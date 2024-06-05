Гостиница Ленинградская – экскурсии в Москве

Найдено 6 экскурсий в категории «Гостиница Ленинградская» в Москве, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
275 отзывов
Секреты сталинских высоток: погружение в историю Москвы
Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей
Начало: В районе метро Красные ворота
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 200 за человека
7 сталинских высоток на авто-экскурсии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
7 сталинских высоток на авто-экскурсии
Москва - пыль в глаза: узнать всё об истории, архитектуре и секретах легендарных зданий
Начало: В районе метро Красные ворота
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
20 000 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
Групповая
1.5 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
Изучить одну из самых известных и дорогих сталинских высоток изнутри
Начало: В районе метро Комсомольская
9 июня в 00:15
12 июня в 13:00
1 899 за человека
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Групповая
2 часа
6 отзывов
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Сходить в театр, где нет кресел, и побывать на фуршете в 5-звёздочном отеле
Начало: в отеле «Hilton Ленинградская»
Расписание: в четверг и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 июня в 19:30
5 700 за человека
По Сталинским высоткам
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
31 отзыв
По Сталинским высоткам
«Семь сестёр» столицы на автобусной экскурсии - увидеть каждую и раскрыть их секреты
Начало: У театра сатиры
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
1 200 за человека
Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Аудиогид
4 часа
Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам
Начало: Главное здание МГУ (улица Ленинские горы, д. 1)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    5 июня 2024
    Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
    Отличная экскурсия. Много новой информации по истории Москвы и как строились эти здания. Время пролетело незаметно. Рассказчик давал материал очень интересно. Рекомендую
  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    По Сталинским высоткам
    Доволен экскурсией, спасибо
  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
    Организатор очень грамотная! Экскурсия очень понравилась.
    Организатор очень грамотная! Экскурсия очень понравилась
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
    Отличная экскурсия! Ирина замечательный рассказчик, а водитель автобуса вообще профессионал своего дела, по таким узким дорожкам так умело маневрировал, успел объехать все пробки.
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    По Сталинским высоткам
    Обычная массовая экскурсия. Не очень понравилось место сбора - это 4ре больших автобуса с одновременной отправкой. Просто огромная толпа людей.
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    Однако организовали все быстро, всех нашли. Я понимаю, что гиды могут попасться разные. Мне лично гид не зашёл. Подача была в форме стендапа с шутками и байками. Кто-то конечно смеялся.

  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
    Очень понравился экскурсовод-историк Анастасия! Время пролетело не заметно, было много интересных фактов и подробностей, как строили высотку, почему именно на этом месте, про интерьер много интересных подробностей … однозначно рекомендую!
    Очень понравился экскурсовод-историк Анастасия! Время пролетело не заметно, было много интересных фактов и подробностей, как строилиОчень понравился экскурсовод-историк Анастасия! Время пролетело не заметно, было много интересных фактов и подробностей, как строилиОчень понравился экскурсовод-историк Анастасия! Время пролетело не заметно, было много интересных фактов и подробностей, как строили
  • О
    Ольга
    18 марта 2024
    Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
    Экскурсия очень понравилась, Олеся - отличный экскурсовод! Она очень подробно рассказала про детали интерьера гостиницы. Экскурсия была проведена в хорошем
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    темпе, не быстро и не затянуто. Гостиница стоит того, чтобы выкроить 1, 5 часа своего времени, и посетить ее! Всем рекомендую!!!

  • O
    Olga
    11 марта 2024
    7 сталинских высоток на авто-экскурсии
    Родилась в Москве, всю жизнь живу в Москве, но не все знала о высотках, мимо которых езжу почти каждый день
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    всю свою жизнь! Интересно, познавательно, важно для осознания истории и ее значения! Мы были на своей машине с гидом Марией! Очень профессиональная, приятная, комфортная! Единственное пожелание для организаторов - делать цену более интересной/справедливой, если люди на своем транспорте:) А в остальном все прекрасно!

    Родилась в Москве, всю жизнь живу в Москве, но не все знала о высотках, мимо которыхРодилась в Москве, всю жизнь живу в Москве, но не все знала о высотках, мимо которыхРодилась в Москве, всю жизнь живу в Москве, но не все знала о высотках, мимо которых
  • В
    Владимир
    27 февраля 2024
    Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
    Очень рад, что удалось поглядеть на "Ленинградскую" изнутри и послушать вдохновленные рассказы Кати. Жалко, что не предоставился случай посмотреть на окрестности с высоты, но даже если это и возможно, то трудно осуществимо в группе из 15-ти любопытных.
  • О
    Оксана
    24 ноября 2023
    Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
    Невероятная экскурсия! Погружение в другую реальность! Великолепие гостиницы и занятно рассказанная организаторами история - интересное и очень яркое сочетание. Запоминается. Прекрасный способ необычно провести вечер с близким человеком. Однозначно рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Гостиница Ленинградская»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Гостиница Ленинградская" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 790 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 324 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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