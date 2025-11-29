Знакомство с авангардом Работы конструктивистов, полотна примитивистов, кубистов, супрематистов и не только — гораздо сложнее для восприятия, чем академическая живопись. Но достаточно уловить настроение слома эпох, понять логику и закономерность возникновения этих жанров, и вы посмотрите на русский авангард по-другому. Вы научитесь отличать Кандинского от Шагала, Малевича от Кончаловского, полюбите работы Лентулова и Пиросмани. Наша встреча будет проходить в форме вопросов и ответов. У любой картины вы сможете остановиться и спросить: «Почему это шедевр? Что дала эта картина миру искусства и рядовому зрителю?». Вас ждет не пассивное восприятие информации, а активное осмысление новых форм живописи. Вы узнаете:

где должны были построить башню III Интернационала;

почему хвост павлина Натальи Гончаровой не соприкасается с туловищем птицы;

почему лицо всадника Красного коня похоже на иконописный лик;

в чём сила полотен Кончаловского и Машкова;

что вообще изображено на картинах Кандинского и Малевича;

в чём заключается символика Черного квадрата;

над каким городом влюблённые летают от счастья;

• почему собор Василия Блаженного представлен Аристархом Лентуловым в кубических формах. Важная информация:

Обратите внимание! Входные билеты в Новую Третьяковку приобретаются самостоятельно перед началом экскурсии (взрослый билет — 700 руб., льготный билет — 350 руб.).