Троице-Сергиева лавра — главный монастырь России. Здесь крестили будущих правителей, здесь во время стрелецкого бунта укрывался Пётр I, а Андрей Рублев написал икону «Троица». Мы отправимся на прогулку по красивейшему памятнику архитектуры, познакомимся с его историей. Но главное — я сделаю для вас атмосферные запоминающиеся снимки в лучших локациях!

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Мы пройдём по всем знаковым местам Свято-Троицкой Сергиевой лавры и послушаем звучание колоколов. Я поделюсь с вами историей создания монастыря и расскажу о чудесах святых.

И конечно, я сделаю для вас замечательные снимки на iPhone 15 Pro Max и поймаю в кадр лучшие моменты. А чтобы фото были более атмосферными, дополним их красивыми русскими атрибутами — шалью или кокошником.

Обязательно отведаем монастырскую выпечку. А после поездки по желанию можем посетить святой источник Гремячий ключ.

Организационные детали