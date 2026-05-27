Русский пейзаж в истории одной школы: от Саврасова до Коровина (в Третьяковской галерее)

Пройти по следам четырёх художников, чьи судьбы переплелись в стенах училища живописи в Москве
Как простой академический пейзаж превратился в пронзительную «русскую душу»? Как сломленный судьбой педагог сумел зажечь плеяду гениев? Ответы — в холстах, где каждый мазок пропитан запахом талого снега, первой листвы и горьковатого осеннего дыма.

Вы посмотрите на хрестоматийные картины и проследите эстафету мастерства — от учителя к ученикам, от этюда к шедевру.
Описание экскурсии

Алексей Саврасов

Трагический гений и родоначальник лирического пейзажа. У картины «Грачи прилетели» вы узнаете, как скромный мотив окраины села стал символом вечного обновления жизни. Ещё поговорим о драме художника, который подарил миру русскую «Зиму», но не сумел себя уберечь.

Василий Поленов

Его называют папой московских живописцев, а пейзаж «Московский дворик» — революцией света и воздуха. Именно Поленов научил коллег видеть поэзию в обыденном и писать так, чтобы холст дышал летним зноем.

Исаак Левитан

Главный ученик Саврасова и наследник его лирического дара. Перед полотном «Над вечным покоем» поговорим о философии пейзажа: как художник выразил на холсте тихую грусть, бездонность души и примирённость с вечностью.

Константин Коровин

Первый русский импрессионист и виртуоз кисти. В отличие от трагического Левитана, его мир полон ярких, открытых красок. Вы сравните его почерк с остальными художниками и увидите, как одна школа и один учитель породили столь непохожих гениев.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей (в том числе для гида): взрослые — 700 ₽, пенсионеры и студенты — 400 ₽, дети до 17 лет — 350 ₽
  • Информация подходит для детей старше 9 лет, можем адаптировать для младшего возраста
  • Экскурсия проходит без наушников
  • Можем провести для большего количества людей, доплата за каждого дополнительного участника — 2000 ₽
  • С вами будет один из гидов-искусствоведов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Третьяковской галереи
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася
Тася — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 14810 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!

