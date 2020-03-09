5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Красная площадь, Никольская улица и Лубянка на экскурсии с профессиональным гидом

Irina
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Irina – ваш гид
Вы погуляете по старинным улицам и площадям, увидите важнейшие памятники истории и культуры страны и услышите о связанных с ними знаменитых людях.

Я расскажу, как возникла Москва, как она развивалась на протяжении 800 лет и как сформировался современный облик столицы.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника Жукову
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
5
Знакомьтесь, Москва!
Знакомьтесь, Москва!

Что вас ожидает

Достопримечательности Красной площади
Мы начнем экскурсию у памятника маршалу Жукову и пройдем через Воскресенские ворота на Красную площадь. Вы услышите невероятную историю храма Казанской Иконы Божией Матери, узнаете происхождение названия храма Покрова на Рву и увидите первый гражданский памятник Москвы. Кроме того, я покажу кремлевские стены, Исторический музей, мавзолей Ленина и раскрою их тайны.

Прогулка по историческим улицам
На старинной Никольской улице вы увидите место, где была напечатана первая книга на русском языке. Далее услышите историю и легенды Лубянской площади и пройдете по чудесным улицам Большая Лубянка и Сретенка. А я расскажу об удивительных людях и событиях, определивших развитие Москвы и всей страны на долгое время вперед.

Организационные детали

  • Экскурсия завершится у метро Сухаревская или Чистые пруды
  • Стоимость экскурсии для группы от 5 до 10 человек – 3000 рублей, свыше 10 человек – по договоренности с гидом.
Знакомьтесь, Москва!
Знакомьтесь, Москва!
Знакомьтесь, Москва!
Знакомьтесь, Москва!
Знакомьтесь, Москва!
Знакомьтесь, Москва!
Знакомьтесь, Москва!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Жукову.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, я аккредитованный гид, живу в Москве всю жизнь и очень люблю показывать этот замечательный город его гостям. Я придерживаюсь мнения, что знание прошлого помогает понять сегодняшний день и, возможно, представить будущее. Приходите, будет интересно!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Отличная экскурсия. Ходили на 2 экскурсии подряд. Вторая была дороже в 2 раза, а по качеству ровно такая же. Вобщем нам все понравилось. Открыли для себя много нового. Всем рекомендую.
1 марта 2020
Экскурсия очень понравилась, 2 часа прошли практически незаметно
25 февраля 2020
Большое спасибо Ирине за экскурсию! Мы москвичи и больше сорока лет живем в городе, но почувствовали себя героиней "Служебного романа", которая не замечала репродукцию Джоконды, год висящую около ее кабинета))) Ирина показала нам множество удивительных деталей столь исхоженных мест. Рассказ "живой" поэтому информация хорошо усваивается, великолепное чувство юмора!
P.S. Ирина, нас действительно очень впечатлил мраморный пол Сретенского храма, как и все его убранство. Спасибо за рекомендации)
8 января 2020
Ирина, с юмором и легко рассказывает интересные истории связывая их тонкими деталями получить которые из открытых источников будет не просто. Экскурсия многослойна и вкусна, как классический торт наполеон.
2 января 2020
Спасибо большое Ирине за замечательную экскурсию! У нас была сложная компания - дети 6, 12, 16 лет. И взрослым, и детям все понравилось! Отлично проведенное время! Ирина высококвалифицированный специалист!

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