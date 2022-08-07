Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ждет прогулка на одном из наших дизайнерских теплоходов:
Морис.
Предпочитаете уровень обслуживания бизнес-класса? Выбирайте водную прогулку на концептуальном теплоходе «Морис». Статус теплохода задает эксклюзивный ресторан-лаундж под руководством знаменитого шефа Крыжового Алексея и обновленный интерьер в стиле «современная классика» с утонченными элементами декора и коллекцией картин.
Важно знать:
После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.
Ответы на вопросы
Что входит
Прогулка на теплоходе
Что не входит
Напитки и еда
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:40, 14:45, 17:50, 20:55
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.