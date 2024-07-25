Лагуны – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Лагуны» в Москве, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Праздничный рейс в День города Москвы на ретро-трамвайчике Лагуна
На теплоходе
1 час 12 минут
Водная прогулка
Праздничный рейс в День города Москвы на ретро-трамвайчике Лагуна
Начало: Причал «Зарядье»
Расписание: 9 сентября в 20:24
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 600 за человека
Прогулка на речном трамвае от причала «Патриарший» до Парка Горького и Зарядья
На теплоходе
2 отзыва
1 час
Водная прогулка
Прогулка на речном трамвае от причала «Патриарший» до Парка Горького и Зарядья
Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Начало: На причале «Патриарший»
«Прогулка проходит на теплоходе «Лагуна (Кристалл)», «Советский Союз» или «Мария» вместимостью до 40 пассажиров»
Сегодня в 11:51
Завтра в 11:51
600 за человека
Маршрут "Центральный" на речном трамвае от причала "Зарядье"
На теплоходе
9 отзывов
1 час
Водная прогулка
Маршрут "Центральный" на речном трамвае от причала "Зарядье"
Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Начало: На причале «Зарядье»
«Прогулка проходит на теплоходе «Лагуна (Кристалл)», «Советский Союз» или «Мария» вместимостью до 40 пассажиров»
Сегодня в 11:35
Завтра в 11:35
900 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Лагуны»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Праздничный рейс в День города Москвы на ретро-трамвайчике Лагуна
  2. Прогулка на речном трамвае от причала «Патриарший» до Парка Горького и Зарядья
  3. Маршрут "Центральный" на речном трамвае от причала "Зарядье"
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  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Зарядье
  9. Храм Христа Спасителя
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Лагуны" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 1 600. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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