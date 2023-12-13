1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Волшебные миры братьев Васнецовых
Узнать о жизни и творчестве двух художников в их домах-музеях и Третьяковской галерее
Начало: Отель «Метрополь»
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Русская сказка Васнецовых
Экскурсия-квест для детей по залам выставки «Васнецовы. Связь поколений. Из 19 в 21 век»
Начало: В Новой Третьяковке
10 июля в 10:30
12 июля в 10:00
110009 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Васнецовы. От русской сказки к исторической летописи
Экскурсия, которая подготовит вас к походу на выставку «Васнецовы. Связь поколений. Из 19 в 21 век»
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
6 700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNataliya13 декабря 2023Нам очень и очень понравилось
- ААнастасия11 августа 2023От всего сердца благодарю Ирину, которая провела экскурсию для моей семьи! Ирина адаптировала программу с учетом особенностей слушателей, в моменте обращала внимание на настроение и состояние каждого участника группы, стараюсь вовлечь и заинтересовать каждого - и у нее получилось. Рекомендую!
- ЕЕлена28 февраля 2022Экскурсия очень понравилась! Прекрасная организация, все продумано, все вовремя, без очередей и задержек. Гид Ирина прекрасно знает материал, увлекательно и с любовью его преподнесла. Было интересно и детям и взрослым. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Выставки в Третьяковской галерее»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Выставки в Третьяковской галерее" можно забронировать 3 экскурсии от 6 700 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Выставки в Третьяковской галерее», 5 ⭐ отзывов, цены от 6700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь