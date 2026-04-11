5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы погуляете по старинным улицам и площадям, увидите важнейшие памятники истории и культуры страны и услышите о связанных с ними знаменитых людях. Я расскажу, как возникла Москва, как она развивалась на протяжении 800 лет и как сформировался современный облик столицы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Достопримечательности Красной площади

Мы начнём экскурсию у памятника маршалу Жукову и пройдём через Воскресенские ворота на Красную площадь. Вы услышите невероятную историю храма Казанской Иконы Божией Матери, узнаете происхождение названия храма Покрова на Рву и увидите первый гражданский памятник Москвы. Кроме того, я покажу кремлёвские стены, Исторический музей, мавзолей Ленина и раскрою их тайны.

Прогулка по историческим улицам

На старинной Никольской улице вы увидите место, где была напечатана первая книга на русском языке. А я расскажу об удивительных людях и событиях, определивших развитие Москвы и всей страны на долгое время вперёд.

Организационные детали