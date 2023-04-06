Актрису Ф. Раневскую однажды спросили: «А где вы нашли настоящее искусство?». И она ответила: «Настоящее искусство есть только в Третьяковской галерее. В особенно тяжелые дни моей жизни я ходила только
Описание билета
Экскурсия проводится на иностранном языке. На том, который вы выберете. Вы сможете потренировать свои разговорные навыки, вспомнить грамматику, освежить лексику.
Что вас ожидает
Прогулка по Третьяковке
Мы пройдем по всем залам галереи, где увидим:
- старинные иконы и парсуны
- парадные портреты 18-19 вв. (Рокотов, Боровиковский, Левицкий)
- работы передвижников (Перов, Репин, Крамской)
- классические пейзажи (Щедрин, Поленов)
- историческую живопись (Суриков, Васнецов)
- живопись конца 19 — начала 20 вв. (Левитан, Куинджи, Серов, Коровин);
Вы узнаете
- какая российская императрица изображена на своем портрете как обычная старушка
- почему мама мальчика, позировавшего для знаменитой перовской «Тройки», хотела купить эту картину
- зачем невеста уронила на пол платок на картине Федотова «Сватовство майора» и на кого так грозно смотрит царевна Софья, заключенная в Новодевичий монастырь
- почему у Левитана белоснежные березы имеют черные полоски, а у Куинджи — красные
- почему Айвазовский не писал свои марины на берегу моря и кто позировал Серову для картины «Девочка с персиками»
- кем была натурщица для картины «Красавица» Кустодиева;
- и многое другое!
Организационные детали
- Билеты в галерею оплачиваются дополнительно 1100 ₽/чел.
- Экскурсию для вас проведёт гид со знанием иностранного языка
- Программа подходит для взрослых и детей старше 5 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Третьяковской галерее
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 9882 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсию провёл Игорь Огромное ему спасибо за мой праздник) иначе не назову Было очень интересно,познавательно,содержательно и даже весело Хочу вернуться снова и взять экскурсию в новую Третьяковку Жду новых встреч Успехов вашей команде
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З
Заказывали экскурсию по Третьяковке на английском языке для приезжих гостей. Была экскурсовод Елена. Всем очень понравилось и гостям и нам. Английский хороший. Все было понятно. Экскурсия сфокусирована на эволюции русской
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У нас была необходимость в англоязычной экскурсии. Ирина, гид, была крайне снисходительна к нашим непредвиденным потребностям и всегда с терпением относилась к комментариям во время тура по галерее. Я и моя супруга были очень рады такому путеводителю и настоятельно рекомендуем как для иностранных посетителей, так и для сограждан нашей богатой культуры! Благодарности и пожелания всего наилучшего Ирине!
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Е
Замечательный гид! Задача была впервые познакомить ребенка с галереей. Чутко, внимательно, с пониманием реакции ребенка-подростка вывела ребенка на диалог, зажгла в нем искорку, не перегружала информацией. Очень благодарна Валерии Антанасовне за интересную, живую и интеллигентную форму подачи материала. Ребенок готов с ней посещать и другие экскурсии.
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У
С удовольствием посетили экскурсию по Третьяковской галерее с гидом Ириной. Особенно запомнилась история создания картины" Тройка", очаровала "Девочка с персиками", заворожил блеск Днепра у Куинджи. Подача материала легкая, непринужденная, на блестящем английском! Спасибо Москве за незабываемые эмоции от меня и моей подруги Джейн!
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Были впервые в галерее, гид Игорь провёл по всем значимым картинам и рассказал о художниках разных веков, подходе к написанию картин, об истории написания картин. Харизматичный человек, экскурсия прошла легко и непринуждённо. После гуляли ещё три часа самостоятельно. Впечатление от экскурсии 5 звёзд!
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