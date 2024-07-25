Часовая кольцевая прогулка от Зарядья с возвращением на тот же причал. Аудиогид говорит фоном на протяжении всего маршрута, приятный голос,

все слышно. Нам очень повезло с погодой - плюс застали момент включения иллюминации - феерично. С маленькими детьми-непоседами - самый лучший маршрут - и коротко, и зрелищно одновременно! Рекомендую.

E Elena

Было плохо слышно на корме рассказ. Люди, сидящие рядом, разговаривали по телефону на своем тарабарском. Рассказ гида (не знаю, наверное, в записи) опережал маршрут. Просто поплавать и полюбоваться если только.