5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы погуляете по старинным улицам и площадям, увидите важнейшие памятники истории и культуры страны и услышите о связанных с ними знаменитых людях.
Я расскажу, как возникла Москва, как она развивалась на протяжении 800 лет и как сформировался современный облик столицы.
Я расскажу, как возникла Москва, как она развивалась на протяжении 800 лет и как сформировался современный облик столицы.
Описание экскурсии
Достопримечательности Красной площади
Мы начнём экскурсию у памятника маршалу Жукову и пройдём через Воскресенские ворота на Красную площадь. Вы услышите невероятную историю храма Казанской Иконы Божией Матери, узнаете происхождение названия храма Покрова на Рву и увидите первый гражданский памятник Москвы. Кроме того, я покажу кремлёвские стены, Исторический музей, мавзолей Ленина и раскрою их тайны.
Прогулка по историческим улицам
На старинной Никольской улице вы увидите место, где была напечатана первая книга на русском языке. А я расскажу об удивительных людях и событиях, определивших развитие Москвы и всей страны на долгое время вперёд.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Экскурсия завершится у метро Лубянка или Охотный ряд
- Экскурсия может быть отменена или перенесена из-за неблагоприятных погодных условий (сильный мороз, гололёд и т. д.)
- Если компания больше четырех человек, то доплата за каждого следующего участника — 1000 ₽. с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 5143 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я родилась и выросла в Москве. У меня 2 образования, финансовое и гуманитарное, всю жизнь работала в бизнесе, а в 2019 году получила лицензию гида и с тех пор провожу экскурсии по Москве. Это работа мечты для меня, надеюсь встретить вас на своих экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Мы сами москвичи. Ирина предложила нам чуть изменить маршрут. Мы ни сколько не пожалели. экскурсия прошла очень интересно. Не смотря на плохую погоду, мы не заметили как пролетело время. Спасибо большое. Будем обязательно рекомендовать друзьям.
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А
Не в первый раз гуляем с Ириной по Москве, и каждая прогулка интересная и запоминающаяся. Ирина настоящий знаток города, искренне любящая Москву, и ее эрудиция и талант рассказчика, внимание к
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А
Только что был на этой экскурсии, пишу «по горячим следам». Понравилось буквально все и объем материала и подача информации и способность Ирины заинтересовать совершенно разную аудиторию (были с супругой и дочерью 8 лет). Общее впечатление- полный восторг. В качестве ознакомления для людей не знакомых с Москвой и (или) её историей- настоятельно рекомендую.
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Всем добрый день! Хочу поделиться своими впечатлениями от пешеходной экскурсии с замечательным, профессиональным экскурсоводом Ириной!
Заказала экскурсию для себя в день своего рождения и для своих друзей, супружеской пары из Карелии.
Заказала экскурсию для себя в день своего рождения и для своих друзей, супружеской пары из Карелии.
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В
Хочется посоветовать Ирину,как отличного гида,интересного собеседника,знающего и любящего историю своего города. Крайне познавательная экскурсия, очень необычный формат. Ирина знакомит нас с историей,архитектурой,современными постройками столицы. За 2 часа общения мы незаметно
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Были на экскурсии семьёй, с шестилетней дочкой. Москву знаем мало, в основном общие факты из книг. Ирина сразу увлекла нас в пучину истории возникновения Кремля, как крепости, вплетая в рассказ
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