Однодневное путешествие из Москвы к монастырю и святому источнику
Это не просто мотопрогулка, а путешествие души на двух колёсах. Вас ждёт сплав адреналина открытой дороги и духовности одного из главных святых мест России.
Мотопаломничество предлагает мощный контраст: свобода и рёв мотора сменяются тишиной и благоговением в стенах древней обители и у святого источника.
Описание экскурсии
Величие древней обители
Первым пунктом станет Сергиев Посад — духовное сердце Подмосковья и один из главных паломнических центров России. Вы посетите Свято-Троицкую Сергиеву Лавру — архитектурный ансамбль с богатой историей и особой атмосферой. В программе:
осмотр Троицкого и Успенского соборов
колокольня лавры — одной из самых высоких в России
посещение раки с мощами преподобного Сергия Радонежского (по желанию — для верующих будет возможность приложиться)
К чуду природы — на мотоцикле
После лавры — короткий переезд (около 15–20 км) по живописным подмосковным дорогам. Урбанистический пейзаж постепенно уступит место сосновым лесам, полям и грунтовым тропам — начнётся совсем другая история.
В деревне Ляпино (или Взгляднево) вас ждёт небольшой пеший участок по лесной тропинке. За поворотом — зрелище, которое в прямом смысле захватывает дух: из склона холма высотой около 25 метров с грохотом бьют десятки мощных струй. Это и есть Гремячий ключ — святой источник, которому приписывают исцеляющие свойства. Его звук слышен ещё до того, как вы его увидите — не зря ключ зовут «гремящим».
Погружение в стихию
На территории источника:
оборудованные купели — уютные деревянные домики для обрядового омовения в ледяной воде (по желанию и вере)
возможность набрать святую воду — кофры мотоциклов позволяют увезти с собой до 5 литров
осмотр часовни — тихого укромного места для молитвы или тишины
Финальный аккорд
В завершение маршрута — перекус и обмен впечатлениями. Можно выбрать кафе у источника или заглянуть в одну из лавок при Лавре:
монастырскую трапезную с постными блюдами
ресторан русской кухни — с борщом, блинами и домашним квасом
Организационные детали
Как проходит мотопрогулка
Поедем на люксовых мотоциклах Honda и BMW с разноцветными огнями и музыкой
Возраст и пол пассажиров не имеет значения (от 12 лет)
Вес одного участника — не более 120 кг для двухколёсного мотоцикла.
Наши мотоциклы оборудованы профессиональной голосовой связью, встроенной в мотошлема (вы будете всегда на связи с нашими пилотами)
Каждый пассажир обязательно надевает шлем, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождливую погоду выдаём непромокаемую одежду
За рулём поедет опытный водитель из нашей команды
Дополнительные опции
По вашему желанию заберём вас от дома и привезём обратно — 1000 ₽ с чел. в одну сторону (в пределах МКАД). Стоимость подачи мотоциклов за МКАД зависит от вашего места жительства
Видеосъёмка мотопрогулки на профессиональные экшн-камеры.
Данил
21 сен 2025
Все было замечательно, гиды (байкеры) умнейшие клавифицированные люди. Сама поездка была очень комфортная, всем большое спасибо:)