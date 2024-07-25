1 час 12 минут
Водная прогулка
Праздничный рейс в День города Москвы на ретро-трамвайчике Лагуна
Начало: Причал «Зарядье»
Расписание: 9 сентября в 20:24
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 600₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Прогулка на речном трамвае от причала «Патриарший» до Парка Горького и Зарядья
Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Начало: На причале «Патриарший»
«Прогулка проходит на теплоходе «Лагуна (Кристалл)», «Советский Союз» или «Мария» вместимостью до 40 пассажиров»
Сегодня в 11:51
Завтра в 11:51
600₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Маршрут "Центральный" на речном трамвае от причала "Зарядье"
Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Начало: На причале «Зарядье»
«Прогулка проходит на теплоходе «Лагуна (Кристалл)», «Советский Союз» или «Мария» вместимостью до 40 пассажиров»
Сегодня в 11:35
Завтра в 11:35
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна25 июля 2024Часовая кольцевая прогулка от Зарядья с возвращением на тот же причал. Аудиогид говорит фоном на протяжении всего маршрута, приятный голос,
- EElena20 июля 2024Было плохо слышно на корме рассказ. Люди, сидящие рядом, разговаривали по телефону на своем тарабарском. Рассказ гида (не знаю, наверное, в записи) опережал маршрут. Просто поплавать и полюбоваться если только.
- ООльга3 июня 2024Все очень понравилось. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Лагуны»
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