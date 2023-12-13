N Nataliya Волшебные миры братьев Васнецовых Нам очень и очень понравилось

А Анастасия Волшебные миры братьев Васнецовых От всего сердца благодарю Ирину, которая провела экскурсию для моей семьи! Ирина адаптировала программу с учетом особенностей слушателей, в моменте обращала внимание на настроение и состояние каждого участника группы, стараюсь вовлечь и заинтересовать каждого - и у нее получилось. Рекомендую!