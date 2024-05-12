Что вас ждёт: Теплоход Прага будет ждать вас у причала «Международная выставка» (5 минут пешком от метро Выставочная). Посадка осуществляется с 20:15 до 20:40. Отправление в 20:45. Прибытие в 23:15. Вместимость судна до 135 гостей.

На борту теплохода для вас работает буфет с легкими закусками и напитками (чай, кофе, вода, пиво);

Любые спиртные напитки (кроме пива) можно принести с собой. При себе иметь чек из магазина;

Запрещается приносить с собой еду и безалкогольные напитки;

Дети допускаются на борт только в сопровождении взрослых;

Детей не может быть больше сопровождающих их взрослых;

При посадке на теплоход заранее приготовьте распечатанные билеты или их электронный вариант(можно показать с экрана планшета или телефона). Меню от шеф-повара • Салат: Cалат «Греческий» • Горячее блюдо: Сочный кебаб из курочки (подаётся с черри-картофелем и томатным соусом) • Напитки: Чай, кофе растворимый, сок, вода без газа • Десерт: Рахат-лукум Важная информация:.

При посадке на теплоход заранее приготовьте распечатанные билеты или их электронный вариант(можно показать с экрана планшета или телефона). Меню от шеф-повара • Салат: Cалат «Греческий» • Горячее блюдо: Сочный кебаб из курочки (подаётся с черри-картофелем и томатным соусом) • Напитки: Чай, кофе растворимый, сок, вода без газа • Десерт: Рахат-лукум Важная информация:.

• При посадке на теплоход заранее приготовьте распечатанные билеты или их электронный вариант(можно показать с экрана планшета или телефона). Меню от шеф-повара • Салат: Cалат «Греческий» • Горячее блюдо: Сочный кебаб из курочки (подаётся с черри-картофелем и томатным соусом) • Напитки: Чай, кофе растворимый, сок, вода без газа • Десерт: Рахат-лукум Важная информация: