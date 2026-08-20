Застава, патриархальная окраина, «Рогожская Палестина», старообрядцы, родина отечественной фармацевтики, Андроников монастырь, Владимирка, ямщики, дядя Степа, последний аккорд советских планов реконструкции — это всё тут. На нашей экскурсии интересно, задорно и отнюдь не занудно.
Описание экскурсииКолоритная историческая местность и её метаморфозы в сложном двадцатом веке. Кроме того, району грозят перспективы блестящего развития. Возможно, через пару лет это станет очередным модным местом — успейте застать эту розу в бутоне. Что вы увидите? Верстовой столб Часовню Проща Бывшую молельню Балашовых Бывшую фабрику Кёлера Особняк Грязнова Сквер у Спасо-Андроникова монастыря Ансамбль Рогожской ямской слободы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Верстовой столб
- Часовню Проща
- Бывшую молельню Балашовых
- Бывшую фабрику Кёлера
- Особняк Грязнова
- Сквер у Спасо-Андроникова монастыря
- Ансамбль Рогожской ямской слободы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Рогожская Застава, вл1
Завершение: Школьная ул., 32
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Полуоткрытые прелести Римской»
Групповая
Из Москвы в Ржев - город над Волгой
Посетить город сладких пряников, живописных видов и воинской славы
Начало: У станции метро «Волоколамская»
27 сен в 07:45
24 окт в 07:15
4980 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
«Судьбы, трагедии и особняки»: Пречистенка и Арбат
Начало: Смоленская площадь
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Романовы. Рок и мистика венценосной семьи
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Москвы, связанным с династией Романовых. Измените своё представление о царственной семье
Завтра в 08:00
24 авг в 08:00
от 10 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим под Москвой
Погрузитесь в историю создания русской Палестины в Подмосковье, посетите уникальные святые места
Начало: город Истра, Советская улица
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.
5000 ₽ за экскурсию