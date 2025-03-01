Троице-Сергиева лавра — главный монастырь России.
Здесь крестили будущих правителей, здесь во время стрелецкого бунта укрывался Пётр I, а Андрей Рублев написал икону «Троица». Мы отправимся на прогулку по красивейшему памятнику архитектуры, познакомимся с его историей. Но главное — я сделаю для вас атмосферные запоминающиеся снимки в лучших локациях!
Здесь крестили будущих правителей, здесь во время стрелецкого бунта укрывался Пётр I, а Андрей Рублев написал икону «Троица». Мы отправимся на прогулку по красивейшему памятнику архитектуры, познакомимся с его историей. Но главное — я сделаю для вас атмосферные запоминающиеся снимки в лучших локациях!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание фото-прогулки
Мы пройдём по всем знаковым местам Свято-Троицкой Сергиевой лавры и послушаем звучание колоколов. Я поделюсь с вами историей создания монастыря и расскажу о чудесах святых.
И конечно, я сделаю для вас замечательные снимки на iPhone 15 Pro Max и поймаю в кадр лучшие моменты. А чтобы фото были более атмосферными, дополним их красивыми русскими атрибутами — шалью или кокошником.
Обязательно отведаем монастырскую выпечку. А после поездки по желанию можем посетить святой источник Гремячий ключ.
Организационные детали
- Вечером после прогулки вы получите до 300 кадров без обработки
- По желанию вы можете заказать ретушь понравившихся снимков — 200 ₽ за фото
- Поездка проходит на автомобиле Toyota C-HR
- Время в пути в одну сторону — около 1,5 часов
- Посещение святого источника Гремячий ключ за доплату — 3000 ₽
- Обратите внимание: это не экскурсия, а фотопрогулка. Если вы захотите узнать о лавре больше, за доплату можно воспользоваться услугами гида паломнического центра
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Бабушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннушка — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 964 туристов
Мы успешно развиваемся в регионе в разных направлениях. В нашу команду входят профессионалы своего дела: гиды-водители, опытные водные инструкторы, водители-экстремалы, профессиональный фотограф, а также есть гиды с высшим образованием вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
1 мар 2025
Очень понравилась поездка в Лавру, погода была отличная, фото получились хорошие. Всё успели посмотреть. Величие и значимость Лавры вызывает уважение и интерес к истории нашей Родины.
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