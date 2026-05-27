Как простой академический пейзаж превратился в пронзительную «русскую душу»? Как сломленный судьбой педагог сумел зажечь плеяду гениев? Ответы — в холстах, где каждый мазок пропитан запахом талого снега, первой листвы и горьковатого осеннего дыма. Вы посмотрите на хрестоматийные картины и проследите эстафету мастерства — от учителя к ученикам, от этюда к шедевру.

Описание экскурсии

Алексей Саврасов

Трагический гений и родоначальник лирического пейзажа. У картины «Грачи прилетели» вы узнаете, как скромный мотив окраины села стал символом вечного обновления жизни. Ещё поговорим о драме художника, который подарил миру русскую «Зиму», но не сумел себя уберечь.

Василий Поленов

Его называют папой московских живописцев, а пейзаж «Московский дворик» — революцией света и воздуха. Именно Поленов научил коллег видеть поэзию в обыденном и писать так, чтобы холст дышал летним зноем.

Исаак Левитан

Главный ученик Саврасова и наследник его лирического дара. Перед полотном «Над вечным покоем» поговорим о философии пейзажа: как художник выразил на холсте тихую грусть, бездонность души и примирённость с вечностью.

Константин Коровин

Первый русский импрессионист и виртуоз кисти. В отличие от трагического Левитана, его мир полон ярких, открытых красок. Вы сравните его почерк с остальными художниками и увидите, как одна школа и один учитель породили столь непохожих гениев.

