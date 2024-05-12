Салют с борта теплохода 9 мая — это не только лучшие виды на грандиозное шоу, но и целое путешествие по Москве-реке на комфортабельном судне.
Вас ждёт замечательная речная прогулка по праздничной столице, живописные виды центра города и в кульминации вечера — грандиозный праздничный фейерверк, который вы увидите прямо с борта теплохода.
Вас ждёт замечательная речная прогулка по праздничной столице, живописные виды центра города и в кульминации вечера — грандиозный праздничный фейерверк, который вы увидите прямо с борта теплохода.
Ближайшие даты:9
мая
Время начала: 20:38, 21:08, 21:15
Описание водной прогулки
Что вас ждёт: Теплоход Прага будет ждать вас у причала «Международная выставка» (5 минут пешком от метро Выставочная). Посадка осуществляется с 20:15 до 20:40. Отправление в 20:45. Прибытие в 23:15. Вместимость судна до 135 гостей.
- На борту теплохода для вас работает буфет с легкими закусками и напитками (чай, кофе, вода, пиво);
- Любые спиртные напитки (кроме пива) можно принести с собой. При себе иметь чек из магазина;
- Запрещается приносить с собой еду и безалкогольные напитки;
- Дети допускаются на борт только в сопровождении взрослых;
- Детей не может быть больше сопровождающих их взрослых;
При посадке на теплоход заранее приготовьте распечатанные билеты или их электронный вариант(можно показать с экрана планшета или телефона). Меню от шеф-повара • Салат: Cалат «Греческий» • Горячее блюдо: Сочный кебаб из курочки (подаётся с черри-картофелем и томатным соусом) • Напитки: Чай, кофе растворимый, сок, вода без газа • Десерт: Рахат-лукум Важная информация:.
При посадке на теплоход заранее приготовьте распечатанные билеты или их электронный вариант(можно показать с экрана планшета или телефона). Меню от шеф-повара • Салат: Cалат «Греческий» • Горячее блюдо: Сочный кебаб из курочки (подаётся с черри-картофелем и томатным соусом) • Напитки: Чай, кофе растворимый, сок, вода без газа • Десерт: Рахат-лукум Важная информация:.
• При посадке на теплоход заранее приготовьте распечатанные билеты или их электронный вариант(можно показать с экрана планшета или телефона). Меню от шеф-повара • Салат: Cалат «Греческий» • Горячее блюдо: Сочный кебаб из курочки (подаётся с черри-картофелем и томатным соусом) • Напитки: Чай, кофе растворимый, сок, вода без газа • Десерт: Рахат-лукум Важная информация:
- На борту теплохода для вас будет работать буфет с легкими закусками и напитками (чай, кофе, вода, пиво).
- Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчета 1 бутылки крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина. Настоятельно рекомендуется позаботиться о посуде для своего алкоголя. Посуда на корабле не предоставляется.
- На борт теплохода категорически запрещается проносить свои продукты питания и безалкогольные напитки.
- Дети допускаются на борт только в сопровождении взрослых. Детей не может быть больше сопровождающих их взрослых.
- При посадке на теплоход заранее приготовьте распечатанные билеты или их электронный вариант (можно показать с экрана планшета или телефона).
9 мая в 20:38
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|2190 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет)
|1690 ₽
|Детский (с 0 до 5 лет)
|299 ₽
|Взрослый (12+) с ужином
|3690 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет) с ужином
|2690 ₽
|Детский (до 5 лет включительно) без питания
|299 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Зарядье
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Храм Христа Спасителя
- Парк Музеон
- Памятник Петру Первому
- Крымский мост
- Парк Горького
- Нескучный сад
- Стадион «Лужники»
- Воробьевы горы
- Новодевичий монастырь
- Площадь Европы
Что включено
- Праздничный салют с борта теплохода
- Прогулка на теплоходе
- Ужин
Что не входит в цену
- Трансфер до/от места проведения
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Китай-город/Устьинский
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 20:38
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
- Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчета 1 бутылки крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина. Настоятельно рекомендуется позаботиться о посуде для своего алкоголя. Посуда на корабле не предоставляется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Данилова
12 мая 2024
Увидели красивый салют с борта теплохода. Но не понравилась организация посадки на теплоход. Была создана огромная толпа перед посадкой, которая состояла из людей на разный теплоходы и разное время экскурсий. Из-за того что людям приходилось пробираться через толпу на свой теплоход, возникала толкучка и давка. Не хвало во время поездки на теплоходе сопровождения гида.
Ю
Юлия
12 мая 2024
Ю
Юлия
12 мая 2024
В
Владимир
11 мая 2024
Все очень хорошо, кроме процедуры посадки. Полное отсутствие продуманной организации.
Д
Дарья
11 мая 2024
Здравствуйте! Единственный минус, это то, что обратно плыли полтора часа! Зачем так долго вести обратно? Остальное - супер!
Н
Надежда
10 мая 2024
В
Владимир
10 мая 2024
Салют прекрасный!
Тр-тр-тр в течение 3х часов утомляет!
Тр-тр-тр в течение 3х часов утомляет!
С
Светлана
10 мая 2024
П
Пашкова
10 мая 2024
Рада, что ваши прогулки так популярны. С другой стороны очереди. Сама вечерняя прогулка - это Москва - Красавица с воды, вся в огнях, Ах, как хороша. Салют прекрасно было видно с палубы! Впечатления самые восторженные!!!
О
Ольга
10 мая 2024
Впечатления шикарные💥💥💥
Е
Елена
10 мая 2024
В
Васильев
13 мая 2023
П
Павел
11 мая 2023
В
Виктория
10 мая 2023
Е
Евгения
10 мая 2023
Отличная экскурсия! Еда была вкусной и актуальной. Понравилась подборка песен к Дню Победы, она создавала соответствующее настроение. Москва вечером, как всегда прекрасна, виды дух захватывали. А салют, как всегда, богат
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