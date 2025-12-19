Мои заказы

Рождество на Пресне: две великие династии - Маяковские и Мамонтовы

Мы прогуляемся по историческому и ныне элитному, а ранее промышленному району Москвы — Пресне. Познакомимся с судьбами известных жителей. Поговорим о традициях Нового года и Рождества.

А также разберемся как найти француза в парке Декабрьского восстания и где на Пресне находится кусочек Англии.
Во время экскурсии мы:

  • прогуляемся по историческому и ныне элитному, а ранее промышленному району Москвы — Пресне;
  • познакомимся с судьбами известных жителей;
  • узнаем, как Джорджио Армани связан с семьёй Маяковского и зачем Джонни Депп приезжал на Пресню;

• поговорим о традициях Нового года и Рождества • разберемся, как найти француза в парке Декабрьского восстания и где на Пресне находится кусочек Англии. А также:

  • Рассмотрим окна-витрины знаменитого Мосторга на Пресне.
  • Разберемся, где поэт-футурист Владимир Маяковский сочинял стихи.

• Исследуем лакокрасочную фабриканта Мамонтова и узнаем, где найти клейменные кирпичи. Важная информация:

Экскурсия проходит на улице, пожалуйста, учитывайте погодные условия.

Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Революции 1905-1907 посвящается
Завершение: Вблизи метро Улица 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на улице
  • Пожалуйста
  • Учитывайте погодные условия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

