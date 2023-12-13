Выставки в Третьяковской галерее – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки в Третьяковской галерее» в Москве, цены от 6 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебные миры братьев Васнецовых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Волшебные миры братьев Васнецовых
Узнать о жизни и творчестве двух художников в их домах-музеях и Третьяковской галерее
Начало: Отель «Метрополь»
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Русская сказка Васнецовых
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Русская сказка Васнецовых
Экскурсия-квест для детей по залам выставки «Васнецовы. Связь поколений. Из 19 в 21 век»
Начало: В Новой Третьяковке
10 июля в 10:30
12 июля в 10:00
110009 900 за всё до 10 чел.
Васнецовы. От русской сказки к исторической летописи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Васнецовы. От русской сказки к исторической летописи
Экскурсия, которая подготовит вас к походу на выставку «Васнецовы. Связь поколений. Из 19 в 21 век»
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
6 700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nataliya
    13 декабря 2023
    Волшебные миры братьев Васнецовых
    Нам очень и очень понравилось
  • А
    Анастасия
    11 августа 2023
    Волшебные миры братьев Васнецовых
    От всего сердца благодарю Ирину, которая провела экскурсию для моей семьи! Ирина адаптировала программу с учетом особенностей слушателей, в моменте обращала внимание на настроение и состояние каждого участника группы, стараюсь вовлечь и заинтересовать каждого - и у нее получилось. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    28 февраля 2022
    Волшебные миры братьев Васнецовых
    Экскурсия очень понравилась! Прекрасная организация, все продумано, все вовремя, без очередей и задержек. Гид Ирина прекрасно знает материал, увлекательно и с любовью его преподнесла. Было интересно и детям и взрослым. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Выставки в Третьяковской галерее»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Выставки в Третьяковской галерее" можно забронировать 3 экскурсии от 6 700 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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