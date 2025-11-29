Русские художники внесли свое слово в развитие мирового искусства именно созданием такого направления, как авангард.
Все видели картины Шагала, Малевича, Кандинского… Но не каждый может похвастаться пониманием их смыслов, умением определять направления, знанием истоков.
Откройте для себя авангард в непринужденной обстановке в формате вопроса-ответа, ведь неклассическое искусство требует неклассических подходов!
Описание экскурсии
Знакомство с авангардом Работы конструктивистов, полотна примитивистов, кубистов, супрематистов и не только — гораздо сложнее для восприятия, чем академическая живопись. Но достаточно уловить настроение слома эпох, понять логику и закономерность возникновения этих жанров, и вы посмотрите на русский авангард по-другому. Вы научитесь отличать Кандинского от Шагала, Малевича от Кончаловского, полюбите работы Лентулова и Пиросмани. Наша встреча будет проходить в форме вопросов и ответов. У любой картины вы сможете остановиться и спросить: «Почему это шедевр? Что дала эта картина миру искусства и рядовому зрителю?». Вас ждет не пассивное восприятие информации, а активное осмысление новых форм живописи. Вы узнаете:
- где должны были построить башню III Интернационала;
- почему хвост павлина Натальи Гончаровой не соприкасается с туловищем птицы;
- почему лицо всадника Красного коня похоже на иконописный лик;
- в чём сила полотен Кончаловского и Машкова;
- что вообще изображено на картинах Кандинского и Малевича;
- в чём заключается символика Черного квадрата;
- над каким городом влюблённые летают от счастья;
• почему собор Василия Блаженного представлен Аристархом Лентуловым в кубических формах. Важная информация:
Обратите внимание! Входные билеты в Новую Третьяковку приобретаются самостоятельно перед началом экскурсии (взрослый билет — 700 руб., льготный билет — 350 руб.).
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты (взрослый билет - 700 руб., льготный билет - 350 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10
Завершение: Ул. Крымский вал, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Обратите внимание! Входные билеты в Новую Третьяковку приобретаются самостоятельно перед началом экскурсии (взрослый билет - 700 руб., льготный билет - 350 руб.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
