можно выбрать кафе у источника или заглянуть в одну из лавок при Лавре:

монастырскую трапезную с постными блюдами

ресторан русской кухни — с борщом, блинами и домашним квасом

Организационные детали

Как проходит мотопрогулка

Поедем на люксовых мотоциклах Honda и BMW с разноцветными огнями и музыкой

с разноцветными огнями и музыкой Возраст и пол пассажиров не имеет значения (от 12 лет)

Вес одного участника — не более 120 кг для двухколёсного мотоцикла.

Наши мотоциклы оборудованы профессиональной голосовой связью, встроенной в мотошлема (вы будете всегда на связи с нашими пилотами)

Каждый пассажир обязательно надевает шлем, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождливую погоду выдаём непромокаемую одежду

За рулём поедет опытный водитель из нашей команды

