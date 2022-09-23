Полуоткрытые прелести Римской

Застава, патриархальная окраина, «Рогожская Палестина», старообрядцы

Застава, патриархальная окраина, «Рогожская Палестина», старообрядцы, родина отечественной фармацевтики, Андроников монастырь, Владимирка, ямщики, дядя Степа, последний аккорд советских планов реконструкции — это всё тут. На нашей экскурсии интересно, задорно и отнюдь не занудно.
Полуоткрытые прелести Римской
Полуоткрытые прелести Римской
Полуоткрытые прелести Римской
Полуоткрытые прелести Римской
Полуоткрытые прелести Римской
Полуоткрытые прелести Римской
Полуоткрытые прелести Римской
Полуоткрытые прелести Римской

Что вас ожидает 🤩

  • Верстовой столб
  • Часовню Проща
  • Бывшую молельню Балашовых
  • Бывшую фабрику Кёлера
  • Особняк Грязнова
  • Сквер у Спасо-Андроникова монастыря
  • Ансамбль Рогожской ямской слободы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Колоритная историческая местность и её метаморфозы в сложном двадцатом веке. Кроме того, району грозят перспективы блестящего развития. Возможно, через пару лет это станет очередным модным местом — успейте застать эту розу в бутоне.
Что вы увидите?

Верстовой столб

Часовню Проща

Бывшую молельню Балашовых

Бывшую фабрику Кёлера

Особняк Грязнова

Сквер у Спасо-Андроникова монастыря

Ансамбль Рогожской ямской слободы

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Рогожская Застава, вл1
Завершение: Школьная ул. , 32
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Место встречи:
  • Памятник Ленину
  • (рядом платформа «Серп и Молот» и выход №4 из, м. Площадь Ильича/Римская)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️НеобычныеСтарая Москва

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