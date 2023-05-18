Прогулка на речном трамвае от Зарядья до Парка Горького и обратно

Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"

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Ответы на вопросы
Это приятная экспресс-прогулка, которая подарит вам столичные виды-открытки.

На речном трамвайчике, где с комфортом могут разместиться до 40 человек, вы пройдёте мимо парков «Зарядье» и «Музеон», пряничного храма Василия Блаженного, Кремля, златоглавого храма Христа Спасителя и других символов Москвы. И сделаете отличные фото с новых ракурсов!
Прогулка на речном трамвае от Зарядья до Парка Горького и обратно
Прогулка на речном трамвае от Зарядья до Парка Горького и обратно
Прогулка на речном трамвае от Зарядья до Парка Горького и обратно
Прогулка на речном трамвае от Зарядья до Парка Горького и обратно
Прогулка на речном трамвае от Зарядья до Парка Горького и обратно
Прогулка на речном трамвае от Зарядья до Парка Горького и обратно
Прогулка на речном трамвае от Зарядья до Парка Горького и обратно
Прогулка на речном трамвае от Зарядья до Парка Горького и обратно
Ближайшие даты:
18
мая
19
мая
20
мая
21
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22
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23
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Маршрут

Причал «Зарядье» — Кремль — Дом на набережной — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — ЦДХ (Новая Третьяковка) — Крымский мост — Парк Горького (разворот) — Причал «Зарядье»

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Лагуна (Кристалл)», «Советский Союз» или «Мария» вместимостью до 40 пассажиров. На борту есть туалет, также выдаются пледы.
  • Длительность прогулки — 1 час 15 минут
  • Это речная прогулка без сопровождения гида

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Зарядье»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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