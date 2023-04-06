Актрису Ф. Раневскую однажды спросили: «А где вы нашли настоящее искусство?». И она ответила: «Настоящее искусство есть только в Третьяковской галерее. В особенно тяжелые дни моей жизни я ходила только

туда». И вы, побывав в Третьяковке, испытываете чувства восторга и обновления, ведь вас ждут полотна великих живописцев! Вы не просто увидите картины, но и научитесь говорить с ними, а им, поверьте, есть что рассказать. Причём говорить мы будем на том иностранном языке, который вы хотя бы чуть-чуть знаете — искусство и языковая практика в одной экскурсии!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 10 500 ₽ за экскурсию

Описание билета

Экскурсия проводится на иностранном языке. На том, который вы выберете. Вы сможете потренировать свои разговорные навыки, вспомнить грамматику, освежить лексику.

Что вас ожидает

Прогулка по Третьяковке

Мы пройдем по всем залам галереи, где увидим:

старинные иконы и парсуны

парадные портреты 18-19 вв. (Рокотов, Боровиковский, Левицкий)

работы передвижников (Перов, Репин, Крамской)

классические пейзажи (Щедрин, Поленов)

историческую живопись (Суриков, Васнецов)

живопись конца 19 — начала 20 вв. (Левитан, Куинджи, Серов, Коровин);

Вы узнаете

какая российская императрица изображена на своем портрете как обычная старушка

почему мама мальчика, позировавшего для знаменитой перовской «Тройки», хотела купить эту картину

зачем невеста уронила на пол платок на картине Федотова «Сватовство майора» и на кого так грозно смотрит царевна Софья, заключенная в Новодевичий монастырь

почему у Левитана белоснежные березы имеют черные полоски, а у Куинджи — красные

почему Айвазовский не писал свои марины на берегу моря и кто позировал Серову для картины «Девочка с персиками»

кем была натурщица для картины «Красавица» Кустодиева;

и многое другое!

Организационные детали