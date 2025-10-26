Дом Юшкова. Я расскажу об истории этой богатой частной усадьбы. Вы узнаете, как она превратилась в знаменитое художественное училище, где преподавали лучшие представители своей профессии. Сегодня их картины выставлены в Третьяковской галерее.
Два доходных дома, где после революции жили знаменитые авангардисты: Александр Родченко и Варвара Степанова. Вы услышите, как в послереволюционные годы был организован быт в общежитии для художников и почему весь мир в эту эпоху следил за развитием русского искусства.
Библиотека Тургенева. Мы обсудим интересное современное решение старого усадебного комплекса. Вы поймёте, как архитектор может бережно сохранить особую атмосферу старого здания и срежиссировать его настроение.
Дом Лансере. Вы услышите о превратностях судьбы «невезучего» доходного дома, проект которого несколько раз менялся на этапе постройки. Здесь почти 100 лет назад поселился художник Евгений Лансере, который вместе с Алексеем Щусевым оформлял и расписывал Казанский вокзал. Поговорим о том, как история дома перекликается с судьбой художников, которые живут здесь сейчас.
Дом страхового общества России. Вы оцените невероятные архитектурные и инженерные решения, рассмотрите богатый декор и тайные масонские знаки. Узнаете, какие представители творческой аристократии жили здесь в роскошных квартирах после революции.
В заключение прогулки мы спустимся в «подвал мастера» — туда, где работает скульптор-академик Владимир Колесников. Мы побываем в волнующем и притягательном мире художника. Пообщаемся с ним и увидим, что монументальное искусство быть остроумным и ироничным.
А также вы узнаете:
когда и почему в Москве возникли доходные дома
как они были устроены и кто там снимал квартиры
откуда художники черпают силы для новаторства в самые тёмные времена
сочные истории из жизни скульптурной мастерской
Организационные детали
Экскурсия проходит с радиогидами. При желании возьмите свои проводные наушники.
в понедельник и четверг в 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 833 туристов
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Наталья, по образованию я архитектор-градостроитель. Долго работала в системе Москомархитектуры, принимала участие в разных масштабных проектах. В процессе узнала много увлекательных историй, часть из читать дальше
которых мы творили сами — и теперь мне хочется об этом рассказать. Москва для меня родной город: я родилась в двух шагах от Кремля. С тех времён многое поменялось и продолжает меняться — наблюдать это очень интересно! Приходите: будем вместе разгадывать, что в Москве преобразилось, как и почему.
С
Стаценко
26 окт 2025
Большое спасибо Наталье за такую увлекательную и интересную экскурсию! Много нового узнала для себя. Заглянули в подъезды бывших доходных домов, узнали о «невезучем» доме Лансере и судьбе этих домов. Побывали читать дальше
в библиотеке Тургенева, с колоритным кафе, где собрана коллекция советских сервизов.
В конце зашли в гости к известному скульптору Владимиру Колесникову. Он нам поведал истории создания работ и познакомил со своими маленькими творческими учениками. Бонусом пожмякали его собачку😍 Любезно пригласил нас на чаепитие. Однозначно рекомендую.
В
Валерия
24 сен 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Начну с того, что здесь все продумано до мелочей, начиная от времени экскурсии, которую можно посетить буквально в любое время, будь то утро, день или читать дальше
вечер. Информация структурирована, содержание полностью соответствует ее названию, но самое главное она была рассказана с душой и с огромной любовью к своему делу. Наталья завела меня в такие места, до которых сама я вряд ли когда-нибудь бы дошла. Большое спасибо!
Я
Яна
9 июн 2025
Очень оригинальная экскурсия, предполагающая знакомство с талантливым скульптором и его работами, а также с самой мастерской, представляющей интерес, разумеется, и с художественной точки зрения, и с точки зрения знакомства с читать дальше
великолепным домом страхового общества "Россия". Но это не единственное близкое знакомство с рассматриваемым объектом. С помощью Натальи мы составили подробное представление об окружающих зданиях, их архитектуре, истории, побывали внутри везде, где это было возможно. Построение прогулки и спокойный, детальный рассказ Натальи создают впечатление полного погружения в материал. Маршрут проходит на небольшой площади и подойдет тем людям, которые предпочитают передвигаться на небольшие расстояния от места к месту. Искренне благодарим гида за увлеченность и доброе отношение к экскурсантам!
Елена
13 мар 2025
Экскурсия прекрасная! Какие дома! Какие люди! Какие захватывающие истории! Спасибо, Наталья! Экскурсовод -мастер своего дела, сразу видно увлеченного человека. Увидели много интересного, такого, мимо чего в повседневности пробегаем мимо, а тут читать дальше
обратили внимание и удивились. Узнали больше о б истории некоторых домов и судьбах людей их строивших и в них проживавших. Спокойная прогулка по улицам и переулкам, с посещением мастерской скульптора и знакомство с ним и его персонажами надолго запомнится. Экскурсию рекомендую всем интересующимся историей, культурным наследием и архитектурой Москвы.
Елена
18 дек 2024
Замечательная экскурсия! Для меня многое оказалось настоящим открытием. Наталья очень интересно и подробно рассказывала об истории знаменитых доходных домов и их известных обитателях - художниках, архитекторах и представителях творческой интеллигенции.
Особенно читать дальше
запомнились истории превращения богатой частной усадьбы Юшкова в художественное училище, коллекция советского сервиза в кофейне в библиотеке Тургенева, а также рассказ о "невезучем" доме Лансере. Было очень любопытно не только увидеть фасады зданий, но и побывать внутри, увидеть их изнанку. А учитывая зимнюю погоду еще и погреться:)
Кульминацией экскурсии стала возможность заглянуть в рабочую мастерскую скульптора Владимира Колесникова и пообщаться с ним и его замечательной собачкой. Это позволило по-новому взглянуть на мир монументального искусства и лично пообщаться с его создателем.
В целом экскурсия оставила очень яркие впечатления, несмотря на мороз в этот день. Спасибо большое за приятное времяпрепровождение!