Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис»

Добро пожаловать на борт теплохода «Морис»

4.3
1 оценка
Добро пожаловать на борт теплохода «Морис». Мы отправляемся в трехчасовое путешествие по центру столицы от причала Китай-Город. Вы увидите уже знакомые столичные виды, но с необычного ракурса. На борту теплохода действует ресторан-лаундж с блюдами от шеф-повара Алексея Крыжового. Отдохните от городской суеты и насладитесь изысканными блюдами.
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис»

Что вас ожидает 🤩

  • Лужники
  • Воробьевы горы
  • Андреевский монастырь
  • Нескучный сад
  • Александровский дворец
  • Парк Горького
  • Музеон
  • Памятник Петру I
  • Кремль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ждет прогулка на одном из наших дизайнерских теплоходов:

  • Морис.
  • Предпочитаете уровень обслуживания бизнес-класса? Выбирайте водную прогулку на концептуальном теплоходе «Морис». Статус теплохода задает эксклюзивный ресторан-лаундж под руководством знаменитого шефа Крыжового Алексея и обновленный интерьер в стиле «современная классика» с утонченными элементами декора и коллекцией картин.

Важно знать:

После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
Что не входит
  • Напитки и еда
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:40, 14:45, 17:50, 20:55
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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