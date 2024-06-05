читать дальше всю свою жизнь! Интересно, познавательно, важно для осознания истории и ее значения! Мы были на своей машине с гидом Марией! Очень профессиональная, приятная, комфортная! Единственное пожелание для организаторов - делать цену более интересной/справедливой, если люди на своем транспорте:) А в остальном все прекрасно!

Родилась в Москве, всю жизнь живу в Москве, но не все знала о высотках, мимо которых езжу почти каждый день