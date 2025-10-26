Судьбы художников и их творческие пути переплетены с судьбами зданий, в которых они жили, учились и работали. Приглашаю вас полюбоваться особняками в центре Москвы, которые последние 3 века были средоточием художественной жизни столицы. И узнать о личных и профессиональных перипетиях людей, благодаря которым эти здания стали знамениты.

Описание экскурсии

Дом Юшкова. Я расскажу об истории этой богатой частной усадьбы. Вы узнаете, как она превратилась в знаменитое художественное училище, где преподавали лучшие представители своей профессии. Сегодня их картины выставлены в Третьяковской галерее.

Два доходных дома, где после революции жили знаменитые авангардисты: Александр Родченко и Варвара Степанова. Вы услышите, как в послереволюционные годы был организован быт в общежитии для художников и почему весь мир в эту эпоху следил за развитием русского искусства.

Библиотека Тургенева. Мы обсудим интересное современное решение старого усадебного комплекса. Вы поймёте, как архитектор может бережно сохранить особую атмосферу старого здания и срежиссировать его настроение.

Дом Лансере. Вы услышите о превратностях судьбы «невезучего» доходного дома, проект которого несколько раз менялся на этапе постройки. Здесь почти 100 лет назад поселился художник Евгений Лансере, который вместе с Алексеем Щусевым оформлял и расписывал Казанский вокзал. Поговорим о том, как история дома перекликается с судьбой художников, которые живут здесь сейчас.

Дом страхового общества России. Вы оцените невероятные архитектурные и инженерные решения, рассмотрите богатый декор и тайные масонские знаки. Узнаете, какие представители творческой аристократии жили здесь в роскошных квартирах после революции.

В заключение прогулки мы спустимся в «подвал мастера» — туда, где работает скульптор-академик Владимир Колесников. Мы побываем в волнующем и притягательном мире художника. Пообщаемся с ним и увидим, что монументальное искусство быть остроумным и ироничным.

А также вы узнаете:

когда и почему в Москве возникли доходные дома

как они были устроены и кто там снимал квартиры

откуда художники черпают силы для новаторства в самые тёмные времена

сочные истории из жизни скульптурной мастерской

Организационные детали

Экскурсия проходит с радиогидами. При желании возьмите свои проводные наушники.