5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Достопримечательности Красной площади

Мы начнем экскурсию у памятника маршалу Жукову и пройдем через Воскресенские ворота на Красную площадь. Вы услышите невероятную историю храма Казанской Иконы Божией Матери, узнаете происхождение названия храма Покрова на Рву и увидите первый гражданский памятник Москвы. Кроме того, я покажу кремлевские стены, Исторический музей, мавзолей Ленина и раскрою их тайны.

Прогулка по историческим улицам

На старинной Никольской улице вы увидите место, где была напечатана первая книга на русском языке. Далее услышите историю и легенды Лубянской площади и пройдете по чудесным улицам Большая Лубянка и Сретенка. А я расскажу об удивительных людях и событиях, определивших развитие Москвы и всей страны на долгое время вперед.