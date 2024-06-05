1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Секреты сталинских высоток: погружение в историю Москвы
Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей
Начало: В районе метро Красные ворота
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
7 сталинских высоток на авто-экскурсии
Москва - пыль в глаза: узнать всё об истории, архитектуре и секретах легендарных зданий
Начало: В районе метро Красные ворота
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
Изучить одну из самых известных и дорогих сталинских высоток изнутри
Начало: В районе метро Комсомольская
9 июня в 00:15
12 июня в 13:00
1 899₽ за человека
Групповая
2 часа
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Сходить в театр, где нет кресел, и побывать на фуршете в 5-звёздочном отеле
Начало: в отеле «Hilton Ленинградская»
Расписание: в четверг и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 июня в 19:30
5 700₽ за человека
Групповая
3 часа
По Сталинским высоткам
«Семь сестёр» столицы на автобусной экскурсии - увидеть каждую и раскрыть их секреты
Начало: У театра сатиры
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
1 200₽ за человека
Аудиогид
4 часа
Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам
Начало: Главное здание МГУ (улица Ленинские горы, д. 1)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей5 июня 2024Отличная экскурсия. Много новой информации по истории Москвы и как строились эти здания. Время пролетело незаметно. Рассказчик давал материал очень интересно. Рекомендую
- ААндрей3 июня 2024Доволен экскурсией, спасибо
- ННаталия27 мая 2024Организатор очень грамотная! Экскурсия очень понравилась.
- ААнастасия26 мая 2024Отличная экскурсия! Ирина замечательный рассказчик, а водитель автобуса вообще профессионал своего дела, по таким узким дорожкам так умело маневрировал, успел объехать все пробки.
- ММарина11 мая 2024Обычная массовая экскурсия. Не очень понравилось место сбора - это 4ре больших автобуса с одновременной отправкой. Просто огромная толпа людей.
- ММария6 мая 2024Очень понравился экскурсовод-историк Анастасия! Время пролетело не заметно, было много интересных фактов и подробностей, как строили высотку, почему именно на этом месте, про интерьер много интересных подробностей … однозначно рекомендую!
- ООльга18 марта 2024Экскурсия очень понравилась, Олеся - отличный экскурсовод! Она очень подробно рассказала про детали интерьера гостиницы. Экскурсия была проведена в хорошем
- OOlga11 марта 2024Родилась в Москве, всю жизнь живу в Москве, но не все знала о высотках, мимо которых езжу почти каждый день
- ВВладимир27 февраля 2024Очень рад, что удалось поглядеть на "Ленинградскую" изнутри и послушать вдохновленные рассказы Кати. Жалко, что не предоставился случай посмотреть на окрестности с высоты, но даже если это и возможно, то трудно осуществимо в группе из 15-ти любопытных.
- ООксана24 ноября 2023Невероятная экскурсия! Погружение в другую реальность! Великолепие гостиницы и занятно рассказанная организаторами история - интересное и очень яркое сочетание. Запоминается. Прекрасный способ необычно провести вечер с близким человеком. Однозначно рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Гостиница Ленинградская»
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