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Описание
Колоритная историческая местность и её метаморфозы в сложном двадцатом веке. Кроме того, району грозят перспективы блестящего развития. Возможно, через пару лет это станет очередным модным местом — успейте застать эту розу в бутоне.
Что вы увидите?
Верстовой столб
Часовню Проща
Бывшую молельню Балашовых
Бывшую фабрику Кёлера
Особняк Грязнова
Сквер у Спасо-Андроникова монастыря
Ансамбль Рогожской ямской слободы
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Рогожская Застава, вл1
Завершение: Школьная ул. , 32
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Место встречи:
Памятник Ленину
(рядом платформа «Серп и Молот» и выход №4 из, м. Площадь Ильича/Римская)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.